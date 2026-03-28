'Hành trình Từ Trái Tim' mang niềm vui đến chiến sĩ vùng biên giới

Gửi yêu thương đến chiến sĩ vùng biên giới

Trong hành trình di chuyển từ nam ra bắc với mục đích gắn kết tri thức và gắn kết văn hóa các địa phương, "Hành trình Từ Trái Tim" của tập đoàn Trung Nguyên Legend đã đến với các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Tuy Đức (Lâm Đồng) để lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện bảo vệ an ninh nơi biên ải.

Bà Võ Thị Hà Giang, Giám đốc "Hành trình Từ Trái Tim" chia sẻ, Đồn biên phòng Tuy Đức là điểm đến đầu tiên tại Tây nguyên trong hành trình năm nay. Tập đoàn Trung Nguyên Legend muốn gửi đến những quyển sách, những cái món quà ý nghĩa cho các chiến sĩ trẻ như hỗ trợ một phần tinh thần theo nhu cầu của đơn vị.

Sau nửa ngày vượt hàng trăm km qua nhiều địa hình phức tạp của cao nguyên, Hành trình Từ trái tim đã đến đến được với các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Tuy Đức

Trước tình cảm này, thượng tá Đinh Hà Tình, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tuy Đức thay mặt toàn đơn vị cảm ơn tập đoàn Trung Nguyên Legend đã dành tặng món quà rất ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ trẻ đang công tác bảo vệ biên cương.

Thượng tá Đinh Hà Tình cho biết, đơn vị có chế độ cho các cán bộ, chiến sĩ đọc sách hàng ngày với mục đích nâng cao kiến thức, trình độ. Việc đọc sách rất quan trọng, đặc biệt với những chiến sĩ ở vùng biên giới, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

"Trong bộ sách của tập đoàn gửi tặng, tôi tâm đắc với hai quyển sách là Quốc Gia Khởi Nghiệp và Đắc Nhân Tâm. Hai quyển sách này mang tính định hướng cho thế hệ trẻ, thanh niên trong vấn đề phát triển đất nước về sau", thượng tá Đinh Hà Tình nhấn mạnh.

Thượng Đinh Hà Tình cho biết thêm, các quyển sách của tập đoàn gửi tặng sẽ được đơn vị phổ biến với các chiến sĩ trẻ. Qua việc đọc sách, các chiến sĩ sẽ có thêm bản lĩnh chính trị, vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tuy Đức các quyển sách, cà phê và một TV màn hình lớn. Ngoài ra, tập đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đến tham quan, chụp hình lưu niệm tại cột mốc chính giữa ranh giới Việt Nam và Vương quốc Campuchia.

Món quà ý nghĩa cho chiến sĩ vùng biên giới

Theo thông tin từ Đồn biên phòng Tuy Đức, đoạn biên giới trên đất liền của tỉnh Lâm Đồng có chiều dài hơn 140 km, tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Trong đó, có 8 vị trí/16 cột mốc chính, 89 vị trí/168 cột mốc phụ tại 5 xã biên giới gồm: xã Đắk Wil; xã Đức Lập, xã Thuận An; xã Thuận Hà, xã Quảng Trực và xã Tuy Đức.

Công tác tại đây các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tuy Đức vẫn ngày đêm tuần tra, bảo vệ an ninh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiến sĩ nghĩa vụ Lê Anh Tâm (20 tuổi) cho biết, bản thân rất vui mừng khi được đoàn quan tâm, gửi gắm tri thức trong quá trình đang rèn luyện bản thân, sinh hoạt tại quân ngũ.

Những chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng xúc động đón nhận những cuốn sách quý từ Hành trình từ trái tim

Chiến sĩ Tâm chia sẻ, trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đồn biên phòng Tuy Đức, bản thân đã có nhiều thay đổi về thể chất, tác phong và đặc biệt là kiến thức về lịch sử của đất nước, ý nghĩa của việc bảo vệ chủ quyền vùng biên giới trên đất liền.

"Tôi được cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ và đào tạo trở thành một người lính có trách nhiệm với biên cương. Bên cạnh đó, tôi còn được học tập tính kỷ luật của quân đội, rèn luyện, trau dồi thêm kiến thức. Trong thời gian tới, tôi sẽ dành nhiều thời gian để nghiên cứu về những cuốn sách mà tập đoàn Trung Nguyên đã trao tặng. Đây không chỉ là một món quà động viên, khích lệ chiến sĩ ở vùng biên giới, mà còn là sự gửi gắm tri thức đến với những chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự như tôi", chiến sĩ Tâm phấn khởi nói.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng ghi dấu kỷ niệm cùng Hành trình từ trái tim

Chia tay Đồn biên phòng Tuy Đức, tập đoàn Trung Nguyên Lengend chúc cán bộ, chiến sĩ của đơn vị giữ gìn sức khỏe và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới của đất nước.

Sau chuyến thăm ở Đồn biên phòng Tuy Đức, tập đoàn Trung Nguyên Legend tiếp tục di chuyển về Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - vùng đất sáng nghiệp của Trung Nguyên Legend, nơi nuôi dưỡng và khơi dậy những khát vọng lớn lao, để có buổi giao lưu với sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên và tặng sách cho thanh niên ở Bảo tàng Thế giới Cà phê.