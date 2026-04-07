Hành trình Từ Trái Tim đánh thức khát vọng khởi nghiệp trên giảng đường Tây Bắc

Truyền cảm hứng thành công từ những cảm xúc thật

Tại Trường đại học Tây Bắc, sự xuất hiện của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, hoa hậu Đoàn Thu Thuỷ, diễn viên Minh Trang và ca sĩ Hoàng Yến Chibi đã khiến cả hội trường bùng nổ. Gần 1.000 sinh viên hào hứng lấp kín không gian, tạo nên bầu không khí sôi động tại "cái nôi" đào tạo nguồn nhân lực vùng Tây Bắc. Chính sự đón nhận nồng nhiệt ấy đã xua tan mọi mệt mỏi của các khách mời sau hành trình 8 tiếng vượt đường dài từ Hà Nội.

Trong không khí đầy năng lượng, những câu chuyện đời, chuyện nghề được chia sẻ chân thành, gần gũi. Không chỉ truyền cảm hứng, các khách mời còn giúp sinh viên định hình rõ con đường phát triển bản thân và hơn hết là kiến tạo giá trị xây dựng đất nước.

Hoa hậu Đoàn Thu Thủy đã kể về hành trình thay đổi tư duy, từ một nhân viên văn phòng thể thao với ước mơ giản đơn trở thành hoa hậu thể thao Việt Nam năm 2022. Từng tự ti và đặt mục tiêu nhỏ, cô nhận ra bước ngoặt đến khi dám vượt khỏi vùng an toàn, "nghĩ lớn" và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Thu Thuỷ mong muốn từ câu chuyện của mình, các bạn sinh viên là hãy đón nhận những định hướng từ người đi trước, dám mơ lớn và nỗ lực hết mình để thành công và đóng góp cho xã hội.

Còn với hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, cô gọi hành trình 8 năm theo đuổi đam mê của mình là một "hành trình thanh xuân rực rỡ" gắn liền với những con số: 6 lần tham dự các cuộc thi, đạt 4 danh hiệu và 2 lần thất bại. Cô không ngần ngại thừa nhận bản thân từng rơi vào khủng hoảng, từng vừa khóc vừa làm và hoài nghi về con đường mình đang đi khi đối mặt với những áp lực và sự nghi ngờ từ khán giả.

Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Thu Thủy đã chọn cách đối diện và vượt qua. Cô muốn gửi gắm tầm quan trọng của niềm tin và sự kiên trì, khích lệ các bạn trẻ hãy quyết tâm theo đuổi đam mê vì "con người thường hối hận về những điều mình chưa làm hơn là những điều đã làm".

Cùng quan điểm với hoa hậu Quỳnh Hoa, ca sĩ Hoàng Yến Chibi cũng chia sẻ từ khóa thành công từ những cảm xúc rất thật. Cô thừa nhận từng "khóc 100 lần" và trải qua những giai đoạn "vừa làm vừa khóc" trước những áp lực từ dư luận. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, cô biến những khó khăn đó thành động lực để chứng minh bản thân và đạt được thành công hiện tại.

Trong khi đó, diễn viên Minh Trang cũng tiết lộ hành trình trải qua nhiều thất bại đến khi trở thành một diễn viên trên giờ vàng của VTV. Cô cho rằng, khát vọng lớn chính là yếu tố then chốt giúp một người không từ bỏ mục tiêu trước những khó khăn. Cô khuyên các bạn trẻ "phải đi đến cùng", hãy tận dụng tuổi trẻ để dám làm, dám sai và không ngừng học hỏi.

Khát vọng khởi nghiệp, làm giàu trên quê hương để giúp đỡ bà con khó khăn

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, Hành trình Từ Trái Tim đã trân trọng trao tặng 5 đầu sách quý đến các sinh viên trong trường gồm: Quốc gia khởi nghiệp; Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách; Nghĩ giàu và làm giàu; Đắc nhân tâm; Khuyến học. Đây là 5 cuốn sách đầu tiên trong "Tủ sách Nền tảng đổi đời" do Nhà sáng lập - Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tuyển chọn từ hàng triệu cuốn sách và hàng nghìn tấm gương vĩ nhân thành công nhất của nhân loại.

Cầm trên tay những cuốn sách quý, em Vũ Hoàng Thanh Lâm (quê xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La, sinh viên Khoa Nông nghiệp) càng thêm tự tin vào khát vọng khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương. Lâm kể, bản thân chọn ngành nông nghiệp chính là việc anh nhìn ra địa phương còn nhiều tiềm năng để phát triển, điển hình như loại cây ăn quả có giá trị cao như na và dâu tây.

"Những thông điệp về sự kiên trì từ các khách mời của Hành trình Từ Trái Tim và những kiến thức trong sách đã giúp em củng cố niềm tin, quyết tâm biến những bài học tại trường thành hành động thực tế để làm giàu cho bản thân, đóng góp sức mình để giúp bà con xây dựng kinh tế bền vững, giúp họ không còn phải rời xa xứ sở để mưu sinh", Lâm nhấn mạnh.

Thầy Nguyễn Văn Định, Hiệu trưởng Trường đại học Tây Bắc, nhấn mạnh, Hành trình Từ Trái tim không chỉ là một hoạt động trao tặng sách thông thường mà là một cuộc "cách mạng" về tâm thế và tư duy cho thế hệ trẻ nước nhà. Những cuốn sách quý được trao đi chính là những "hạt giống trí tuệ" cung cấp công thức thành công và bản lĩnh đối đầu với nghịch cảnh cho thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt đối với sinh viên vùng cao Tây Bắc.

"Các em chính là những chủ nhân tương lai đầy triển vọng, những người mang sứ mệnh "đánh thức" tiềm năng của Tây Bắc bằng trái tim chân thành và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi tin tưởng rằng với sự khiêm nhường, cầu tiến và năng động các em sẽ là thế hệ lãnh đạo và trí thức nòng cốt, đưa quê hương Tây Bắc vươn mình cùng đất nước", thầy Định nói.

Hun đúc ý chí bảo vệ Tổ quốc nơi biên cương

Rời Trường đại học Tây Bắc, "Hành trình Từ Trái Tim" vượt hơn 200 km đường núi hiểm trở để trao tặng những cuốn sách quý và những phần quà thiết thực tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo.

Trong không khí ấm áp, gần gũi, thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo chia sẻ, hiện nay, đơn vị quản lý khoảng hơn 45 km đường biên giới, phụ trách địa bàn 13 bản với khoảng 780 hộ dân (tỷ lệ hộ nghèo còn trên 41%).

Theo thượng tá Giáp, những năm qua, đơn vị đã tích cực huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ học sinh.

"Những cuốn sách quý được trao tặng, chúng tôi sẽ bổ sung vào tủ sách của đơn vị, trở thành nguồn tri thức giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và giúp đỡ người dân phát triển kinh tế", ông nói và cho rằng, với những chiến sĩ sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cuốn sách sẽ giúp họ có thêm hành trang lập nghiệp khi trở về, góp phần làm giàu cho quê hương.

Trong khi đó, trung úy Cà Văn Kiên, Đội trưởng Đội vận động quần chúng (Đồn biên phòng Mường Lèo) bày tỏ niềm vinh dự và hạnh phúc khi nhận được những cuốn sách quý. Anh cho biết, cuốn sách giúp anh mở mang kiến thức và hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho các chiến sĩ nơi biên giới.