Hành trình tìm lại nụ cười sau hơn 1 năm bị co giật nửa mặt

Từ "điềm lành" hóa bệnh lý nguy hiểm

Chị T. (42 tuổi, quê Bình Định) đến khám tại Bệnh viện Nam Sài Gòn trong tình trạng co giật nửa mặt kéo dài hơn một năm. Ban đầu, chị chỉ thấy những cơn co giật nhẹ dưới mí mắt - tưởng chỉ là tình trạng thông thường, thậm chí người thân còn cho rằng đó có thể là "điềm lành" – báo hiệu điều may mắn sắp đến theo quan niệm dân gian.

Thế nhưng, theo thời gian, các cơn co giật ngày càng lan rộng, từ mí mắt ra toàn bộ vùng mắt, xuống má rồi đến cả cơ vòng miệng. Dù không gây đau đớn thể chất, nhưng tình trạng này xảy ra liên tục, không kiểm soát được, kể cả khi ngủ, khiến chị mất tự tin, hạn chế giao tiếp và gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Cảm giác mặc cảm và lo lắng dần bao trùm, khiến chất lượng cuộc sống của chị suy giảm nghiêm trọng.

Giải mã căn nguyên gây co giật nửa mặt

Khi đến bệnh viện, chị T. được bác sĩ thăm khám và chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) não và mạch máu não. Kết quả cho thấy, tại vị trí nơi dây thần kinh số VII (dây thần kinh mặt) xuất phát từ cầu não, có một quai động mạch chèn ép, gây ra tình trạng co giật nửa mặt kéo dài suốt hơn một năm qua.

Gương mặt bị co giật do chèn ép dây thần kinh số VII (bên trái), gương mặt bình thường (bên phải) ẢNH: MINH HỌA

Đây là bệnh lý cần được can thiệp sớm, vì nếu để lâu, các cơn co giật có thể nặng dần, gây biến dạng khuôn mặt, ảnh hưởng thẩm mỹ và tâm lý người bệnh. Nguy hiểm hơn, trong một số trường hợp, dây thần kinh bị chèn ép quá lâu có thể dẫn đến liệt mặt vĩnh viễn.

Trước nguy cơ đó, chị T. và gia đình quyết định đặt trọn niềm tin vào ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn - nơi chị tìm lại hy vọng với nụ cười tưởng như đã đánh mất.

Ê-kíp phẫu thuật lựa chọn phương pháp nội soi hỗ trợ giải áp vi mạch (Microvascular Decompression) – một kỹ thuật hiện đại đòi hỏi độ chính xác cao, giúp xử lý trực tiếp căn nguyên bệnh bằng cách tách mạch máu chèn ép khỏi dây thần kinh, đồng thời bảo tồn toàn vẹn chức năng thần kinh mặt cho người bệnh.

Niềm vui dần trở lại trên gương mặt sau 1 tiếng đặt "lớp đệm an toàn"

Ca mổ kéo dài hơn 1 giờ do ThS.BS.CKII Đỗ Anh Vũ - Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, cùng ê-kíp khoa Gây mê hồi sức trực tiếp thực hiện. Từ một đường rạch da 4cm và mở sọ nhỏ, các bác sĩ tiếp cận vùng tiểu não và phát hiện một quai động mạch chèn ép gốc dây thần kinh số VII - nguyên nhân chính gây ra những cơn co giật nửa mặt kéo dài của chị T.

Để xử lý triệt để, ê-kíp đã khéo léo đặt những miếng đệm Teflon - chất liệu y khoa đặc biệt an toàn, tạo "lớp đệm cách ly" vĩnh viễn giữa mạch máu và dây thần kinh. Mọi thao tác được tiến hành tỉ mỉ dưới kính hiển vi phẫu thuật, có hỗ trợ nội soi hiện đại, giúp bác sĩ giải phóng chèn ép mà vẫn bảo tồn tối đa các cấu trúc thần kinh quan trọng xung quanh. Đây là giai đoạn căng thẳng nhất của ca mổ, bởi chỉ một sai lệch nhỏ trong thao tác cũng có thể gây tổn thương dây thần kinh số VII, dẫn đến yếu hoặc liệt mặt sau phẫu thuật.

Miếng đệm Teflon được đặt giữa mạch máu và dây thần kinh một cách tỉ mỉ dưới kính hiển vi phẫu thuật ẢNH: BVCC

Cũng như nhiều ca phẫu thuật thần kinh khác, giải áp vi mạch hỗ trợ nội soi vẫn tiềm ẩn một số nguy cơ như yếu mặt tạm thời, giảm thính lực hoặc rò dịch não tủy. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm dày dạn của bác sĩ Vũ và ê-kíp cùng hệ thống kính hiển vi phẫu thuật hiện đại, ca mổ đã diễn ra an toàn và thành công trọn vẹn.

Sau phẫu thuật, những cơn co giật nửa mặt hoàn toàn biến mất, khuôn mặt chị T. trở lại bình thường – lấy lại nụ cười rạng rỡ mà chị tưởng như đã đánh mất hơn một năm qua.

Chị T. xúc động chia sẻ: "Tôi từng nghĩ sẽ phải sống chung với những cơn giật cả đời. Ngày đầu tiên sau mổ, khi nhìn gương thấy khuôn mặt bình thường mà lòng nhẹ nhõm không tả được. Cảm ơn các bác sĩ đã giúp tôi tìm lại chính mình".

Người bệnh lấy lại nụ cười sau 1 ngày phẫu thuật

Hiểu đúng về co giật nửa mặt

Bác sĩ Vũ chia sẻ: "Co giật nửa mặt là tình trạng một bên cơ mặt co giật không tự chủ, thường khởi phát từ mí mắt rồi lan xuống má và miệng. Bệnh phổ biến ở người trung niên, không gây đau thể chất nhưng lại khiến người bệnh căng thẳng, mất tự tin, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Nguyên nhân chủ yếu là do mạch máu chèn ép vào gốc dây thần kinh số VII tại cầu não".

BS Vũ cho biết thêm, việc chẩn đoán hiện nay dựa trên thăm khám lâm sàng kết hợp chụp MRI để xác định chính xác mạch máu bất thường gây chèn ép. Ngoài ra, việc dùng thuốc, châm cứu hay tiêm botox chỉ có tác dụng tạm thời, thậm chí tiềm ẩn tác dụng phụ.

"Phẫu thuật giải ép vi mạch được xem là phương pháp tối ưu của y học hiện đại mà cả thế giới đang ứng dụng, không chỉ giải quyết nguyên nhân gốc rễ mà còn mang lại hiệu quả bền vững cho người bệnh", bác sĩ Vũ nhấn mạnh.

Việc thăm khám sớm, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm cần thiết và lắng nghe tư vấn của bác sĩ là chìa khóa để tìm ra giải pháp phù hợp nhất điều trị tình trạng liệt nửa mặt. Với sự phát triển của y học hiện đại, hành trình tìm lại nụ cười, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, giờ đây đã trở nên khả thi cho rất nhiều người bệnh.

Tại Khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, mỗi ca phẫu thuật là sự kết hợp giữa chuyên môn sâu, trang thiết bị hiện đại và tấm lòng tận tâm nhiệt huyết với mục tiêu mang lại kết quả điều trị bền vững cùng sự an tâm cho người bệnh.