Hành trình phi thường mang hơn 100 năm di sản dinh dưỡng của Danone tới Việt Nam

Hơn một thế kỷ không ngừng đổi mới và tiên phong vì sức khỏe con người

Được thành lập vào năm 1919, Danone là một trong những tập đoàn thực phẩm dinh dưỡng hàng đầu thế giới. Với bề dày lịch sử hơn 100 năm, Danone đã và đang đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe con người toàn cầu.

Hiện diện tại hơn 120 quốc gia, Danone sở hữu hai trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Pháp và Hà Lan, cùng sáu trung tâm nghiên cứu chuyên biệt quy tụ hàng nghìn nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng và y tế hàng đầu thế giới. Chính những trung tâm R&D này là nơi tinh hoa khoa học được nuôi dưỡng và ứng dụng, liên tục đưa ra các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến nhất.

Trụ sở mới của Danone tại Pháp ẢNH: DIDIER PAZERY @ULTRAFLUIDE

Danone tự hào là một trong những Tập đoàn tiên phong trên thế giới xây dựng nền tảng vững chắc dựa trên khoa học dinh dưỡng, tập trung vào việc cải thiện sức khỏe con người thông qua thực phẩm.

Thành công của Danone khởi nguồn từ một triết lý kiên định: "One Planet. One Health" (Tạm dịch: Một Hành tinh. Một Sức khỏe) - kim chỉ nam cho "hành trình phi thường" hơn 100 năm của Danone. "One Planet. One Health" không chỉ là một mục tiêu mà còn là cam kết của Danone vì sức khỏe của hơn 8 tỉ con người. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm và tính bền vững, triết lý của Danone củng cố niềm tin về một Tập đoàn không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn vì mục tiêu nhân văn lâu dài.

Phòng nghiên cứu OneBiome Lab tại Paris-Saclay, khánh thành tháng 9.2025

Aptamil - Thương hiệu số 1 châu Âu về sữa công thức cho trẻ với hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu

Hơn 50 năm nghiên cứu về dinh dưỡng cho trẻ, Aptamil theo đuổi sứ mệnh mang lại hạnh phúc, sự tự tin cho bà mẹ và nguồn dinh dưỡng khoa học cho trẻ em. Kế thừa "di sản" đồ sộ của Danone và là thương hiệu số 1 của Tập đoàn Danone, Aptamil là thành quả của sự tận tâm, tỉ mỉ, theo định hướng "Mỗi hành trình lớn khôn đều khác biệt".

Trong hàng thập kỷ qua, Aptamil đã đầu tư nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng cho trẻ. Trọng tâm của nghiên cứu là đi sâu tìm hiểu về khoa học hệ miễn dịch, hệ vi sinh đường ruột (microbiome) và nhu cầu dinh dưỡng thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của trẻ. Nền tảng khoa học vững chắc này đã mang tới những thành công đột phá của Aptamil với hệ công thức Synbiotic độc quyền được cấp bằng sáng chế tại châu Âu - sự kết hợp độc đáo giữa chất xơ Prebiotics (GOS/FOS theo tỷ lệ 9:1) và lợi khuẩn Probiotic (Bifidobacterium Breve M-16V). Hiệu quả của Synbiotic đã được chứng minh lâm sàng giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó tăng cường đề kháng, ở cả trẻ sinh thường và sinh mổ. Đây cũng là dưỡng chất chính trong các sản phẩm chủ lực của thương hiệu như Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3, Aptamil PROfutura 4 và Aptamil ESSENSIS Organic A2 4.

Aptamil là thương hiệu sữa công thức dành cho trẻ số 1 tại châu Âu, theo báo cáo từ Tập đoàn nghiên cứu thị trường Euromonitor International Limited (Anh) năm 2025

Tiếp nối "hành trình phi thường" tại Việt Nam

Với sứ mệnh mang nguồn dinh dưỡng khoa học đến mọi trẻ em trên thế giới, Danone Việt Nam chính là cầu nối quan trọng, tiếp nối trọn vẹn di sản khoa học và uy tín toàn cầu của Danone đến tay người tiêu dùng Việt. Đây là sự tiếp bước cho một "hành trình phi thường" mới, mang đến những sản phẩm chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam.

Nổi bật trong danh mục sản phẩm sữa công thức cao cấp của Aptamil tại Việt Nam là sản phẩm Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 (còn gọi là Aptamil New Zealand 3) phù hợp hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ. Sản phẩm không chỉ kế thừa công thức khoa học toàn cầu của Danone mà còn được các phụ huynh hiện đại tin chọn sử dụng cho con bởi những lợi ích vượt trội: tăng cường đề kháng và hỗ trợ phát triển trí não cho trẻ theo từng giai đoạn phát triển. Theo báo cáo từ hệ thống cửa hàng mẹ và bé Con Cưng, trong năm 2024, nhãn hàng Aptamil, bao gồm dòng Aptamil PROfutura KID Cesarbiotik 3 đã lọt top 3 nhãn hiệu sữa bột tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc cao cấp, sản phẩm cũng được bình chọn là "nhãn hiệu được khuyên dùng nhiều nhất" trong hai năm liên tiếp.

Với lợi ích tăng cường đề kháng - trí não, phù hợp hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ sinh mổ, Aptamil New Zealand 3 là sản phẩm được gia đình diễn viên Mạnh Trường tin chọn cho con yêu

Tập đoàn Danone cam kết mang đến người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm đạt chuẩn chất lượng toàn cầu. Mọi sản phẩm của Aptamil đều được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng đồng bộ, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và nền tảng khoa học vững chắc. Các gia đình Việt hoàn toàn có thể tự tin lựa chọn thương hiệu sữa công thức Aptamil với những sản phẩm dinh dưỡng khoa học được kiểm chứng chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Đầu tháng 12, Danone và Aptamil sẽ mang đến sự kiện trải nghiệm đa giác quan ấn tượng với tên gọi “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil”

Phụ huynh có thể theo dõi thêm thông tin chi tiết về "hành trình phi thường" sắp tới của Danone Việt Nam & Aptamil tại sự kiện trải nghiệm đa giác quan ấn tượng "Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil" với thông điệp "Dưỡng chất đồng hành - Phi thường cất bước". Diễn ra tại quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM từ ngày 5 đến 7.12.2025, sự kiện sẽ giới thiệu hệ sinh thái dinh dưỡng khoa học toàn diện và khẳng định cam kết của Danone trong việc mang đến những dưỡng chất tối ưu, hỗ trợ sự phát triển vẹn toàn của trẻ em Việt Nam.