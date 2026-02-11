Hành trình tái cấu trúc Big Group Holdings dưới thời chủ tịch 8X

Cú "lội ngược dòng" giữa mùa đông bất động sản

Năm 2025 được xem là năm sàng lọc khắc nghiệt của thị trường địa ốc. Hàng loạt doanh nghiệp phải rời bỏ cuộc chơi hoặc co cụm phòng thủ. Tuy nhiên, tại Big Group Holdings, câu chuyện lại diễn biến theo chiều hướng khác.

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy doanh nghiệp này đã có một năm kinh doanh rực rỡ với doanh thu đạt xấp xỉ 526 tỉ đồng. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đạt kỷ lục hơn 36 tỉ đồng, gấp 3,7 lần so với năm trước.

Để có được "trái ngọt" này, Chủ tịch HĐQT Võ Phi Nhật Huy (sinh năm 1987) thừa nhận doanh nghiệp đã phải trải qua một quá trình tái cấu trúc đau đớn nhưng cần thiết. "Chúng tôi chấp nhận cắt bỏ những mảng kinh doanh kém hiệu quả, tinh gọn bộ máy và tập trung toàn lực vào những "mỏ neo" tạo ra tiền mặt", vị doanh nhân trẻ chia sẻ.

Doanh nhân Võ Phi Nhật Huy: "Tái cấu trúc là mệnh lệnh sinh tồn của doanh nghiệp"

Triết lý "Kiềng 3 chân" của vị thuyền trưởng 8X

Khác với tư duy "đánh nhanh thắng nhanh" thường thấy, Võ Phi Nhật Huy chọn cho Big Group một lối đi bền vững hơn thông qua mô hình Holdings đa ngành.

Dưới sự lèo lái của ông, hệ sinh thái Big Group Holdings được quy hoạch lại thành 3 trụ cột bổ trợ lẫn nhau:

Trụ cột Dịch vụ (Big Hotel): Chuỗi khách sạn tại các thành phố du lịch được ví như "nồi cơm" hàng ngày, giúp dòng tiền của Tập đoàn luôn dương ngay cả khi không bán được đất.

Trụ cột Thương mại (Big Expo/Big CT): Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản để thu ngoại tệ, đa dạng hóa nguồn thu.

Trụ cột Đầu tư (Big Bro): Là "quả đấm thép" trong lĩnh vực bất động sản, chuyên săn tìm các dự án giá trị thực để chờ thời cơ bùng nổ.

Chiến lược này đã giúp Big Group Holdings thoát khỏi "căn bệnh" chung của các công ty bất động sản là thiếu hụt thanh khoản, đồng thời tạo đà tăng trưởng tài sản ròng bền vững.

Đội ngũ lãnh đạo trẻ là động lực giúp Big Group Holdings bứt phá

Khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm

Không chỉ dừng lại ở bài toán lợi nhuận, vị chủ tịch thế hệ 8X còn đặt ra tầm nhìn dài hạn về việc chuyên nghiệp hóa hoạt động quản trị (Corporate Governance).

Năm 2026, Big Group Holdings đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quỹ đất sạch tại Bình Dương thông qua các thương vụ M&A, đồng thời chuẩn bị lộ trình niêm yết lên sàn HoSE vào năm 2030.

"Thị trường chứng khoán là nơi đo lường sức khỏe doanh nghiệp minh bạch nhất. Tổng giá trị của hệ sinh thái Big Group hiện tại lớn hơn nhiều so với vốn hóa thị trường đang niêm yết", chủ tịch Võ Phi Nhật Huy nhấn mạnh.

Hệ thống khách sạn của Big Group Holdings trên toàn quốc

Sự quyết liệt, dám nghĩ dám làm của thế hệ lãnh đạo 8X như Võ Phi Nhật Huy đang thổi một làn gió mới vào Big Group Holdings, biến doanh nghiệp này thành một "ẩn số" thú vị trên sàn chứng khoán trong năm Bính Ngọ.

Thông tin doanh nghiệp: Tên niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (BIG)

Chủ tịch HĐQT: ông Võ Phi Nhật Huy (Đinh Mão - 1987)

Lợi nhuận 2025: Tăng trưởng 400%

Website: biginvestgroup.vn



