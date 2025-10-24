Hành trình thương hiệu Việt vươn ra thế giới tại tuyến Metro Manila

Việt Nam – Điểm sáng trong giao thương toàn cầu

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những tâm điểm của giao thương toàn cầu. Tận dụng lợi thế từ các Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới, các ngành công nghiệp đang tăng tốc đẩy mạnh xuất khẩu, khẳng định năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Trong bức tranh sôi động đó, ngành Vật tư Cơ điện (MEP) nổi lên như một mũi nhọn chiến lược, không chỉ đáp ứng nhu cầu hạ tầng trong nước mà còn ghi dấu ấn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây là thời điểm vàng cho những doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội lực và tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Từ nội lực Việt đến tiêu chuẩn toàn cầu

Ra đời gần hai thập kỷ, Cát Vạn Lợi kiên định với mục tiêu nội địa hóa vật tư cơ điện (M&E) – lĩnh vực vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng gồm ống thép luồn dây điện EMT, ống ruột gà lõi thép, máng cáp lưới, hệ thống chống sét tiếp địa cổ điển, thanh chống đa năng Unistrut và các phụ kiện cơ điện đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của các công trình hiện đại.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy Cát Vạn Lợi

Với nhà máy hơn 15.000 m² được trang bị dây chuyền tiên tiến và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001:2015, Cát Vạn Lợi từng bước xây dựng vị thế nhà sản xuất có năng lực cạnh tranh vượt trội.

Giấy chứng nhận UL Listed (Mỹ) của Ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL 797

Tháng 7.2025 đánh dấu cột mốc lịch sử khi Cát Vạn Lợi trở thành doanh nghiệp sản xuất vật tư cơ điện tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận UL 797 – UL Listed từ Underwriters Laboratories (Mỹ) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện EMT – tiêu chuẩn an toàn điện hàng đầu thế giới, yêu cầu vượt qua hàng loạt bài kiểm định khắt khe về cơ học, điện và khả năng chống cháy nổ.

Ống thép luồn dây điện EMT và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL 797 (Mỹ)

Thành tựu này không chỉ khẳng định chất lượng vượt trội của sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa để thương hiệu Việt tiến vào các thị trường khó tính như Mỹ, Canada và châu Âu. Song song đó, doanh nghiệp còn đạt chứng nhận NEMA BI 50015 cho máng cáp lưới, tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực vật tư cơ điện chất lượng cao.

Cát Vạn Lợi chinh phục tuyến Metro Manila

Không dừng ở thị trường nội địa, Cát Vạn Lợi đã vươn mình trở thành đối tác tin cậy của nhiều nhà thầu lớn đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đặc biệt, sản phẩm ống thép luồn dây điện đạt chuẩn UL của Cát Vạn Lợi đã góp mặt trong tuyến Metro Manila (Philippines) – dự án Hệ thống Đường sắt Đô thị Manila (MRT), đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và hiệu suất khắt khe của tổng thầu Nhật Bản (Shimizu – Fujita – Takenaka) đặt ra.

Dự án Metro Manila đang trong giai đoạn tiến hành thi công lắp đặt vật tư cơ điện MEP của Cát Vạn Lợi

