Hành trình từ 'nhà đèn' của ngoại tới phủ kín lưới điện quốc gia

Câu chuyện của ngoại

Ngoại kể "nhà đèn" Sa Đéc được xây dựng từ thời Pháp thuộc. Nhà đèn nằm trên đường Nguyễn Tri Phương, chỉ mở cửa mặt tiền, mặt sau đóng kín bằng cửa sắt, có rào an ninh cẩn thận. Điện làm ra chủ yếu phục vụ cho bộ máy cai trị của họ; một phần thắp sáng nội ô, giữ an ninh cho chính quyền thuộc địa Pháp.



Ngoài ra, một vài nơi khác được cung cấp điện như bệnh viện, nhà máy, cơ sở tôn giáo, doanh trại quân đội. Chỉ có mấy con đường chính như Pasteur dẫn về nhà thương Sa Đéc (thuộc phường 4, nay đã sạt lở xuống sông Tiền), đường Lê Lợi (nay là Tân Quy Đông), đường Phan Thanh Giản (nay là Nguyễn Huệ), đường Tống Phước Hòa (nay là Trần Hưng Đạo), đường Nguyễn Tri Phương (nay là đường Hùng Vương)… là có điện đường thắp sáng. Các hộ dân tại đây cũng được cung cấp điện sinh hoạt. Ngoài phạm vi này vài km, người dân chỉ có sử dụng đèn dầu, sang hơn là đèn măng - xông, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày luôn gặp nhiều khó khăn vì không có ánh sáng.

Cho đến những năm 1970, mạng lưới điện có phát triển khá hơn nhưng bà con vùng phụ cận cũng chưa được đáp ứng nhu cầu sử dụng trong sinh hoạt. Mỗi tối bà con hay tập trung lại xem truyền hình ở những gia đình kinh tế khá giả, lắp đặt được đồng hồ điện. Các thiết bị sử dụng điện trong nhà thời đó chưa có nhiều. Bàn ủi thì dùng than, bếp dầu, đèn hột vịt để thắp sáng là phổ biến. Ngay cả trong nội ô, không ít gia đình vẫn không đủ điều kiện để được lắp đồng hồ điện bởi thủ tục nhiêu khê, giá thành cao, đành xin "chia hơi" với các hộ lận cận với giá cao hơn quy định. Bạn bè tôi đi học có đứa tóc bị cháy xém, mặt dính muội đèn dầu vì ngồi quá gần đèn để học bài. Áo quần giặt xong chỉ xếp cho phẳng rồi mặc đến lớp đâu được thẳng nếp. Đường phố cũng không có hàng quán bán khuya, 20 giờ là nhà nhà đóng cửa, nhìn ra phố chỉ thấy ánh đèn vàng vọt treo cao tỏa chút ánh sáng xuống mặt đường.

Luôn tin yêu Điện lực Sa Đéc!

Nhờ có điện, nông dân làng hoa Sa Đéc đỡ vất vả hơn khi chăm sóc hoa kiểng ẢNH: NGUYỄN HỮU NHÂN

Từ sau ngày đất nước thống nhất, việc phát triển ngành điện được chú trọng hơn tuy còn chậm. Tôi nhớ điểm trường học tôi dạy bổ túc văn hóa cho anh chị em công nhân ngay giữa Sa Đéc lúc bấy giờ, mỗi phòng cũng chỉ được trang bị một bóng tròn 75W. Ánh sáng mù mờ khiến cả người dạy và người học phải cúi đầu vào sát sách giáo khoa mới đọc được nội dung và ghi chép bài được. Nhưng học viên hăng hái, thầy dạy cũng nhiệt tình nên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cho đến những năm đầu của thập niên 1980, việc cúp điện xảy ra thường xuyên bởi tất cả ưu tiên cho sản xuất. Tuy có lịch báo trước nhưng đôi lúc do sự cố nên sinh hoạt có gặp khó khăn. Để bảo đảm an ninh cho bà con, điện lực Sa Đéc sẵn sàng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đến từng khu phố, từng con hẻm với phương châm bà con góp chi phí mua bóng điện, đường dây, chi nhánh điện hỗ trợ kỹ thuật. Khi hỏng hóc cần nâng cấp, bà con đề nghị, điện lực cử nhân viên xuống ngay. Nhờ vậy an ninh, trật tự được nâng cao, việc đi sớm về khuya do buôn bán, công tác cơ quan không gặp trở ngại. Dần dần các khu phố, các con hẻm ở Sa Đéc và cả vùng phụ cận được chiếu sáng về đêm, mọi người đều vui. Hệ thống đèn đường chiếu sáng thay đổi dần. Các bóng điện tròn được thay bằng bóng né-on 1,2m, thời gian sau, thay bằng bóng cao áp. Đường phố sáng hơn, giao thông an toàn hơn. Gần dây, ngành điện lực cũng chú ý đến việc sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng đô thị.

Năm 2019, Sa Đéc cho lắp đặt hệ thống đèn led trang trí mỹ thuật tại cầu Sa Đéc và cầu Ngã Bát, trước đó gắn ở cầu Rạch Rắn. Đến nay, các cầu trong thành phố từ Cái Sơn 3, Cái Sơn 4, Hòa Khánh đều được gắn đèn trang trí rất đẹp. Trong dịp mừng Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ nhất, 146 trụ đèn chiếu sáng, 10 bộ họa tiết bằng đèn đèn led mỹ thuật đã được lắp đặt trên các tuyến đường chính. Đáng chú ý là vào tối ngày 8.12.024, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án lắp máy biến áp thứ hai Trạm biến áp 220kW Sa Đéc, qua đó nâng công suất của trạm từ 250MVA lên 500MVA. Việc hoàn thành dự án giúp giảm tải và quá tải cho máy biến áp 220kW Sa Đéc, tăng cường cung cấp điện cho phụ tải và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Đồng Tháp và khu vực lân cận; tăng cường liên kết an toàn, ổn định giảm tổn thất điện năng trên lưới điện; tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh chung cho ngành điện.

Đến nay toàn thành phố Sa Đéc đạt 100% các xã, phường sử dụng lưới điện quốc gia. Các hộ nghèo được quan tâm giúp có điện sử dụng. Điện lực Sa Đéc luôn vận động người dân sinh hoạt, sản xuất, tiết kiệm và tổ chức tuyên truyền an toàn trong sử dụng điện thường xuyên. Không còn tình trạng luân phiên cúp điện như mấy mươi năm trước. Nông dân làng hoa có điện để phục vụ sản xuất nâng cao đời sống. Chính vì những cố gắng trong sản xuất kinh doanh của đơn vị, Điện lực Sa Đéc được biểu dương là đơn vị dẫn đầu trong thi đua của ngành trong năm qua.

Có lẽ trong lớp người trẻ hiện nay, không mấy ai còn nhớ đến tên gọi "nhà đèn" như lúc xưa nữa. Việc cúp điện thường xuyên được nhắc đến như một hoài niệm của thời gian khó. Ngay trên mảnh đất của "nhà đèn" xưa, Chi nhánh Điện lực Sa Đéc được xây dựng lại khang trang cùng một phong cách làm việc văn minh, ứng dụng công nghệ mọi mặt, nhất là việc ghi chỉ số tiêu thụ điện của hộ dân và thực hiện thanh toán không tiền mặt rất thành công.

