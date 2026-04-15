Hành trình Từ Trái Tim dẫn lối khởi nghiệp cho tuổi trẻ miền cao nguyên đá

Tiếp lửa tự tin, vững bước vào đời

Ngày 14.4, Hành trình Từ Trái Tim do Tập đoàn Trung Nguyên khởi xướng chinh phục con đường Hạnh Phúc tổng chiều dài 185 km, đi xuyên qua vùng đất: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang để thực hiện sứ mệnh trao đi những tri thức kết nối trái tim tuổi trẻ miền cao nguyên đá, cùng nhau lập chí lớn vượt lên nghịch cảnh dựng xây quê hương, đất nước.

Hành trình Từ Trái Tim chinh phục những cung đường dài đến với các em học sinh nơi cao nguyên đá

Điểm đến đầu tiên trong ngày là Trường PTDTNT THCS và THPT Đồng Văn (xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) có 474 học sinh thì chỉ có 2 em người Kinh, còn lại là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Dù được Đảng, Nhà nước chăm lo hỗ trợ các em ăn học nội trú nhưng điều kiện sinh hoạt, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Cô Mua Thị Hồng Linh, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đồng Văn, cho biết nhà trường gần như không thể huy động kinh phí đóng góp từ phụ huynh để chăm lo đời sống tinh thần cho các con. Hiện nay, nhiều phòng nội trú vẫn chưa được lắp ti vi. Khó nhất là nước ăn uống, sinh hoạt cấp vào khu nội trú, dù đã mời thợ khoan thăm dò nhiều vị trí nhưng nhà trường vẫn không tìm được mạch nước ngầm. Mùa khô những năm gần đây, khu nội trú thường xuyên thiếu nước, giáo viên phải đi xin nước từ nhà dân cho học sinh sử dụng.

Hành trình Từ Trái Tim tặng sách cho Trường PTDTNT THCS và THPT Đồng Văn

Càng trong khó khăn, gian khổ thì ý chí vươn lên của thế hệ trẻ vùng cao nguyên đá càng mãnh liệt, mạnh mẽ. Điều này được thể hiện trong phần giao lưu giữa em Vàng Mí Nhù, lớp 12B với đoàn Hành trình Từ Trái Tim khi nói về ước mơ nghề nghiệp rất thực tế, không hề viển vông. Nhù chia sẻ, gia đình em đang có điểm check-in đón khách. Không chỉ dừng chân uống nước và chụp ảnh, nhiều khách còn đặt mua mật ong cho gia đình. Khát vọng khởi nghiệp của Vàng Mí Nhù nhen nhóm từ đây.

"Địa phương có thế mạnh du lịch, văn hóa truyền thống nên em sẽ học ngành du lịch để làm dịch vụ chuyên nghiệp hơn. Qua du lịch, em mong giúp được người dân tiêu thụ nông sản tại chỗ, quảng bá nét đẹp văn hóa đến du khách trong nước và quốc tế", Nhù nói.

Học sinh say mê khám phá nội dung những cuốn sách nhận từ Hành trình Từ Trái Tim

Cô Mua Thị Hồng Linh khẳng định, giữa gian khó trên vùng cao nguyên đá những cuốn sách Hành trình Từ Trái Tim trở thành điểm tựa tinh thần. "Đây chính là cẩm nang về khởi nghiệp, cho các con lấy đó làm bài học để bước vào cuộc đời với tâm thế chủ động, vững vàng nhất. Biết đâu có những em sẽ khởi nghiệp thành công từ những cuốn sách này", cô Linh bày tỏ kỳ vọng.

Thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp làm giàu quê hương

Hành trình Từ Trái Tim đến với Trường PTDTNT THCS và THPT Mèo Vạc chiều ngày 15.4 trong bối cảnh đặc biệt. Khi học sinh khối lớp 12 đang miệt mài ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và thi vào các trường đại học, cao đẳng có những ngành nghề các em lựa chọn.

Các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS-THPT Mèo Vạc hào hứng với món quà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng

Em Vừ Thị Mai, cô học trò người Mông với đôi mắt sáng, chia sẻ về lựa chọn đầy nhân văn: "Em muốn học ngành thú y vì nó giúp cho người chăn nuôi và động vật. Ở vùng cao, con vật là tài sản lớn nhất, được người dân hết sức coi trọng. Nếu học ngành này, em giúp người dân bảo vệ tài sản của họ".

Trong khi đó, em Lò Văn Quyến, dân tộc Giáy (xã Tát Ngà, tỉnh Tuyên Quang) lại quyết định chọn cho mình một con đường mạnh mẽ hơn: "Ước mơ của em là sẽ thi đỗ vào Trường Sĩ quan Chính trị. Em mong ước trở thành một quân nhân để góp sức mình bảo vệ vùng biên giới thiêng liêng này".

Theo thầy Nguyễn Trường Lâm, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Mèo Vạc, trong năm 2025, khóa học sinh lớp 12 đầu tiên của trường có tỷ lệ đỗ đại học hơn 60%; trường đứng thứ 5/40 đơn vị cùng cấp tại tỉnh Hà Giang cũ và đứng thứ 40/93 đơn vị cùng cấp tại tỉnh Tuyên Quang mới, đây chính là động lực mạnh mẽ cho các khóa sau.

Những kiến thức từ trang sách quý chắp cánh cho các em học sinh tự tin thực hiện ước mơ vươn xa

Thầy Lâm cũng khẳng định, sự xuất hiện của những cuốn sách quý của Hành trình Từ Trái Tim chính là "luồng gió mới" cho công tác định hướng, giáo dục nghề nghiệp của nhà trường.

"Phải đi một ngày đàng để học một sàng khôn, nhưng hôm nay, nhà trường và chính tôi thật may mắn khi không cần đi đâu cả, được Hành trình Từ Trái Tim đến trao tặng những bộ sách hướng nghiệp, khởi nghiệp rất giá trị", thầy Lâm nói và thông tin thêm: "Nhà trường luôn đưa ra lời khuyên, các em có năng lực tốt thì tập trung ôn thi đại học, còn lại thì định hướng các em đi học nghề để lập nghiệp ngay trên quê hương". Đến nay, khát vọng ấy đã lan tỏa mạnh mẽ đến từng học sinh.

"Chúng tôi định hướng cho các em khởi nghiệp trong ngành du lịch như: nhà hàng, khách sạn, nấu ăn, làm homestay chuyên nghiệp hơn. Địa phương đang rất thiếu nhân lực chất lượng cao là người bản địa để phát triển du lịch", thầy Lâm nói.

Những món quà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng là cẩm nang dẫn lối thế hệ trẻ vùng cao nguyên đá lập nghiệp, khởi nghiệp.

Trở lại với ý nghĩa "con đường hạnh phúc" được khai mở hơn 60 năm về trước là mạch máu giao thông phá vỡ thế cô lập của cao nguyên đá, thì những cuốn sách trao đi trong Hành trình Từ Trái Tim hôm nay giống như mạch máu tri thức phá vỡ rào cản tư duy, dẫn lối thế hệ trẻ miền cao nguyên đá tự tin viết lên bản hùng ca lập nghiệp, khởi nghiệp cho riêng mình.

Link: https://youtu.be/AMwnuHxZNlY