‘Hành trình từ trái tim’ của Trung Nguyên Legend: Gieo tri thức, khơi khát vọng kiến quốc

Từ hạt cà phê đến khát vọng "kiến quốc"

Dưới sự dẫn dắt của ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Nhà sáng lập, Chủ tịch Trung Nguyên Legend), doanh nghiệp lựa chọn một con đường không dễ: vừa xây dựng thương hiệu toàn cầu, vừa kiên trì gieo mầm tư duy cho thế hệ trẻ.

Trong dòng chảy ấy, "Hành trình từ trái tim - Hành cho thanh niên Việt" có ý nghĩa đặc biệt. Khởi xướng từ năm 2012, hành trình bền bỉ đi qua nhiều vùng đất, chạm đến nhiều phận người.

Năm 2026, hành trình tiếp tục được nối dài với mục tiêu đưa tri thức đến hàng triệu thanh niên Việt Nam. Từ những đầu sách quý như: Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Khuyến học… ông Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn và xây dựng thành Tủ sách Nền tảng đổi đời có thể làm thay đổi tư duy, thậm chí là số phận người đọc, biến tri thức từ khái niệm trừu tượng thành công cụ định hình tương lai.

Sinh viên hào hứng đón nhận sách quý được ký tặng tại chương trình Hành trình từ trái tim

Ngày 24.3, tại Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM và Trường đại học Công Thương TP.HCM chặng đầu tiên của hành trình năm 2026 chính thức khởi động.

Chương trình có sự đồng hành của nhiều nhân vật trong các lĩnh vực như: nhà sử học Dương Trung Quốc; hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Phương Linh; hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2024 Võ Cao Kỳ Duyên; ca sĩ Izara Thiên Nga; ca sĩ Phạm Anh Khoa; họa sĩ Phan Anh Thư đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của hành trình.

Tại chương trình, PGS-TS Trần Hữu Đức (Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend) chia sẻ 5 "mật mã" dẫn đến thành công: khát vọng lớn, năng lực lõi, kết nối nguồn lực, hoạch định - thực thi và đặc biệt là thử thách thất bại.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo dễ dàng làm chủ học sinh - sinh viên, ông nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách giấy không chỉ để tiếp nhận thông tin mà còn để rèn luyện sự tĩnh tại và thẩm thấu tư duy của những bậc vĩ nhân.

Thông điệp "khởi nghiệp không chỉ cho bản thân mà cho kiến quốc" được nhấn mạnh xuyên suốt. Thành công cá nhân, nếu không gắn với giá trị cộng đồng, sẽ chưa thể trọn vẹn.

Bà Võ Thị Xuân Trang chia sẻ sức mạnh của Tủ sách Nền tảng đổi đời

Bà Võ Thị Xuân Trang khẳng định: "Bộ sách Nền tảng đổi đời chính là phép màu giúp một người chưa giàu trở nên giàu có về trí tuệ, tâm hồn và vật chất".

Đồng quan điểm, hoa hậu Phương Linh chia sẻ lý do cô gắn bó với hành trình bởi niềm tin vào sức mạnh của giáo dục. Với cô, mang những đầu sách quý này đến với thế hệ trẻ là một sứ mệnh đầy trân quý, thể hiện cái "tâm" và cái "tầm" của Trung Nguyên Legend trong việc nâng tầm giá trị con người Việt Nam.

"Kiến thức là tài sản duy nhất không ai có thể tước đoạt khỏi bạn. Đừng so sánh mình với người khác, hãy tập trung khám phá giá trị cốt lõi của chính mình và dùng tài năng đó để phụng sự cộng đồng", hoa hậu Phương Linh nói.

Các diễn giả tham gia đối thoại, truyền cảm hứng về hành trình phát triển bản thân và cống hiến cho xã hội tại Trường đại học Công Thương TP.HCM

Những "điểm chạm" cảm xúc trên chặng đường 5.000 km của Hành trình từ trái tim

Hành trình tại TP.HCM ghi dấu nhiều "điểm chạm" giàu cảm xúc. Tại Đại học Công thương TP.HCM, sinh viên Bảo Trâm bật khóc khi chia sẻ về sự tự ti và nỗi sợ khiến bản thân không dám mở lòng.

Trước câu chuyện ấy, bà Trang đã dùng triết lý từ cuốn Nghĩ giàu làm giàu để động viên: "Hãy dùng 21 ngày để tự ám thị, nói với chính mình rằng 'tôi mạnh mẽ'. Khi niềm tin thẩm thấu vào tiềm thức, nỗi sợ sẽ nhường chỗ cho sức mạnh nội tâm".

Sinh viên Nguyễn Thành Nam (Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM) dù khuyết tật tay, chân và phải di chuyển bằng xe lăn nhưng vẫn lạc quan nói: "Trước đây, tôi nghĩ thành công chỉ là niềm vui đơn thuần. Nhưng sau chương trình 'Hành trình từ trái tim', tôi hiểu thành công là dám đặt mục tiêu và dám thất bại để đứng dậy như 5 mật mã thành công mà tiến sĩ Đức chia sẻ".

Tiến sĩ Trần Thanh Hưởng (Trưởng phòng Công tác xã hội Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM) cho biết, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ sinh viên nhà trường. Ngay từ đầu, các bạn trẻ đã háo hức, chờ đợi được lắng nghe những ý tưởng, câu chuyện về khởi nghiệp và làm giàu.

"Thông qua Hành trình từ trái tim, nhiều sinh viên đã có sự chuyển biến trong nhận thức, hình thành tư duy tích cực hơn về con đường lập thân, lập nghiệp và khát vọng đổi đời. Đặc biệt, hành trình mang đến cho sinh viên không chỉ là tri thức, mà còn là cách học, cách tư duy mới cho tương lai, khơi dậy nghị lực và tinh thần cống hiến cho xã hội, đất nước", ông Hưởng nói.

Bà Võ Thị Hà Giang, Giám đốc Hành trình từ trái tim trao sách và học bổng cho các sinh viên Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, suốt 14 năm qua, "Hành trình từ trái tim" đã vượt hàng nghìn km. Một trong những trăn trở lớn nhất của Trung Nguyên Legend chính là cơ hội tiếp cận tri thức của thanh niên vùng sâu, vùng xa và biên giới, hải đảo.

PGS-TS Trần Hữu Đức cho hay: "Trong bối cảnh thời lượng và nguồn lực còn hữu hạn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn nhắc nhở và thúc giục đội ngũ phải ưu tiên tập trung vào sinh viên, đặc biệt là ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai mở. Bởi vì chỉ cần có đúng thông tin, đúng thông điệp, đúng con người và một chất xúc tác phù hợp, các bạn trẻ chắc chắn sẽ tiến xa hơn rất nhiều, và từ đó có thể đóng góp thiết thực cho quê hương, đất nước".

Sinh viên Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM hào hứng đón nhận những cuốn sách từ "Hành trình từ trái tim" năm 2026

Theo kế hoạch, từ ngày 24.3 đến 16.4, chuyến xe chở tri thức sẽ lăn bánh xuyên suốt 19 tỉnh, thành với quãng đường gần 5.000 km. Hàng chục nghìn cuốn sách quý sẽ tiếp tục đến với những đồn biên phòng, những bản làng xa xôi và đặc biệt là biển đảo Trường Sa.