Hành trình trưởng thành của Quang Anh, quán quân Giọng hát Việt nhí 2013

Rhyder tổ chức minishow đầu tiên trong sự nghiệp Ảnh: BTC

Tối 30.11, Rhyder tổ chức minishow đầu tiên trong sự nghiệp với tên gọi Dự án bí mật. Bên cạnh số lượng khán giả đông đảo, đêm diễn còn nhận ủng hộ lớn từ những tên tuổi đình đám như: Andree Right Hand, Anh Tú Atus, Phạm Đình Thái Ngân, Đức Phúc, Ali Hoàng Dương, HURRYKNG, Hùng Huỳnh, CoolKid, tổ đội DG House...

Lần lượt đưa người nghe đi qua loạt sáng tác mang đậm dấu ấn cá nhân: Mash-up Anh quen với cô đơn - Mưa nắng hạ, Sau cơn suy, Sau cơn mưa, Chân thành, Hào quang, Sao băng, Dân chơi sao phải khóc, Anh biết rồi + Mẹ biết rồi và cuối cùng là Từ chối hiểu, Rhyder khẳng định sự trưởng thành của Nguyễn Quang Anh trong quá khứ, với tất cả những gì bản thân đã trải qua từ những khó khăn, tổn thương đến niềm vui, hạnh phúc.

Minishow như một bản giao hưởng đa sắc màu, mở đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, đưa khán giả vào một không gian hoài niệm, rồi bất ngờ chuyển biến, âm nhạc trở nên sôi động, đậm chất Hip Hop, bùng nổ năng lượng. Điều đáng ngạc nhiên là chàng trai Gen Z này không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực, "cân" mọi cung bậc cảm xúc mà còn thể hiện khả năng làm chủ sân khấu, chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc trong âm nhạc.

Trong minishow, Rhyder chia sẻ về khoảng thời gian "thu mình" Ảnh: BTC

Sự xuất hiện của Anh Tú Atus trong vai trò MC giúp minishow trở nên cuốn hút với lối dẫn dắt duyên dáng. Anh Tú Atus chia sẻ về việc nhận lời làm MC minishow: "Tú thấy đây quyết định sáng suốt và hạnh phúc khi Tú có mặt trong minishow đầu tiên của em".

Đặc biệt Sau cơn suy là một sáng tác mới toanh của nam ca sĩ, mang giai điệu nhẹ nhàng và ca từ giàu tính kể chuyện. Ít ai biết ca khúc được viết trong thời điểm nam ca sĩ trải qua những tổn thương. "Thật lòng mà nói, Rhyder đã rất đắn đo khi mang ca khúc này trình diễn tại minishow. Khi viết nó, Rhyder gần như mất phương hướng, chẳng có gì trong tay, và đang trải qua một tổn thương lớn khiến bản thân phải thu mình lại suốt gần một năm trời chỉ để sáng tác và thu âm. Rhyder hy vọng bài hát này có thể "chạm" đến trái tim của ai đó, giúp họ nhận ra chính mình trong những giai điệu này, để rồi có thêm sức mạnh bước qua những cơn suy", nam ca sĩ 9X bộc bạch trên sân khấu.

Phần trình diễn của Rhyder và mẹ - người từng là nghệ sĩ hát chèo đã vắng bóng khỏi sân khấu một thời gian dài - trở thành một trong những khoảnh khắc đầy cảm xúc cho minishow Dự án bí mật.

Đối với giọng ca sinh năm 2001, việc tổ chức một đêm diễn riêng là ước mơ ấp ủ suốt nhiều năm qua, cũng như đánh dấu hành trình vượt qua áp lực khi thành công đến quá sớm với ngôi vị quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên. Sự trở lại của Rhyder với vai trò một nghệ sĩ trẻ trưởng thành từ các chương trình âm nhạc lớn như Rap Việt và Anh trai say hi đã giúp anh khép lại một chương cũ và mở ra những hành trình mới đầy hứa hẹn.