'Hành trình Từ Trái Tim' của Trung Nguyên Legend: Điều bất ngờ dành cho sinh viên TP.HCM

Ấn tượng đặc biệt với "Hành trình Từ Trái Tim"

Ngày 26.3, "Hành trình Từ Trái Tim" của tập đoàn Trung Nguyên Legend tiếp tục mang Tủ sách Nền tảng Đổi đời đến Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường đại học Nông lâm TP.HCM (phường Linh Xuân). Chương trình nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo giảng viên, sinh viên các trường.

Đây cũng là điểm đến thứ 6 tại TP.HCM, từ ngày 24 - 26.3 trước khi "Hành trình Từ Trái Tim" tiếp tục mang những đầu sách quý đến với Buôn Ma Thuột, Hà Nội cũng như các tỉnh vùng cao Tây Bắc trong những ngày tới.

Lan tỏa thông điệp của hành trình lần này có sự góp mặt của khách mời đặc biệt là nhà sử học Dương Trung Quốc, thượng tá Phạm Văn Giang - Trợ lý văn hóa, phòng Tuyên huấn, Cục chính trị Quân chủng Hải Quân - Bộ Quốc phòng, cùng các nghệ sĩ, hoa hậu nổi tiếng gồm hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, á hậu Đỗ Cẩm Ly, ca sĩ Hoàng Yến Chibi, ca sĩ Izara Thiên Nga.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, á hậu Đỗ Cẩm Ly, ca sĩ Hoàng Yến Chibi giao lưu, chia sẻ những trải nghiệm cá nhân trên hành trình lập nghiệp

Trong phần giao lưu giữa các khách mời với sinh viên, Hoa hậu Kỳ Duyên cho biết "Hành trình từ trái tim" đã để lại cho cô nhiều ấn tượng sâu sắc.

Với Kỳ Duyên nhắc tới hành trình đặc biệt này của Trung Nguyên Legend, hoa hậu nghĩ đến 3 từ, chính là "khát vọng lớn", "nghĩ cho quốc gia" và… "chịu chi". Cô lý giải về từ khóa "khát vọng lớn" chính là việc Trung Nguyên Legend luôn mong muốn từng người trẻ, những bạn sinh viên ở Việt Nam học tập chăm chỉ, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp kiến quốc để thành công, cống hiến cho đất nước.

Về từ khóa thứ hai "nghĩ cho quốc gia", theo hoa hậu Kỳ Duyên, là người đã trải qua nhiều khó khăn, biến cố để đạt được thành công như hôm nay, Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ luôn mong muốn có thể truyền lại cho tất cả các bạn sinh viên, thế hệ trẻ Việt Nam những bí quyết để có thể gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

Sinh viên Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM hào hứng nhận những cuốn sách quý đổi đời

"Sở dĩ nhắc tới Trung Nguyên Legend mình nghĩ ngay tới từ "chịu chi" là vì người có thể thấy là trong suốt "Hành trình Từ Trái Tim" đã mang vô số những cuốn sách đi từ Bắc vô Nam đến tận tay những sinh viên Việt Nam và bản thân mình cũng là người cầm trên tay những quyển sách từ những chặng hành trình đầu tiên", hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ.

Còn với á hậu Đỗ Cẩm Ly, ngay khi nhận được lời mời của "Hành trình Từ Trái Tim", cô đã lập tức nhận thấy được giá trị đặc biệt mà chương trình mang lại cho cộng đồng cũng như sự đồng điệu trong trái tim của cô. Cẩm Ly hy vọng có thể đồng hành với hành trình đặc biệt này lâu dài để có thể lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến với người trẻ mọi miền đất nước.

Trong khi đó, lần đầu tiên đồng hành cùng "Hành trình Từ Trái Tim", ca sĩ Hoàng Yến Chibi lập tức đồng ý mà không do dự khi nhận được lời mời vì cảm nhận được "điểm chạm" ngay từ tên gọi của hành trình. Nữ ca sĩ "bật mí" cô vẫn giữ thói quen viết nhật ký bằng giấy bút. Hoàng Yến hy vọng có thể lan tỏa về văn hóa đọc sách giấy đến với nhiều người trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên.

Ngày 27.3, Hành trình Từ Trái Tim di chuyển đến Buôn Ma Thuột, tiếp tục lan tỏa tri thức và truyền cảm hứng cho người trẻ

Sinh viên bất ngờ với khách mời, chào đón nồng nhiệt

Tại Trường đại học Nông lâm TP.HCM, bà Võ Thị Hà Giang - Giám đốc "Hành trình Từ Trái Tim" đã chia sẻ, đây là địa điểm đầu tiên mà hành trình đến tặng sách cho sinh viên, mở đầu cho chặng hành trình thành công trên khắp cả nước.

Năm nay, đây là ngôi trường kết lại chặng hành trình ở TP.HCM trước khi đến với Buôn Ma Thuột. Bà Võ Thị Hà Giang tin rằng năng lượng của các bạn sinh viên sẽ tiếp thêm cho thành công của hành trình trong những ngày tới.

Nguồn năng lượng trẻ trung của các bạn sinh viên được lan tỏa, khơi dậy tinh thần dấn thân và khát vọng phát triển

Em Bùi Thị Mỹ Duyên (22 tuổi) hiện là sinh viên khoa Công nghệ hóa học và Thực phẩm Trường đại học Nông lâm TP.HCM cho biết vô cùng bất ngờ và hào hứng khi tham dự "Hành trình Từ Trái Tim" năm nay. Mỹ Duyên cho biết ở chương trình, em được đặt câu hỏi với các diễn giả là những người nổi tiếng, từ đó học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm.

"Điều em nhận được nhiều nhất chính là quyển sách được tặng từ Trung Nguyên Legend. Em hy vọng rằng sau khi đọc xong những quyển sách này, em sẽ có thêm nguồn cảm hứng, kiến thức và động lực để hoàn thiện bản thân, khắc phục được những hạn chế của mình", cô sinh viên năm 4 chia sẻ.

Những cuốn sách Nền tảng Đổi đời từ Hành trình Từ Trái Tim tiếp thêm niềm tin và khát vọng cho thế hệ trẻ

Nói về "Hành trình Từ Trái Tim", TS Trần Đình Lý, Phó hiệu trưởng Trường đại học Nông lâm TP.HCM cho biết có tới 1.700 sinh viên của trường đăng ký chương trình, tuy nhiên vì điều kiện hội trường, chỉ có 700 sinh viên có thể tham dự. Điều này cho thấy hành trình này nhận được sự quan tâm, đón nhận nồng nhiệt của sinh viên.

"Thay mặt cho 1.000 cán bộ, giảng viên của nhà trường cùng với 25.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của trường, tôi xin gửi lời cảm ơn, tri ân chân thành đối với Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã phối hợp với nhà trường thực hiện hành trình ý nghĩa này", Phó hiệu trưởng Trường đại học Nông lâm TP.HCM bày tỏ.

https://www.youtube.com/watch?v=C3I67Z5ZnzA