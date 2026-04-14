Hành trình Từ Trái Tim gieo mầm khát vọng lập nghiệp nơi địa đầu Tổ quốc

Từ trái tim đến trái tim - thắp sáng khát vọng lập thân xây dựng quê hương

Ngày 13.4, chương trình Hành trình Từ Trái Tim trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũ khởi đầu với cuộc gặp gỡ ấm cúng với thầy và trò Trường PTDTNT THPT Hà Giang, nằm ở P.Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang. Điểm chạm ấn tượng đầu tiên khi đến ngôi trường này là khẩu hiệu: "Dạy bằng trái tim, học bằng khát vọng, chinh phục bằng đam mê" đặt trang trọng, cao nhất. Ngôi trường đặc biệt này là "gia đình thứ hai" của 560 học sinh là con em đồng bào 16 dân tộc thiểu số và 100% các em đều ăn học nội trú.

Không có kịch bản, buổi giao lưu mở màn bằng câu hỏi mở của GS-TS Trần Hữu Đức, Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên: Các em ở miền núi, vùng sâu vùng xa thì có những lợi thế gì so với các bạn ở đồng bằng, thành phố? Câu hỏi ngược này chẳng thể làm khó học sinh khi những phản hồi đều trong sáng và thuyết phục.

Xung phong trả lời đầu tiên, em Sùng Đức Văn, lớp 12 A5, dân tộc Mông, bày tỏ: "Chúng em là con nhà nông, bố mẹ là nông dân, cuộc sống gắn với thiên nhiên nên sẽ có nhiều kỹ năng, trải nghiệm so với các bạn miền xuôi". Đến từ lớp 11 A4, em Nguyễn Thị Mơi thẳng thắn nói rõ hơn cho phần trả lời của Văn: "Vì là học sinh miền núi, dân tộc thiểu số nên để được đến trường chúng em phải miệt mài, chăm chỉ hơn các bạn miền xuôi".

Các em học sinh Trường PTDT Nội Trú THPT Hà Giang hào hứng giao lưu trong buổi sinh hoạt, gặp mặt cùng đoàn Hành trình Từ Trái Tim

Được mời lên giao lưu sau đó, nữ sinh người Mông, em Thò Thị Già, lớp 12A2, khiến cả khán phòng xúc động. Đến từ Lũng Cú - xã biên giới giáp Trung Quốc và chỉ còn 58 ngày nữa là bước vào kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời, Già bày tỏ: "Ước mơ lớn nhất của em là thi đỗ vào trường sư phạm, trở thành giáo viên tiểu học để trở về quê hương dạy học. Không chỉ dạy kiến thức, em muốn truyền cảm hứng khát vọng học tập, vươn lên thoát nghèo cho các em nhỏ nơi quê nhà".

Ngồi bên dưới lắng nghe, thầy Nguyễn Phú Sang, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT Hà Giang, liên tục nở nụ cười tự hào về sự tự tin của học sinh. Đó là thành quả sau 5 năm toàn trường kiên trì theo đuổi mục tiêu: "Dạy bằng trái tim, học bằng khát vọng, chinh phục bằng đam mê". Cũng theo thầy Sang, những năm gần đây, trường luôn có 60 - 70% học sinh lớp 12 trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Trong đó, nhiều em đỗ các trường tốp đầu ngành: y học, quân đội, công an... Hiện nay, nhà trường đang ký hợp tác với một số doanh nghiệp tài trợ học bổng toàn phần cho những học sinh xuất sắc, cam kết bố trí việc làm, với chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút các em trở về lập nghiệp, đóng góp cho quê hương.

Thầy Nguyễn Phú Sang cũng khẳng định, Hành trình Từ Trái Tim có nhiều điểm tương đồng với quan điểm, triết lý giáo dục của nhà trường. Bởi đây là ngôi trường chuyên biệt của học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thì khát vọng là yếu tố cần phải khơi dậy ở những em học sinh vùng cao bản chất rất rụt rè, nhát nhát và nhà trường làm mọi cách để thực hiện mục tiêu này.

Các em học sinh chăm chú đọc sách từ Hành trình Từ Trái Tim trao tặng với những tri thức tạo nền tảng cho thế hệ trẻ lập thân, lập nghiệp, cống hiến đất nước

"Khẩu hiệu chúng tôi chọn cần cho cả người dạy và người học. Thầy cô "dạy học bằng trái tim" chính là chất xúc tác để thổi bùng lên khát vọng, khích lệ các em vượt qua mọi khó khăn trong học tập, đời sống sinh hoạt khi phải xa nhà. Giống như Hành trình từ trái tim, trao đi những cuốn sách quý là kho tàng, nền tảng tri thức chính là hành trang để các em bước vào đời lập nghiệp, để chính mình có cuộc sống tốt, sau đó là góp phần cống hiến, dựng xây quê hương, đất nước", thầy Sang nói.

Tiếp thêm động lực, ý chí tuổi trẻ sau cổng trời Quản Bạ

Sau Trường PTDTNT THPT Hà Giang, Hành trình Từ Trái Tim vượt gần 50 km đường núi hiểm trở, chinh phục "cổng trời" Quản Bạ trên độ cao 1.500 m so với mực nước biển đến Trường PTDTBT THCS Quản Bạ (xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang) trong chiều 13.4

Đây cũng là điểm đến đặc biệt nhất trong hành trình 21 ngày đã qua, bởi những trường học trước đó đều là những cuộc gặp gỡ với học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT hoặc sinh viên đại học. Nhưng giữa vùng đá xám khô cằn Quản Bạ, những hạt mầm khát vọng lập nghiệp để giúp quê hương thoát nghèo, phát triển đã bắt đầu được gieo xuống bởi Hành trình từ trái tim.

Hành trình Từ Trái Tim trao tặng những cuốn sách đến thầy cô và các học sinh Trường PTDTBT THCS Quản Bạ

Ý chí và khát vọng vượt khó của học sinh vùng cao Quản Bạ được gói gọn trong lời giới thiệu của thầy Vũ Hồng Lợi, Hiệu phó Trường PTDTBT THCS Quản Bạ. Ngôi trường có 340 học sinh, đều là dân tộc thiểu số, riêng người Mông chiếm 90%, còn lại là người Dao, người Tày... Khó khăn lớn nhất là có 164/340 em gia đình là hộ nghèo, cận nghèo và toàn trường chỉ có 218 em đủ điều kiện được hưởng chính sách ăn ở nội trú. Còn lại 122 em đang phải đi về trong ngày. Em nhà gần nhất cách trường 3 km, xa nhất là 11 - 12 km. Đường đi học địa hình đồng bằng xen lẫn núi đồi, các em đều phải đi bộ đến trường.

Cũng theo thầy Lợi, mùa đông ở Quản Bạ vô cùng nghiệp, nhiều hôm nhiệt độ ngoài trời xuống 8 - 9 độ C. Để đến trường đúng giờ, nhiều em dậy đi học từ 5 giờ sáng, phải cầm theo đèn pin để soi đường, tan học về nhà cũng 7 - 8 giờ tối. "Các thầy cô ở đây cũng phải khâm phục ý chí, nghị lực của học sinh. Đường đến trường khó khăn, vất vả là thế nhưng ít có học sinh nghỉ, bỏ học giữa chừng, tỷ lệ đi học chuyên cần duy trì 98 - 99%", thầy Hợi nói.

Những cuốn sách từ Hành trình từ trái tim trao tặng giúp các em học sinh vùng cao Hà Giang có thêm động lực theo đuổi ước mơ, ý chí vươn lên.

Hành trình Từ Trái Tim không chỉ là trao tặng sách và đồ dùng học tập mà còn ấn tượng bởi phần chia sẻ truyền cảm hứng trực tiếp gieo những hạt mầm khát vọng lập thân, khởi nghiệp cho những chủ nhân tương lai ở Quản Bạ.

Cũng từ sự cởi mở ấy, nhiều em tự tin nói lên ước mơ của mình khiến người nghe xúc động. Đó là câu chuyện của em Vương Nguyễn Bảo Thi, người dân tộc Tày, học sinh lớp 7 với ước mơ cháy bỏng trở thành nhà thiết kế thời trang. "Em muốn trở thành nhà thiết kế thời trang để sáng tạo, quảng bá nét đẹp văn hóa trong bộ trang phục truyền thống của người Tày cũng như của các dân tộc anh em khác", Thi nói.

Thầy Vũ Hồng Lợi cũng khẳng định, Hành trình từ trái tim đến với Trường PTDTBT THCS Quản Bạ dịp này là sự quan tâm, động viên đặc biệt ý nghĩa khi đúng ngày nhà trường phát động, hưởng ứng: Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Hành trình Từ Trái Tim truyền khát vọng, định hướng tương lai cho các em học sinh vùng cao Hà Giang

"Những cuốn sách Hành trình Từ Trái Tim trao tặng không chỉ truyền thêm động lực, ý chí khát vọng vươn lên cho học sinh toàn trường mà nó đặc biệt ý nghĩa đối với những học sinh lớp 9 chuẩn bị thi chuyển cấp. Những cuốn sách quý này sẽ gợi mở cho các em những định hướng nghề nghiệp, tinh thần khởi nghiệp trong tương lai", thầy Lợi nói.

Link video: https://youtu.be/koYjvOhJLPU