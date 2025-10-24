Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Hành trình thương hiệu Việt vươn ra thế giới tại tuyến Metro Manila

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
24/10/2025 13:00 GMT+7

Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm lối đi để khẳng định thương hiệu trên thương trường quốc tế. Giữa làn sóng đó, một thương hiệu Việt đã tiên phong, bằng cách tập trung vào chuẩn hóa chất lượng sản phẩm để nhanh chóng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam – Điểm sáng trong giao thương toàn cầu

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những tâm điểm của giao thương toàn cầu. Tận dụng lợi thế từ các Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới, các ngành công nghiệp đang tăng tốc đẩy mạnh xuất khẩu, khẳng định năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Trong bức tranh sôi động đó, ngành Vật tư Cơ điện (MEP) nổi lên như một mũi nhọn chiến lược, không chỉ đáp ứng nhu cầu hạ tầng trong nước mà còn ghi dấu ấn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây là thời điểm vàng cho những doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội lực và tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Từ nội lực Việt đến tiêu chuẩn toàn cầu

Ra đời gần hai thập kỷ, Cát Vạn Lợi kiên định với mục tiêu nội địa hóa vật tư cơ điện (M&E) – lĩnh vực vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng gồm ống thép luồn dây điện EMT, ống ruột gà lõi thép, máng cáp lưới, hệ thống chống sét tiếp địa cổ điển, thanh chống đa năng Unistrut và các phụ kiện cơ điện đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của các công trình hiện đại.

Hành trình thương hiệu Việt vươn ra thế giới tại tuyến Metro Manila- Ảnh 1.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy Cát Vạn Lợi

Với nhà máy hơn 15.000 m² được trang bị dây chuyền tiên tiến và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001:2015, Cát Vạn Lợi từng bước xây dựng vị thế nhà sản xuất có năng lực cạnh tranh vượt trội.

Hành trình thương hiệu Việt vươn ra thế giới tại tuyến Metro Manila- Ảnh 2.

Giấy chứng nhận UL Listed (Mỹ) của Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL 797

Tháng 7.2025 đánh dấu cột mốc lịch sử khi Cát Vạn Lợi trở thành doanh nghiệp sản xuất vật tư cơ điện tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận UL 797 – UL Listed từ Underwriters Laboratories (Mỹ) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT – tiêu chuẩn an toàn điện hàng đầu thế giới, yêu cầu vượt qua hàng loạt bài kiểm định khắt khe về cơ học, điện và khả năng chống cháy nổ.

Hành trình thương hiệu Việt vươn ra thế giới tại tuyến Metro Manila- Ảnh 3.

Ống thép luồn dây điện EMT và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL 797 (Mỹ)

Thành tựu này không chỉ khẳng định chất lượng vượt trội của sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa để thương hiệu Việt tiến vào các thị trường khó tính như Mỹ, Canada và châu Âu. Song song đó, doanh nghiệp còn đạt chứng nhận NEMA BI 50015 cho máng cáp lưới, tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực vật tư cơ điện chất lượng cao.

Cát Vạn Lợi chinh phục tuyến Metro Manila

Không dừng ở thị trường nội địa, Cát Vạn Lợi đã vươn mình trở thành đối tác tin cậy của nhiều nhà thầu lớn đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đặc biệt, sản phẩm ống thép luồn dây điện đạt chuẩn UL của Cát Vạn Lợi đã góp mặt trong tuyến Metro Manila (Philippines) – dự án Hệ thống Đường sắt Đô thị Manila (MRT), đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất khắt khe của tổng thầu Nhật Bản (Shimizu – Fujita – Takenaka) đặt ra.

Hành trình thương hiệu Việt vươn ra thế giới tại tuyến Metro Manila- Ảnh 4.

Dự án Metro Manila đang trong giai đoạn tiến hành thi công lắp đặt vật tư cơ điện MEP của Cát Vạn Lợi

Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

  • Địa chỉ nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, xã Bình Mỹ, TP.HCM.
  • Điện thoại: (028) 2253 3939
  • Website: www.catvanloi.com
  • Email: baogia@catvanloi.com



Khám phá thêm chủ đề

Metro Manila UL Listed ống luồn dây điện EMT Cát Vạn Lợi vươn ra thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận