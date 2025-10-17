Hành trình quà tặng doanh nghiệp từ nhà máy tới Tay khách hàng

Mới đây, trong chương trình Factory Tour, SUNHOUSE đã đón hàng chục KOL, KOC nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực trực tiếp tới tham quan nhà máy. Tại đây, họ được tận mắt chứng kiến hệ thống sản xuất hiện đại cùng quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Không ít khách mời bày tỏ sự bất ngờ trước quy mô nhà máy tầm cỡ và triết lý phát triển bền vững, đồng thời đánh giá cao năng lực của một thương hiệu Việt đủ sức đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Hàng chục KOL, KOC nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực trực tiếp tới tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại tại Nhà máy SUNHOUSE

Hoạt động tham quan nhà máy chỉ là một phần trong hành trình trải nghiệm mà Factory Tour hướng đến. Điểm nhấn khác biệt của chương trình nằm ở việc mở ra cơ hội cho khách hàng đặt hàng trực tiếp quà tặng doanh nghiệp thiết kế riêng theo nhu cầu, từ tên thương hiệu, logo, màu sắc đến kiểu dáng…tất cả tạo nên dấu ấn cá nhân hoặc bản sắc thương hiệu riêng biệt.

Các KOL, KOC phát trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại Nhà máy SUNHOUSE

Trong thời gian qua, SUNHOUSE không ngừng mở rộng và nâng tầm mảng quà tặng doanh nghiệp, cung cấp danh mục sản phẩm phong phú gồm quạt điện, nồi chảo, bếp từ, máy lọc nước… Mỗi sản phẩm không chỉ là món quà tri ân hay vật phẩm truyền thông, mà còn là giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh thương hiệu thông qua những sản phẩm thiết thực, chất lượng cao và thẩm mỹ.

Nhờ năng lực sản xuất quy mô lớn cùng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, SUNHOUSE hiện là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu. Chỉ riêng trong tháng 8.2025, SUNHOUSE đã hoàn thành đơn hàng gần 50.000 quạt đứng 8 cánh hiện đại chỉ trong vòng một tháng, góp phần tạo nên hàng nghìn phần quà ý nghĩa dành tặng cán bộ công nhân viên của đối tác nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Sản phẩm SUNHOUSE được tin tưởng lựa chọn làm quà tặng cho các các bộ nhân viên của nhiều tập đoàn và doanh nghiệp hàng đầu.

'Chiến lược phát triển quà tặng doanh nghiệp của SUNHOUSE luôn lấy khách hàng làm trọng tâm. Chúng tôi liên tục đa dạng hóa sản phẩm, từ thiết kế, mẫu mã đến công năng, để đáp ứng nhu cầu của mọi sự kiện, từ quy mô nhỏ đến các chiến dịch lớn hàng chục nghìn sản phẩm', đại diện SUNHOUSE chia sẻ.

Để khẳng định năng lực sản xuất và cam kết chất lượng, SUNHOUSE đã xây dựng 10 nhà máy quy mô lớn với tổng công suất hơn 80 triệu sản phẩm/năm. Các ngành hàng trải rộng từ quạt điện, nồi chảo, bếp từ, máy lọc nước cho đến các dòng OEM theo yêu cầu đối tác.

Hệ thống nhà máy được tự động hóa, sử dụng công nghệ hiện đại của SUNHOUSE

Hệ thống sản xuất ứng dụng dây chuyền tiên tiến như robot hàn tự động, máy cắt laser CNC, dây chuyền sơn tĩnh điện, máy dập khuôn tốc độ cao… Tất cả đều vận hành trong quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đạt các tiêu chuẩn quốc tế FDA, ISO 9001:2015, RoHS. Điều này không chỉ đảm bảo sản phẩm bền bỉ, an toàn mà còn đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Với nền tảng sản xuất hiện đại cùng chiến lược phát triển bền vững, SUNHOUSE đang từng bước khẳng định vị thế 'người đồng hành tin cậy của doanh nghiệp', mang những món quà tặng doanh nghiệp chất lượng, độc đáo, khác biệt từ nhà máy đến tận tay khách hàng trên khắp thị trường trong và ngoài nước.