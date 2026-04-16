Hành trình Từ Trái Tim gieo tri thức, thắp khát vọng lập nghiệp đổi đời

Từ hạt giống tri thức đến khát vọng lập nghiệp

Cao Bồ là xã vùng sâu vùng xa, nằm dưới sườn núi Tây Côn Lĩnh, rộng hơn 118 km2, với 11 thôn và vẫn còn 2 thôn chưa có điện lưới quốc gia. 99% dân số ở đây là đồng bào dân tộc thiểu số, đông nhất là cộng đồng người Dao, người Tày... Dù sở hữu phong cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình, đặc biệt là kho "vàng xanh" rừng trà shan tuyết cổ thụ dọc theo sườn núi Tây Côn Lĩnh, đã có sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu nhưng đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao trên 40% (180 hộ nghèo, 150 hộ cận nghèo).

Hành trình Từ Trái Tim vượt những con đường dài quanh co mang theo những cuốn sách quý hun đúc ý chí vươn lên cho học sinh vùng cao

Lý giải về nghịch lý này, ông Chu Hùng Cường, Phó chủ tịch UBND xã Cao Bồ, cho hay địa phương đang thiếu hụt lao động do xu hướng thanh niên đi làm xa; phần lớn người trẻ chỉ học hết bậc THCS rồi đi học nghề hoặc lao động sớm khiến trình độ dân trí còn thấp, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận cơ hội phát triển mới...

Có lẽ đây cũng là lý do Hành trình Từ Trái Tim năm nay chọn Trường PTDTBT tiểu học và THCS Cao Bồ nằm trong số những điểm đến trao tặng sách - gieo những hạt giống tri thức cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai sẽ quyết định tiền đồ của Cao Bồ.

Đón nhận sách và những phần quà của Hành trình Từ Trái Tim, cô giáo Hoàng Thị Vân, Hiệu trưởng Trường PTDTBT tiểu học và THCS Cao Bồ bày tỏ, ở một xã vùng sâu vùng xa, địa hình bị đồi núi chia cắt, đi lại khó khăn và người dân còn nghèo, không có khả năng đầu tư thiết bị, hạ tầng số cho con em tiếp cận nhiều cơ hội học tập. Sách chính là nguồn tri thức quan trọng, là kênh tra cứu, nâng cao kiến thức cho học sinh.

Hành trình Từ Trái Tim mang đến sự động viên cho thầy cô trường PTDTBT TH & THCS Cao Bồ

"Những cuốn sách do Hành trình Từ Trái Tim tặng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp cho các em từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường", cô Vân nói.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Chu Hùng Cường cũng tiết lộ, đã dõi theo hành trình từ hơn 10 ngày trước. Dù công việc bộn bề, ông Hùng vẫn dành cả buổi sáng trực tiếp đón, theo dõi Hành trình Từ Trái Tim truyền cảm hứng cho học sinh trong xã.

Từ những bản làng còn nhiều thiếu thốn, các em hiểu rằng học tập là để mở đường cho chính mình

"Đây là hành trình rất ý nghĩa, qua kiến thức từ 5 đầu sách quý và tấm gương của nhà sáng lập Đặng Lê Nguyên Vũ, tôi tin các cháu được tiếp thêm động lực học tập, thay đổi tư duy mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp ngay tại quê hương. Mong ước lớn nhất của chúng tôi là thế hệ trẻ đủ kiến thức, kỹ năng phát triển các mô hình du lịch sinh thái, homestay gắn với vùng chè cổ thụ vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho gia đình, quê hương", ông Cường nói.

Tri thức chạm đến trái tim, gieo khát vọng đổi đời

Nếu ở Trường PTDTBT tiểu học và THCS Cao Bồ, Hành trình Từ Trái Tim chỉ kết nối với thế hệ trẻ ở trong 1 xã vùng sâu vùng xa còn nhiều gian khó thì sang Trường PTDTBT THCS và THPT Vị Xuyên, những thông điệp Hành trình Từ Trái Tim được lan tỏa rộng lớn hơn. Khi Hành trình Từ Trái Tim được gặp gỡ cộng đồng bạn trẻ tiêu biểu của 22 dân tộc thiểu số toàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cũ.

Hành trình Từ Trái Tim mang đến nguồn động viên tinh thần thiết thực, giúp các em thêm niềm tin và động lực thắp sáng khát vọng lập thân khởi nghiệp

Cô giáo Nguyễn Lan Anh, Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS và THPT Vị Xuyên thông tin, nhà trường có 490 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tuyển sinh từ 24 xã, thị trấn của H.Vị Xuyên trước đây. Trong đó, 66 em đang học lớp 12 và thời gian này đối với các em là "vô cùng quan trọng" khi sắp bước vào kỳ thi lớn, mang theo những ước mơ, hoài bão vươn lên từ những bản làng xa xôi.

Cô Lan Anh cũng khẳng định, Hành trình Từ Trái Tim đến với các em, nhà trường dịp này không chỉ mang đến những món quà vật chất mà hơn hết là sự cổ vũ tinh thần to lớn; gợi mở những định hướng nghề nghiệp tương lai.

Cầm trên tay cuốn "Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là những thử thách", nâng niu lật giở từng trang sách thơm mùi giấy mới, bạn Hoàng Hà Diễm, học sinh lớp 12B, bày tỏ: "Phải đi học xa nhà từ nhỏ, chúng em thấm thía hành trình đi tìm con chữ ở miền núi vô cùng khó khăn, vất vả. Tiêu đề cuốn sách rất ý nghĩa, giống như một lời nhắc nhở, một thông điệp tiếp thêm ý chí, quyết tâm cho chúng em nỗ lực ôn luyện, sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm học", Diễm nói.

Học sinh lớp 12 Trường PTDTBT THCS và THPT Vị Xuyên háo hức đọc sách mới do Hành trình Từ Trái Tim tặng

Tổng kết buổi giao lưu, cô giáo Nguyễn Lan Anh khẳng định, những tri thức, tư vấn nghề nghiệp được chia sẻ tâm huyết của các chuyên gia trong Hành trình Từ Trái Tim đã tiếp thêm niềm tin cho các bạn trẻ, giúp các em rèn luyện tư duy và định vị bản thân trở thành những "Legend" - huyền thoại trong chính câu chuyện cuộc đời mình.

"Mỗi cuốn sách mà Hành trình Từ Trái Tim trao tặng hôm nay chính là những hạt giống tri thức, gieo vào lòng các em học sinh dân tộc thiểu số về khát vọng đổi đời và ý chí phụng sự xã hội, vững bước trên con đường phía trước", cô Nguyễn Lan Anh nói

Bày tỏ sự xúc động, khâm phục về hành trình vượt khó đến trường của học sinh dân tộc thiểu số ở xã Cao Bồ và Vị Xuyên, bà Võ Thị Hà Giang, Giám đốc Hành trình Từ Trái Tim đã nhắn gửi: "Các em dù nghèo, khó khăn hay thiếu thốn vật chất nhưng không bao giờ để mình nghèo ý chí, nghèo ước mơ. Chính ý chí vượt khó, quyết tâm đến trường với thầy cô sẽ giúp các em giàu nghị lực để vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc đời, vươn tới những thành công".

