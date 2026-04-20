Hành trình Từ Trái Tim 'khơi dậy' khát vọng lớn của thanh niên Tây Bắc

Từ ngày 4.4 đến 16.4, Hành trình Từ Trái Tim bền bỉ đi qua Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai đến Tuyên Quang, khép lại chặng Tây Bắc với hơn 2.500 km xuyên qua những cung đường núi cao, dốc sâu và địa hình hiểm trở. Trong hành trình ấy, chương trình đã đi qua 13 trường học và 8 đồn biên phòng, mang theo hàng chục ngàn cuốn sách thuộc tủ sách "Nền tảng Đổi đời" đến với học sinh, sinh viên và người dân nơi địa đầu Tổ quốc.

Tây Bắc là vùng đất hội tụ hàng chục dân tộc thiểu số với những sắc màu văn hóa đặc sắc, nhưng cũng là nơi còn nhiều khó khăn do điều kiện địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt và cơ hội tiếp cận tri thức còn hạn chế. Chính vì vậy, ở mỗi điểm dừng chân, hành trình đều nhận được sự chào đón háo hức và mong chờ, không chỉ bởi những cuốn sách được trao đi, mà còn bởi giá trị tinh thần và sự khích lệ mà chương trình mang lại.

Tại mỗi điểm đến, hành trình không dừng lại ở việc trao tặng sách mà còn mở ra những không gian đối thoại, nơi người trẻ được lắng nghe, được chia sẻ và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về con đường phía trước. Từ những lớp học vùng cao đến các đồn biên phòng nơi biên cương, không khí đón nhận luôn sôi nổi, chủ động và đầy khát khao tiếp cận tri thức.

Những cuốn sách không chỉ mang đến kiến thức, mà còn mở ra những câu chuyện về hành trình vươn lên, về những con người dám nghĩ lớn và vượt qua giới hạn hoàn cảnh. Sự đồng hành của các khách mời, trong đó có những người nổi tiếng, càng góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn những giá trị này, giúp người trẻ nhìn thấy rõ hơn con đường mà họ có thể đi.

Chính từ những trao gửi ấy, hành trình tập trung hun đúc tinh thần lập chí - khởi nghiệp - kiến quốc cho thế hệ trẻ. Khi mỗi người trẻ bắt đầu suy nghĩ rõ ràng hơn về mục tiêu, về năng lực và vai trò của mình, tri thức không còn dừng lại ở việc tiếp nhận, mà trở thành nền tảng để hành động.

Tại các đồn biên phòng, trong điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt và nhiệm vụ nặng nề, tri thức tiếp tục được lan tỏa như một điểm tựa tinh thần, góp phần củng cố bản lĩnh, ý chí và lý tưởng của người lính, đồng thời lan tỏa đến người dân trên địa bàn.

Không chỉ dừng lại ở cảm hứng, Hành trình Từ Trái Tim còn tạo ra những chuyển biến rõ ràng trong nhận thức. Người trẻ bắt đầu soi chiếu lại chính mình, từ lựa chọn, năng lực đến những điều cần hoàn thiện, từ đó từng bước hình thành tư duy chủ động, tinh thần tự học và khát vọng vươn lên.

Cùng nhìn lại những chia sẻ truyền cảm hứng từ Hành trình Từ Trái Tim, nơi tri thức góp phần khơi dậy khát vọng, hun đúc ý chí và tiếp thêm động lực để người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, hướng tới hành trình lập thân và đóng góp cho một Tây Bắc phát triển, thịnh vượng.

https://www.youtube.com/watch?v=88UH3T4oEmM&feature=youtu.be