Hành trình tình yêu tan vỡ trên Vạn Lý Trường Thành

Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc đã truyền cảm hứng cho vô số tác phẩm nghệ thuật trong lịch sử hơn 2.000 năm của nó. Trong số đó nổi tiếng có "The Great Wall Walk", buổi diễn đầy kịch tính kéo dài 90 ngày chứng kiến cặp tình nhân Marina Abramović và Frank Uwe Laysiepen (nghệ sĩ quá cố người Đức được biết đến với cái tên Ulay) đi bộ về phía nhau từ hai đầu đối diện của tường thành.



Abramović bắt đầu ở phía đông tại nơi được gọi là "đầu rồng" - nơi Vạn Lý Trường Thành chìm vào vịnh Bột Hải như một con rồng uống nước từ biển; trong khi Ulay bắt đầu ở "đuôi", hơn 4.800 km về phía tây, ở sa mạc Gobi.

Marina Abramović trong hành trình đến điểm giữa của Vạn Lý Trường Thành để gặp Frank Uwe Laysiepen vào năm 1988 ẢNH: MARINA ABRAMOVÍC

Khi ý tưởng ban đầu được hình thành, cặp đôi đã lên kế hoạch gặp nhau và kết hôn. Nhưng để được chính quyền Trung Quốc cho phép phải mất hơn 8 năm, và vào tháng 3 năm 1988, họ bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Abramović đang tổ chức triển lãm ảnh ở Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MAM) Thượng Hải. "Tình yêu tuyệt vời, bao gồm tất cả mọi thứ: Yêu, ghét, thất vọng và tha thứ. Chúng tôi khám phá tất cả những điều đó", cô chia sẻ với CNN.

Triển lãm của nghệ sĩ người Serbia 77 tuổi có tên "Marina Abramović: Năng lượng biến đổi", có các tác phẩm nghệ thuật tương tác lấy cảm hứng từ hành trình Vạn Lý Trường Thành, cũng như hơn 1.200 hình ảnh chưa từng thấy được chụp dọc đường đi.

Các bức ảnh bao gồm sự chuẩn bị và bắt đầu đi bộ, gặp gỡ người dân địa phương, đi bộ trên tường thành và gặp lại Ulay...

Đại diện bảo tàng cho biết đã bị "thổi bay" bởi kho phim âm bản chưa xuất bản mà Abramović cất giữ. Nó là một kho báu, đối với bất kỳ ai kinh doanh nghệ thuật hoặc nghiên cứu lịch sử nghệ thuật, để ghi lại những gì chưa được số hóa nhưng tồn tại ở đó với số lượng lớn.

Kể từ khi lên kế hoạch cho cuộc triển lãm và xem qua kho lưu trữ ảnh của mình, cô tràn ngập ký ức về sự hỗ trợ và lòng hiếu khách mà cô đã trải qua trong suốt chặng đường.

Abramović bị cấm cắm trại trên tường thành nên thay vào đó cô ở lại những ngôi làng nhỏ trên đường đi. Trong mỗi nơi, cô cố gắng gặp những cư dân lớn tuổi nhất - một số đã ngoài 100 tuổi - và thông qua phiên dịch viên đi cùng, họ chia sẻ câu chuyện của mình về bức tường.

Hai người gặp nhau sau 3 tháng ở điểm giữa của Vạn Lý Trường Thành ẢNH: MARINA ABRAMOVÍC

Cô nói, Vạn Lý Trường Thành, trải dài khắp miền bắc Trung Quốc, được xây dựng để ngăn chặn những kẻ xâm lược, nhưng đối với những người dân địa phương mà Abramović đã trò chuyện, hình dạng uốn lượn của nó không liên quan đến lịch sử quân sự mà liên quan nhiều hơn đến hình ảnh trần thế của những con rồng và Dải Ngân hà.

Ba tháng sau khi khởi hành, con đường của cặp đôi cuối cùng đã giao nhau tại Shenmu ở tỉnh Thiểm Tây. Theo Abramović, Ulay đã tình cờ tìm thấy một địa điểm "không thể tin được, đầy ý nghĩa" nằm giữa hai ngôi đền và đợi cô ở đó. Abramović sẽ phải mất thêm ba ngày nữa mới đến được chỗ anh.

Sau khi ôm nhau, cặp đôi chia tay nhau (Abramović biết rằng Ulay đã khiến phiên dịch viên tiếng Trung của anh có thai trong chuyến đi) và cả hai không gặp nhau trong 22 năm sau đấy. Đó là cho đến năm 2010, khi Ulay gặp Abramović bất ngờ tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York trong buổi biểu diễn "The Artist is Present", trong đó cô ngồi trước mặt từng du khách và giữ ánh mắt của họ trong im lặng.

"Tôi không biết anh ấy sẽ ngồi với tôi", cô nói, nhớ lại khoảnh khắc cô mở mắt và thấy Ulay ở bên kia bàn. "Cả cuộc đời tôi hiện ra trước mắt và tôi bắt đầu khóc. Đó là khoảnh khắc rất mạnh mẽ". Phá vỡ quy tắc của chính mình, cô đưa tay qua bàn và nắm tay anh, một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc đã được lan truyền rộng rãi.

Ulay và Abramović cuối cùng gặp nhau tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại vào ngày 9 tháng 3 năm 2010 ở New York ẢNH: GETTY

Câu chuyện của cặp đôi này chưa kết thúc ở đó - 6 năm sau, Ulay kiện Abramović vì những tác phẩm họ cùng nhau tạo ra. Nhưng mặc dù anh ấy qua đời vào năm 2020, mối quan hệ của họ đã kết thúc trong hòa bình: Trong bước ngoặt của số phận, đôi tình nhân cũ đến một nơi hòa giải im lặng ở Ấn Độ.



"Bạn thấy đấy, vũ trụ có những cách riêng của nó", Abramović nói và nói thêm rằng họ tìm thấy không gian ở đó để thực sự tha thứ cho nhau.

"Anh ấy không còn trên thế gian. Tôi nhớ anh ấy vô cùng, bởi vì sẽ thật khó tin nếu anh ấy cũng có mặt ở đây để ăn mừng buổi biểu diễn này và lời nhắc nhở về tác phẩm hoành tráng đó", cô nói.