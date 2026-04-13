Hành trình Từ Trái Tim khơi dậy khát vọng lớn trong thế hệ trẻ

Khởi xướng từ năm 2012, "Hành trình Từ Trái Tim - Hành trình cho Thanh niên Việt" đã đi qua nhiều vùng miền, từ đô thị đến nông thôn, núi cao, biển đảo xa xôi hay nơi kênh rạch chằng chịt, lan tỏa khát vọng lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm xây dựng đất nước. Từ ngày 1.4.2026 đến nay, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục triển khai tại Hà Nội và các tỉnh vùng núi cao Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai... với nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ tại các trường, đồn biên phòng và địa phương, để lại nhiều dấu ấn ý nghĩa.

Khát vọng lập nghiệp, kiến quốc từ giảng đường đến biên cương

Với tinh thần góp phần khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp, kiến quốc cho thế hệ trẻ, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều cơ sở giáo dục, học sinh, sinh viên cùng lực lượng chiến sĩ biên phòng.

PGS-TS Đào Thị Ái Thi, Phó hiệu trưởng Trường đại học Thành Đô (Hà Nội) nhấn mạnh rằng sự thịnh vượng bền vững của mỗi cá nhân và quốc gia phải bắt nguồn từ "sự giàu có về trí tuệ, về tình yêu con người, công việc và quê hương". Theo bà, hành trình hiện thực hóa khát vọng không chỉ đến từ tri thức mà xuất phát từ cốt lõi là tình yêu đất nước và sự liên kết với đời sống thực tiễn.

Đánh giá về ý nghĩa mà hành trình mang đến cho thế hệ trẻ, Ths Nguyễn Văn Khởi, Bí thư đoàn Trường đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) nhấn mạnh: "Hành trình Từ Trái Tim không là một biểu tượng, một công việc lớn, hành trình phát triển con người và hành trình của cả dân tộc". Đồng thời, ông nhận định: "Một quốc gia muốn phát triển bền vững không chỉ cần nguồn lực về vật chất mà cần thế hệ công dân có ý chí, đạo đức, bản lĩnh, tinh thần phụng sự".

Trong khi đó, TS Nguyễn Văn Đức – Phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp và thương mại Hà Nội nhận định: "Đây là hành trình khai phóng trí tuệ, đánh thức khát vọng lan tỏa những giá trị sống tích cực cho thế hệ thanh niên Việt Nam".

TS Nguyễn Văn Định – Hiệu trưởng Trường đại học Tây Bắc (Sơn La) cũng cho rằng: "Chương trình đã khơi dậy trong thanh niên Việt Nam ngọn lửa của khát vọng vươn lên, xóa bỏ mặc cảm tự ti địa lý và hoàn cảnh, hướng tới ước mơ và mục tiêu cao cả".

Những giá trị mà Hành trình Từ Trái Tim mang lại còn tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức và tư duy của nhiều bạn trẻ sau khi tham gia chương trình.

Bạn Phạm Thị Ngọc Anh, sinh viên năm nhất Trường đại học Thủy Lợi (Hà Nội) chia sẻ: "Sau khi tham gia chương trình, em đã xác định được định hướng của bản thân. Từng coi việc trượt nguyện vọng 1 là thất bại, nhưng từ những chia sẻ tại chương trình, em nhận ra rằng giá trị lớn nhất của thành công là đóng góp cho cuộc sống. Em tin mình có thể làm nên những điều ý nghĩa để cống hiến cho đất nước".

Bạn Cà Thị Hường, sinh viên năm 2, ngành sư phạm tiểu học, Trường đại học Tây Bắc chia sẻ: "Rất lâu rồi mới có một chương trình như thế này đến với trường, em rất háo hức. Những cuốn sách Hành trình trao tặng sẽ giúp em có thêm kiến thức bổ ích với ngành học và thêm động lực để đóng góp xây dựng quê hương".

Không chỉ tạo dấu ấn trong môi trường giáo dục, Hành trình Từ Trái Tim còn lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần hun đúc bản lĩnh và tinh thần phụng sự trong lực lượng chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước hành trình vượt hàng nghìn km đến với vùng biên xa xôi, trắc trở, thượng tá Hoàng Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn biên phòng Mường Lèo (Sơn La) xúc động chia sẻ: "Khi nghe tin Hành trình Từ Trái Tim đến nơi đây, không chỉ chúng tôi mà cả xã Mường Lèo chưa bao giờ thấy một đoàn xe sang, xe đẹp, đông và nhiều thế này đến với bà con và đơn vị. Thay mặt cho cán bộ chiến sĩ, xin trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người đã lặn lội mấy nghìn km, trèo đèo lội suối, mất ăn mất ngủ, thức đêm thức hôm, để đến với bà con và chiến sĩ".

Cùng quan điểm, trung tá Khuất Quang Mạnh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Y Tý (Lào Cai) xúc động chia sẻ: "Hành trình Từ Trái Tim đến với khu vực biên giới Y Tý xa xôi là nguồn động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đây".

hông qua những cuốn sách quý đổi đời, những giá trị mà hành trình mang lại không chỉ là nguồn tri thức, mà còn trở thành động lực hun đúc bản lĩnh và tinh thần phụng sự nơi tuyến đầu biên giới. Trung tá Mùa A Páo, Chính trị viên Đồn biên phòng Leng Su Sìn (Điện Biên) chia sẻ: "Những cuốn sách và kinh nghiệm mà đoàn mang đến rất thiết thực. Anh em sẽ tiếp thu, đồng thời tuyên truyền lại cho bà con để cùng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống nơi biên giới".



Cùng quan điểm, thiếu tá Nguyễn Văn Giang, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Ka Lăng (Lai Châu) cho biết: "Do đơn vị đóng quân tại địa bàn khó khăn nên việc tiếp cận sách và tài liệu còn hạn chế. Vì vậy, những cuốn sách mà đoàn trao tặng có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn tri thức và có thể vận dụng vào quá trình công tác, sinh hoạt cũng như trong cuộc sống".

Bền bỉ thắp sáng khát vọng lớn

Qua nhiều năm triển khai, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và đánh giá tích cực từ đông đảo chuyên gia, trí thức cùng những người có sức ảnh hưởng trong xã hội. Với những người đã đồng hành từ những ngày đầu, dấu ấn của chương trình không chỉ đến từ quy mô lan tỏa, mà còn ở sự bền bỉ theo đuổi sứ mệnh khơi dậy khát vọng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam tại buổi gặp gỡ sinh viên Học viện Chính sách và phát triển (Hà Nội), chia sẻ: "Tôi đặc biệt xúc động, vì là một trong những người sát cánh đầu tiên và nhìn thấy những giá trị đặc biệt mà Hành trình mang đến là cổ động rất lớn cho khí thế đất nước. Và tôi cảm ơn Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ và Trung Nguyên Legend đã làm một việc cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ tốt cho cho đất nước góp phần giúp cho đất nước vượt lên để sánh vai với quốc tế".



Trong buổi giao lưu với sinh viên Học viện Hành chính và quản trị công (Hà Nội), TS Vương Quân Hoàng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành tại Đại học Phenikaa và Giáo sư của Korea University cũng cảm nhận sâu sắc về những gì mà chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đang góp phần vun đắp cho thế hệ trẻ: "Trái tim người nào dành cho sinh viên, không nề hà gian khó, đấy là chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ. Vô cùng kiên trì và là một người đã nói một lời là làm hết sức của mình".

Với tinh thần khởi nghiệp kiến quốc, Hành trình Từ Trái Tim đặt ra một cách tiếp cận rõ ràng: khởi nghiệp không tách rời trách nhiệm với cộng đồng và quốc gia. "Khi nói đến kiến quốc là con người phải gắn với một cộng đồng. Hơn nữa, trong công cuộc hội nhập cạnh tranh ngày nay, khởi nghiệp phải nghĩ đến quốc gia, không có cái điểm vinh dự ấy, không có cái mục tiêu phấn đấu ấy chúng ta không thể đi xa được". Đó là cách nhà sử học Dương Trung Quốc lý giải trong các buổi trao đổi với sinh viên các trường tại Hà Nội.

Là một trong những khách mời đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim từ những ngày đầu, hoa hậu Ngọc Hân cho biết hành trình không chỉ là nơi lan tỏa khát vọng đến thế hệ trẻ mà còn trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực để chính những người tham gia không ngừng hoàn thiện và cống hiến. Cô chia sẻ với các sinh viên tại Hà Nội: "Hân cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng với Hành trình Từ Trái Tim ngay từ những ngày đầu. Bản thân Hân mỗi lần tham dự, Hân lại càng thấy rằng không phải mình cho đi hay chia sẻ, mà mình được. Bởi vì, Hân được lắng nghe, được thấy tinh thần nhiệt huyết của các bạn trẻ, qua đó Hân có thêm nhiều động lực để tiếp tục cống hiến, tiếp tục lao động và trao đi những giá trị cho xã hội".

Trong lần trở lại đồng hành cùng chương trình tại Cao đẳng Lai Châu ngày 10.4, ca sĩ Thái Thùy Linh xúc động bày tỏ: "Hành trình Từ Trái Tim là một hành trình tử tế và tôi mong rằng hành trình này sẽ thắp lửa cho hàng triệu thanh niên Việt Nam, để các bạn sống có khát vọng, nhiều hoài bão, ước mơ và tinh thần không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách, để chinh phục những cái đỉnh cao cuộc đời".

Bên cạnh những khách mời đã nhiều năm đồng hành, hành trình năm nay còn để lại dấu ấn với những khách mời lần đầu tham gia. Tại Trường đại học Thành Đô (Hà Nội), hoa hậu Phạm Thùy Dương cho biết: "Hành trình Từ Trái Tim đã khơi dậy được niềm tin, sự bản lĩnh và khát khao về tinh thần của các bạn trẻ và đặc biệt là tinh thần lập nghiệp, khởi nghiệp, kiến quốc. Tôi tin rằng khi chúng ta cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp về trí thức, tinh thần lập nghiệp, tinh thần cống hiến thì chúng ta sẽ không chỉ thay đổi một cá nhân, mà sẽ thay đổi cả một thế hệ".

Cùng mang đến góc nhìn về tinh thần phụng sự của thế hệ trẻ, trong lần đầu đồng hành với chương trình, hoa khôi Báo chí Uyên Nhi chia sẻ với sinh viên Trường đại học Thủy Lợi (Hà Nội): "Trên cuộc đời này, dù chúng ta còn sống hay không, thì duy nhất một giá trị mà mọi người vẫn nhớ đó chính là những gì mình mang lại cho mọi người, xã hội và giúp xã hội phát triển".

Năm 2026, tiếp nối các hoạt động tại TP.HCM (24 - 26.3), Buôn Ma Thuột (28.3) và Hà Nội (1 - 3.4), hiện nay Hành trình Từ Trái Tim đang có mặt tại khu vực Tây Bắc (4 - 16.4), vượt qua những cung đường gập ghềnh để đến với những người trẻ, học sinh, sinh viên, người dân và các chiến sĩ nơi vùng cao, biên giới. Không chỉ lan tỏa khát vọng lập chí vĩ đại, hành trình còn bền bỉ hun đúc ý chí phụng sự, tiếp thêm động lực để mỗi người, từ vị trí của mình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đặc biệt, dự kiến vào đầu tháng 5.2026, lần đầu tiên Hành trình Từ Trái Tim sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng đến với biển đảo Trường Sa, tiếp tục nối dài hành trình tri thức và khát vọng đến những vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.