Hành trình tìm mẹ của cô gái Pháp ở TP.HCM

Đó là câu chuyện của Pauline Le Cordier-Micoud (28 tuổi), người đang miệt mài trên hành trình tìm lại nguồn cội VN với câu hỏi lớn: "Mẹ ruột tôi là ai?".

Hồ sơ năm cũ

Những hồ sơ nhận nuôi tiếng Pháp lẫn tiếng Việt nhuốm màu thời gian được gìn giữ cẩn thận suốt gần 3 thập niên là manh mối để Pauline bắt đầu hành trình tìm mẹ ruột người Việt. Theo hồ sơ, cô gái Pháp có tên khai sinh là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh ngày 29.11.1997 tại Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM). Hồ sơ có ghi chi tiết tên người mẹ là Nguyễn Thị Liên, thời điểm đó 33 tuổi và làm nội trợ.

Hồ sơ nhận nuôi được Pauline gìn giữ cẩn thận ẢNH: NVCC

Bé gái chào đời nặng 0,8 kg, vì một lý do nào đó, người mẹ đã để con lại bệnh viện. Sau đó, Quỳnh được chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng và Bảo trợ trẻ em Gò Vấp để được chăm sóc. Năm 1998, khi 8 tháng tuổi, bé gái được một cặp vợ chồng Pháp nhận nuôi, được đặt tên tiếng Pháp và bắt đầu cuộc đời mới ở Grigny gần Paris. Khi lên 8 tuổi, cô cùng gia đình chuyển về vùng Sarras.

Pauline lớn lên với những thắc mắc khôn nguôi về cội nguồn của mình cũng như với vô số câu hỏi về cha mẹ ruột. Điều này đã thôi thúc cô gái Pháp bắt đầu hành trình tìm mẹ ruột vào năm 2023. Biết con gái có ý định tìm lại gia đình VN, bà Jocelyne Micoud-Le Cordier, mẹ nuôi người Pháp của Pauline, khá lo lắng. Tuy nhiên, bà vẫn động viên và ủng hộ tinh thần con gái trên hành trình này. Cha nuôi của Pauline đã qua đời cách đây 8 năm.

Pauline lớn lên ở Pháp nhưng không quên nguồn cội VN ẢNH: NVCC

Từ tận đáy lòng, Pauline nói bản thân không trách hay giận mẹ ruột vì cô tin mẹ phải có lý do nào đó. Cô gái cũng cảm ơn mẹ đã mang mình đến với thế giới này.

Cuộc sống ở TP.HCM

Thông qua thông tin trong hồ sơ nhận nuôi, cô gái Pháp về lại VN và phát hiện thêm một số manh mối. "Tôi có hỏi thăm được thông tin về một người phụ nữ có khả năng là mẹ ruột tôi từng ở Vũng Tàu, cũng có tên là Nguyễn Thị Liên. Từ đây, tôi tìm đến người được cho là chú của tôi, ông nói bà đã kết hôn với một người Úc, chuyển đến Úc sống và có hai con. Người này không muốn nói thêm gì khi chúng tôi nói về việc bà còn người con nào khác không. Tuy nhiên, các manh mối này không có gì chắc chắn", Pauline kể.

Để có nhiều thời gian tìm mẹ ruột cũng như khám phá văn hóa và con người VN, cô gái Pháp quyết định sống ở TP.HCM. Trước đó, cô từng sống ở đây 6 tháng rồi quay về Pháp và từ tháng 6.2025 trở lại ở hẳn.

"Tôi thích sự năng động của thành phố, sự tử tế, ấm áp của người dân. Tôi có cơ hội thực hiện chuyến đi bằng xe máy và khám phá những địa điểm khác nhau ở VN. Có những khác biệt về văn hóa giữa VN và Pháp nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng. Tôi không có kế hoạch khi nào về Pháp, cứ để cuộc sống tiếp diễn và đón chào mọi cơ hội", cô bày tỏ.

Một trong những chuyến đi khám phá cảnh đẹp VN của Pauline ẢNH: NVCC

Trong tưởng tượng của cô gái Pháp, nếu một ngày được gặp lại mẹ ruột, có lẽ chỉ cần một nụ cười, một cái ôm, một ánh nhìn, một cái chạm, một lời chào… cũng đủ để nói hết nỗi niềm của mình. Cô mong có thể gặp lại mẹ lần nữa, hy vọng mẹ đang ở đâu đó vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Hiện tại, Pauline đang có công việc ổn định và tìm thấy niềm vui ở thành phố nơi mình sinh ra. Cô mong rằng ai có tin tức về gia đình VN của cô xin hãy liên lạc qua số điện thoại: 0832.099.848 hoặc email: pauline.lecordier@outlook.fr. Cô vô cùng biết ơn!