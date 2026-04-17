Hành trình Từ Trái Tim tiếp lửa, khích lệ sinh viên Tân Trào khởi nghiệp, kiến quốc

Đồng hành cùng chương trình là nhà sử học Dương Trung Quốc, cùng sự góp mặt của các hoa hậu, á hậu, ca sĩ và nhiều gương mặt có sức ảnh hưởng như: Hiệu trưởng Trường John Robert Powers Việt Nam, bà Võ Thị Xuân Trang; hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu; hoa hậu Bùi Xuân Hạnh; á hậu Đỗ Cẩm Ly và ca sĩ Ngô Lan Hương.

Khát vọng lớn giúp người trẻ lập thân, lập nghiệp

Hành trình Từ Trái Tim đến với ngôi trường đại học mang tên địa danh lịch sử Tân Trào bằng cảm xúc và không khí rất đặc biệt. Bất chấp thời tiết oi nóng, gần 1.000 sinh viên có mặt từ rất sớm chào đón đoàn bằng những tràng pháo tay giòn giã.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, cô Võ Thị Xuân Trang và các hoa hậu, á hậu mang đến những câu chuyện góp phần hun đúc khát vọng lớn cho sinh viên

Từng là "thủ đô kháng chiến" trong những năm tháng chống Pháp, hôm nay Tân Trào mang một sứ mệnh mới – "thủ đô tri thức", nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh Tây Bắc. Đây cũng là nơi hội tụ của những ý chí vượt khó mạnh mẽ: trong gần 5.000 sinh viên, có 60% là con em đồng bào dân tộc thiểu số đến từ 19 tỉnh, thành; 30% thuộc diện chính sách; 127 sinh viên mồ côi, trong đó 7 em mất cả cha lẫn mẹ.

Đến với nơi đây, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ tặng sách, học bổng mà hơn hết là lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, cổ vũ sinh viên không ngừng khát vọng lớn, mạnh mẽ dấn thân, vượt lên những nghịch cảnh điều kiện tự nhiên, thiệt thòi số phận, vững tin, kiên định trên hành trình lập nghiệp. Nguồn năng lượng ấy có trong những câu chuyện chia sẻ từ các khách mời - những người dám bước ra "vùng an toàn" và nay đã vươn đến những thành công.

Sinh viên Trường Đại học Tân Trào đặt câu hỏi, mong nhận được lời khuyên, tư vấn về hành trình lập nghiệp, khởi nghiệp

Đó là câu chuyện bà Võ Thị Xuân Trang - vị giám khảo quen thuộc Cuộc thi hoa hậu hoàn vũ Việt Nam. Xuất phát từ giảng viên Đại học sư phạm Cần Thơ, bà Trang "đầu quân" làm việc cho công ty đa quốc gia nhưng vẫn quyết định dừng lại để sáng lập Trường John Robert Powers - chuyên đào tạo kỹ năng cho các ngôi sao, hoa hậu nổi tiếng làng giải trí Việt.

Bà Trang cho rằng, đọc sách tích lũy kiến thức, kỹ năng là quan trọng nhưng mỗi sinh viên phải xác định được con đường tương lai của chính mình. Dẫn chứng thành công bản thân đến từ cuốn sách "Nghĩ giàu, Làm giàu", một trong 5 đầu sách quý Hành trình trao tặng, bà Trang khẳng định người Việt cần sự tự tin, chuyên nghiệp và tinh tế để sánh vai với các cường quốc. Nhắn gửi đến sinh viên Trường đại học Tân Trào, bà Trang đúc kết: "Các bạn muốn trở thành những người đặc biệt, lập nghiệp thành công thì không thể không đọc sách".

Những cuốn sách quý đổi đời thắp lên những khát vọng lớn cho sinh viên Đại học Tân Trào

Trong khi đó, là một người đồng hành với Hành trình Từ Trái Tim từ những ngày đầu khởi xướng, Nhà sử học Dương Trung Quốc khẳng định, Hành trình Từ Trái Tim sau 14 năm tổ chức không chỉ là một hoạt động mang tính phong trào mà là một nỗ lực bền bỉ nhằm khẳng định vai trò trung tâm của khát vọng lớn và tri thức. Ông nói, với nhiều bạn trẻ khái niệm "chí lớn" nghe có vẻ xa vời, nhưng thực tế lịch sử đã chứng minh: không có khát vọng lớn thì khó có thể đi xa.

Trong bất kỳ thời đại nào, đặc biệt là khi công nghệ phát triển nhanh như hiện nay, tri thức vẫn là "ngọn lửa soi đường". Việt Nam đã có "ngày đọc sách" để nhắc nhở đây không còn là thói quen mà là một năng lực cốt lõi của con người hiện đại.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng nhấn mạnh: "Tôi hy vọng sinh viên Tân Trào không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông điệp mà biến nó thành hành động cụ thể trong học tập, cuộc sống. Con đường lập thân, lập nghiệp luôn bắt đầu từ chính mỗi người. Muốn đi xa thì phải có chí lớn và muốn có chí lớn thì trước hết phải bắt đầu từ tri thức".

Nhà sử học Dương Trung Quốc mang đến bài học sâu sắc cho sinh viên về sự phát triển của dân tộc

Bồi đắp bản lĩnh vươn lên, ý chí tự lực, tự cường

Chia sẻ tại chương trình, TS Nguyễn Minh Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học Tân Trào khẳng định: Hành trình Từ Trái Tim đặc biệt ý nghĩa với sinh viên khi trao cho các em cơ hội tiếp cận giá trị tri thức nền tảng, những cuốn sách quý, câu chuyện thành công để khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ, ý chí tự lực, tự cường trong hành trình lập thân, khởi nghiệp.

"Qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ trong chương trình, sinh viên được truyền cảm hứng, được định hướng rõ ràng hơn về nghề nghiệp, về con đường khởi nghiệp và cống hiến cho xã hội. Tôi tin sau hành trình này sẽ có thêm nhiều hạt giống tri thức được gieo trồng, nhiều ước mơ được chắp cánh", thầy Tuấn nói.

Tiếp nối câu chuyện về khát vọng lớn, hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Châu chia sẻ mọi thành quả đều bắt đầu từ một khát vọng lớn. Với cô, chính đam mê, khát khao chinh phục và mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng đã trở thành động lực để bản thân dám bắt đầu và bền bỉ theo đuổi mục tiêu đến cùng. Cô cũng nhấn mạnh bên cạnh khát vọng, người trẻ phải biết học hỏi, dám đón nhận thử thách và xem thất bại là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, phát triển bản thân.

Các bạn trẻ sinh viên vui mừng đón nhận những cuốn sách đổi đời do Hành trình Từ Trái Tim trao tặng

Trong phần giao lưu với sinh viên, á hậu Đỗ Cẩm Ly chia sẻ tri thức là nền tảng cốt lõi giúp người trẻ lập thân, lập nghiệp và kiến quốc. Khi có nền tảng vững chắc, mỗi người sẽ đủ bản lĩnh để dám nghĩ, dám làm, dám tin vào chính mình, từ đó nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và lan tỏa giá trị tích cực.

Cùng quan điểm, hoa hậu Bùi Xuân Hạnh xem sách là người bạn đồng hành quan trọng. Cô chia sẻ chính tri thức từ sách đã giúp mình có thêm góc nhìn và bản lĩnh để dám dấn thân, tự tin bước qua những ngã rẽ lớn trong cuộc đời.

Những trải nghiệm cá nhân trên hành trình lập thân, lập nghiệp của các khách mời tiếp lửa cho người trẻ trên hành trình định hướng tương lai

Lần đầu tham gia Hành trình Từ Trái Tim, Ngô Lan Hương chọn câu hỏi đang "hot trend" – "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?", để chia sẻ hành trình lập thân, khởi nghiệp. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương nhưng theo đuổi đam mê ca hát, cô bắt đầu từ những bản cover giản dị trước khi trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp. Dù dừng chân ở Top 40 The Voice, Hương cho rằng đây là bước ngoặt giúp cô hiểu rõ hơn về âm nhạc và quyết tâm theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Cô nhắn nhủ: "Nếu có đam mê, các bạn hãy kiên trì theo đuổi, cố gắng từng ngày bền bỉ, ngày hôm nay phải làm tốt hơn ngày hôm qua thì lo gì không có ngày rực rỡ và chỉ có quyết tâm mới mở ra trang mới cho cuộc đời, sự nghiệp".

Sinh viên Tân Trào nồng nhiệt chào đón đoàn Hành trình Từ Trái Tim

Chăm chú lắng nghe giao lưu, nữ sinh người Tày - Đặng Hoàng Minh Thư, sinh viên năm thứ 2 ngành Sư phạm Ngữ Văn chia sẻ, câu chuyện của ca sĩ Lan Hương đã giúp em giải tỏa những băn khoăn lựa chọn con đường lập nghiệp sau này. "Em luôn cố gắng học tập thật tốt chuyên ngành sư phạm Ngữ Văn nhưng từ câu chuyện của ca sĩ Lan Hương hôm nay, biết đâu sau này em có thể theo đuổi ước mơ làm diễn viên", Thư nói.

Các khách mời giao lưu cùng các sinh viên, ký tặng những cuốn sách Nền tảng Đổi đời, lan tỏa tinh thần lập thân, lập nghiệp, kiến quốc

Khởi hành từ ngày 24.3 tại TP.HCM, Hành trình Từ Trái Tim năm 2026 đến nay đã vượt qua gần 5.000 km, đi qua 19 tỉnh thành trên cả nước, từ các đô thị lớn như TP.HCM, Buôn Ma Thuột, Hà Nội đến những vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao Tây Bắc và Đông Bắc, mang tinh thần lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc đến với hàng nghìn thanh niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ và người dân. Đại học Tân Trào cũng là điểm kết của hành trình vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa năm 2026, trước khi tiếp tục đến với cán bộ, chiến sĩ, người dân và học sinh nơi biển đảo Trường Sa.

