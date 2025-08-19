Hành trình thiện nguyện Bệnh viện Quốc tế City: Áo blouse trắng hóa vòng tay yêu thương

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện "Hạnh phúc của sự sẻ chia" năm 2025, với sự đồng hành của PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM; Trưởng đơn vị Tế bào mô ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế City và tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện.

ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành BV Quốc tế City trao quà tặng trị giá 136 triệu đồng đến các em nhỏ mái ấm Phước Thiện, Phan Thiết

Trong dịp này, Bệnh viện Quốc tế City cùng hội Khoa học Sức khỏe TP HCM đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ nơi đây. Cùng với sự tham dự của đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc, chính quyền địa phương đã tạo nên một bầu không khí ấm áp và chan chứa nghĩa tình. Thông qua hoạt động này, Bệnh viện Quốc tế City mong muốn chúng ta cùng dang rộng vòng tay yêu thương để góp phần chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật để các cháu có thêm niềm tin, động lực vượt qua mọi khó khăn.

"Mỗi người chúng ta sinh ra đều có bố mẹ, lớn lên mỗi ngày trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, đó là điều hiển nhiên mà một đứa trẻ có quyền hưởng khi đến với thế giới này. Ở đây các cháu kém may mắn, chưa một lần được gọi hai tiếng bố mẹ thân thương, chưa một lần được bố mẹ vuốt ve âu yếm trong vòng tay ấm áp. Cầu mong cho tất cả trẻ em sinh ra đều hạnh phúc như nhau". Ths BS. Trần Quốc Thành xúc động chia sẻ.

Chuyến thăm các em nhỏ là khoảnh khắc đẹp, ở lại trong tim mỗi thành viên của đoàn

Để chuẩn bị cho chuyến đi ý nghĩa này, BTC đã quyên góp, huy động các mạnh thường quân là cán bộ, hội viên, nhân viên y tế cùng chung tay hỗ trợ rất nhiều hiện vật, hiện kim để mang lại niềm vui cho các bé. Các thành viên ai cũng xúc động khi nghe các bé tâm sự và cùng vui đùa.

Các em ríu rít nắm tay, có em rụt rè, có em vui mừng, hân hoan khi được nhận quà. Trong giây phút ấy, không còn khoảng cách giữa bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế và những em nhỏ. Chỉ còn lại những cái ôm ấm áp, những lời động viên nhẹ nhàng và sự sẻ chia chân thành.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi các bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện xúc động ôm từng em bé vào lòng, trò chuyện và thăm hỏi. Ánh mắt rưng rưng xúc động của mọi người thay cho hàng trăm lời muốn nói. Bởi hơn ai hết, chúng ta hiểu rằng sức khỏe không chỉ đến từ y học, mà còn đến từ sự chở che và tình thương yêu.

Với các cán bộ nhân viên Bệnh viện Quốc tế City, hành trình thiện nguyện không chỉ là nghĩa cử nhân ái, mà còn là một dịp để nhìn lại sứ mệnh của nghề y. Khi cùng nhau sẻ chia, chúng ta thêm gắn kết; khi chung tay vì những điều tốt đẹp, chúng ta càng thấy rõ hơn giá trị cao cả mà chiếc áo blouse trắng đang mang trên mình – đó là trách nhiệm chăm sóc sức khỏe song hành cùng tình thương dành cho cộng đồng.

BV Quốc tế City không chỉ là nơi cứu chữa người bệnh mà còn là điểm tựa sẻ chia yêu thương với cộng đồng

Trong chặng đường sắp tới, Bệnh viện Quốc tế City xác định mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ y tế, mà còn tiếp tục theo đuổi những giá trị cao đẹp dành cho cộng đồng. Bệnh viện sẽ kiên định với sứ mệnh lan tỏa yêu thương, khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội bằng những chương trình và hoạt động thiết thực. Mỗi bước đi của bệnh viện không chỉ gắn với người bệnh, mà còn viết tiếp những câu chuyện giàu tính nhân văn, nơi y đức song hành cùng tấm lòng vì cộng đồng.