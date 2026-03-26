Hành trình Từ Trái Tim lan tỏa tri thức, khơi dậy khát vọng khởi nghiệp

Gắn kết tri thức với khởi nghiệp và giá trị văn hóa

"Hành trình Từ Trái Tim" nằm trong hành trình dài hạn được Trung Nguyên Legend thực hiện trong nhiều năm qua nhằm trao tặng những cuốn sách quý mang tri thức cho học sinh, sinh viên; đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa trên cả nước. Thông qua đó, chương trình hướng đến việc khơi dậy khát vọng, tinh thần dấn thân và ý chí lập nghiệp, góp phần xây dựng tương lai bền vững cho thế hệ trẻ Việt Nam.

"Hành trình Từ Trái Tim" - Hành trình cho thanh niên Việt diễn ra trong ngày 25.3.2026 đã thu hút hàng trăm sinh viên tham dự, cùng sự góp mặt của nhiều diễn giả như: nhà sử học Dương Trung Quốc; nhà báo Ngọc Hải; ca sĩ Khải Đăng; á hậu 2 Hoa hậu Trái đất 2025 Trịnh Mỹ Anh và á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phạm Ngọc Phương Anh.

Các khách mời đặc biệt giao lưu cùng sinh viên trong chương trình

Mở đầu chương trình, PGS-TS Trần Hữu Đức (Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend) đã dẫn lại câu nói của Nhà sáng lập - Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ: "Muốn thành công phải có khát vọng, muốn hạnh phúc phải phụng sự, trách nhiệm càng cao, vinh quang càng lớn". Đó cũng là kim chỉ nam cho hành trình lan tỏa tri thức đến với hàng triệu thanh niên Việt Nam.

Theo PGS-TS Trần Hữu Đức, phía sau chương trình là câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình vươn lên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - từ một cậu bé chăn bò ở vùng kinh tế mới Đắk Lắk, vượt qua nghịch cảnh bằng ý chí và tinh thần phụng sự.

"Đây là hành trình của cả một đời người, vượt qua giới hạn hoàn cảnh để hướng đến giá trị lớn hơn cho xã hội. Nếu ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm được, thì bất kỳ ai cũng có thể làm được", ông Đức nhấn mạnh.

Ở góc nhìn học thuật và văn hóa, PGS-TS Lâm Nhân (Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa TP.HCM), bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Trung Nguyên Legend trong việc nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam.

Từ thực tế nghiên cứu tại Tây nguyên hơn 30 năm trước, người dân trồng cà phê chủ yếu xuất khẩu thô. Chính vì vậy, việc Trung Nguyên đầu tư vào chuỗi giá trị cà phê, từ trồng trọt, chế biến đến xây dựng thương hiệu, đã góp phần nâng tầm hình ảnh cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

"Nhà trường mong muốn tiếp tục đồng hành, gắn kết đào tạo với khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Chúng tôi kỳ vọng Hành trình Từ Trái Tim sẽ truyền cảm hứng, giúp sinh viên hình thành ý tưởng và ý chí khởi nghiệp rõ ràng hơn", PGS-TS Lâm Nhân nhấn mạnh.

Sinh viên Trường đại học Văn hóa chăm chú đọc sách trong khuôn khổ chương trình Hành trình Từ Trái Tim

Lan tỏa tinh thần "Chi bằng học" qua hành trình tặng sách của Trung Nguyên Legend

Chia sẻ tại chương trình, nhà sử học Dương Trung Quốc cho hay, cuộc gặp gỡ hôm nay càng trở nên ý nghĩa khi gợi nhắc tinh thần "Chi bằng học" mà nhà yêu nước Phan Châu Trinh đã gửi gắm cách đây 1 thế kỷ. Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng bởi công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), thông điệp ấy không chỉ còn nguyên giá trị mà còn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ông cho biết thêm, thời đại AI có thể tích lũy tri thức không ngừng, con người càng cần phải học nhiều hơn, học sâu hơn và học một cách chủ động. Việc đọc sách, tiếp cận tinh hoa tri thức nhân loại chính là con đường ngắn nhất để mỗi cá nhân phát triển năng lực, nâng cao giá trị bản thân, khơi dậy khát vọng lớn và thích ứng với những biến động của thời đại.

"Từ nhiều năm qua, tôi rất trân quý hành trình trao tặng sách của Trung Nguyên Legend, đó là việc nhắc nhở các bạn học, không chỉ qua giáo trình, thầy cô mà học qua kho tàng trí thức của nhân loại", nhà sử học Dương Trung Quốc nói.

Các diễn giả ký tặng sách cho sinh viên

Á hậu Phương Anh cho rằng "Hành trình Từ Trái Tim" mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đặc biệt trong việc khuyến khích tinh thần tự học và phát triển bản thân. Theo cô, tri thức là nền tảng giúp mỗi người tự tin trước những thay đổi và thử thách trong cuộc sống. Thành công đến từ sự tích lũy và nỗ lực bền bỉ mỗi ngày.

Khi biết đến chương trình, cô cảm thấy rất xúc động với thông điệp lan tỏa tinh thần tự học, tự lập, xây dựng ý chí và khởi nghiệp cho hàng triệu thanh niên Việt Nam.

"Khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc thành lập doanh nghiệp hay tạo ra sản phẩm lớn. Thay vào đó, mỗi người có thể "khởi nghiệp" từ chính bản thân mình. Đó có thể là xây dựng hình ảnh và định vị thương hiệu cá nhân rồi chia sẻ những tri thức mình có được. Chúng ta không cần bắt đầu bằng những điều quá lớn lao, mà có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ", á hậu Phương Anh chia sẻ.

Các bạn sinh viên hào hứng nhận sách từ Hành trình Từ Trái Tim

Câu chuyện của ca sĩ Khải Đăng lại mang màu sắc nội tâm sâu sắc. Anh kể rằng vào năm 2021, khi đạt được ca khúc hit đầu tiên và có thu nhập ổn định, anh lại rơi vào trạng thái hoang mang, không biết nên đi tiếp như thế nào.

Theo anh, đây là một hiện tượng không hiếm gặp: khi mục tiêu ban đầu đã đạt được, nhưng không có một tầm nhìn lớn hơn, con người dễ rơi vào trạng thái "đủ rồi".

Từ trải nghiệm cá nhân, ca sĩ Khải Đăng nhận ra rằng vấn đề không nằm ở thành công, mà ở quy mô của khát vọng. Nếu ước mơ quá nhỏ, thì chỉ cần một thành tựu nhỏ cũng có thể khiến con người dừng lại.

Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục lan tỏa tri thức đến đông đảo các bạn trẻ

"Hành trình Từ Trái Tim chính là hành trình đi từ bên trong, nơi mỗi người tìm lại động lực, lý tưởng và ý nghĩa của cuộc sống. Khi những "ổ khóa" bên trong được mở ra, con người sẽ có đủ năng lượng để tiếp tục tiến về phía trước", ca sĩ Khải Đăng nhấn mạnh.

https://www.youtube.com/watch?v=3Elln2Borvc