Hành trình từ chữ 'Tâm' đến biểu tượng y tế tư nhân

Từ những bước đầu gian nan, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã kiến tạo một hành trình phát triển thần tốc và đầy tự hào, trở thành biểu tượng của nền y tế tư nhân hiện đại tại Việt Nam.
Không chỉ là minh chứng sống động cho năng lực và tầm nhìn của ngành y tế tư nhân, Tâm Anh còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, mở ra cánh cửa giúp người Việt được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng quốc tế ngay trên chính quê hương mình - điều từng được cho là "xa xỉ" với đa số người bệnh trong nước.
Lớn mạnh cùng đất nước, hành trình từ chữ "Tâm"
Năm 2016, giữa lòng thủ đô Hà Nội, trên mảnh đất Long Biên, một bệnh viện đa khoa (BVĐK) mang tên "Tâm Anh" chính thức đi vào hoạt động. Trong thời điểm mà phần đông người dân vẫn giữ thói quen ra nước ngoài chữa bệnh với hy vọng tiếp cận y tế hiện đại, Tâm Anh chọn cho mình một lối đi khác - can đảm, kiên định nhưng đầy bản lĩnh.
Tâm Anh không chạy theo số lượng cơ sở, mà tập trung xây dựng một hệ thống y tế tư nhân hiện đại, chuyên sâu, nhân văn. Ở đó, người bệnh không chỉ được tiếp cận những kỹ thuật y khoa tiên tiến, trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, mà còn được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành, trong một không gian y tế chuẩn quốc tế nhưng với chi phí hợp lý, minh bạch.
Bằng sự tận tâm và thực lực, Hệ thống BVĐK Tâm Anh âm thầm lớn mạnh, bền bỉ từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ y khoa Việt Nam. Không phải bằng những khẩu hiệu hay tuyên ngôn, mà bằng chất lượng chuyên môn cao trong điều trị và sự hài lòng thực sự của khách hàng, bằng những ca bệnh khó, bệnh hiếm được cứu sống, chữa khỏi, bằng niềm tin ngày càng lớn từ người dân trong nước, kiều bào xa quê và người nước ngoài từ nhiều quốc gia.
Đến nay, cái tên "Tâm Anh" không chỉ là y hiệu, mà còn là niềm tin, một điểm tựa y tế vững vàng cho người dân. Và trên hành trình đó, tất cả bắt đầu từ một chữ giản dị mà sâu sắc: chữ "Tâm".
Thay đổi những cuộc đời
Những trải nghiệm sinh nở "ngọt ngào" ở Tâm Anh
Y tế chất lượng cao cho mọi người
Từ vài trăm lượt khám mỗi ngày khi mới đi vào hoạt động, đến nay Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã đón tiếp gần chục nghìn lượt khách hàng mỗi ngày. Không chỉ vươn lên trở thành bệnh viện tư nhân dẫn đầu về chất lượng tại Việt Nam, Tâm Anh còn khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ y học khu vực và quốc tế.
Thành công này bắt nguồn từ triết lý lấy con người làm giá trị cốt lõi ngay từ những ngày đầu thành lập. Hệ thống hiện quy tụ gần 15.000 nhân sự, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia đầu ngành, cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và tận tâm. Chính đội ngũ nhân lực chất lượng cao này là nền tảng giúp Tâm Anh làm chủ công nghệ y khoa hiện đại, không ngừng mở rộng chuyên khoa, đẩy mạnh nghiên cứu - đào tạo và nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho người bệnh.
Bên cạnh đó, bệnh viện đầu tư đồng bộ và mạnh mẽ vào hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại, đồng thời kiên định với định hướng xuyên suốt: đảm bảo chi phí hợp lý và dịch vụ tận tâm, nhằm giúp mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao. Đây chính là cách Tâm Anh đồng hành cùng hệ thống y tế công, góp phần thúc đẩy khám sức khỏe định kỳ trở thành một mục tiêu quốc gia thiết yếu, nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.
Song song đó, Tâm Anh tiên phong chuyển đổi mô hình y tế hiện đại, giữ dòng tiền khám chữa bệnh ở lại trong nước. Trước thực trạng hằng năm người Việt chi hàng tỉ USD ra nước ngoài chữa bệnh do thiếu niềm tin vào chất lượng trong nước, việc đầu tư vào công nghệ hàng đầu thế giới cùng các trang thiết bị tiên tiến và hiếm có tại Việt Nam và khu vực chính là minh chứng rõ nét cho vai trò dẫn dắt mà Tâm Anh đang đảm nhận.
Đơn cử, BVĐK Tâm Anh tự hào là bệnh viện tư nhân đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam sở hữu hệ thống robot phẫu thuật tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) Modus V Synaptive - một công nghệ tiên tiến chuyên sâu trong phẫu thuật thần kinh, sọ não và cột sống, hiện chỉ có 14 quốc gia trên thế giới sở hữu. Công nghệ này đã góp phần cứu sống hàng trăm ca bệnh phức tạp như u não, u tủy sống, đột quỵ xuất huyết não, thoát vị đĩa đệm… với chi phí chỉ bằng 1/40 so với việc điều trị tại Mỹ bằng cùng công nghệ, đồng thời vẫn được bảo hiểm y tế chi trả.
Bên cạnh đó, robot phẫu thuật Da Vinci Xi - công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới - hỗ trợ thực hiện hơn 120 ca phẫu thuật phức tạp thuộc nhiều chuyên khoa như tiết niệu, ngoại lồng ngực - mạch máu, phụ khoa, ung bướu, tiêu hóa... với độ chính xác gần như tuyệt đối, giúp rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục. Rất nhiều ca bệnh hiếm và khó đã được điều trị thành công.
Trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh - nền tảng của y học hiện đại, Tâm Anh cũng sở hữu nhiều "siêu máy" tích hợp AI như CT Somatom Force VB30 (Đức) với hơn 100.000 lát cắt, CT 1975 lát cắt (Mỹ), MRI 3.0 Tesla SIGNA™ Hero (Mỹ)… giúp phát hiện tổn thương dù nhỏ nhất, nâng cao hiệu quả chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.
Không chỉ chú trọng công nghệ và chuyên môn, Hệ thống BVĐK Tâm Anh còn quan tâm đặc biệt đến khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân thông qua chính sách chi phí hợp lý, hỗ trợ tài chính đa dạng, trong đó có chương trình trả góp 0% lãi suất cho mọi dịch vụ, kể cả các phương pháp điều trị kỹ thuật cao như vô sinh - hiếm muộn, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình.
Bệnh viện cũng hợp tác chặt chẽ với các đơn vị bảo hiểm tư nhân và triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế cho phép người bệnh điều trị các bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo mà không cần giấy chuyển tuyến vẫn được chi trả bảo hiểm, góp phần giảm thiểu chi phí và rút ngắn thời gian điều trị. Đồng thời, Tâm Anh tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như đồng hành cùng Quỹ "Ngày mai tươi sáng" hỗ trợ bệnh nhân ung thư, tài trợ điều trị các ca bệnh phức tạp, giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai… lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" và trách nhiệm xã hội.
Với định hướng rõ ràng, gắn bó với khoa học và phục vụ con người, BVĐK Tâm Anh liên tiếp nhận được bằng khen, vị trí xếp hạng chất lượng cao nhất trong khối tư nhân; thậm chí dẫn đầu toàn khối, được đánh giá trở thành biểu tượng đáng tự hào của y tế tư nhân Việt Nam trong thời đại công nghệ và chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ tối tân, từ đó chăm sóc sức khỏe tốt cho khách hàng, người bệnh, góp phần kiến tạo một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và hùng cường.
