Hành trình Từ Trái Tim tiếp lửa người lính ở 'Trường Sa trên cạn'

Tiếp thêm nghị lực cho người lính biên cương

Ngày 12.4, Hành trình Từ Trái Tim do Tập đoàn Trung Nguyên khởi xướng tiếp tục hành trình men theo những tuyến đường vành đai biên giới, vượt qua hàng loạt những khúc cua tay áo mang theo những cuốn sách quý trong Tủ sách đổi đời và sự yêu thương đến Đồn biên phòng Pha Long (xã Pha Long, tỉnh Lào Cai).

Hành trình Từ Trái Tim miệt mài vượt qua những cung đường hun hút gió núi đến với Đồn biên phòng Pha Long

Những mỏi mệt sau chặng đường dài tới vùng biên cương Tây Bắc của Tổ quốc như tan biến hết bởi sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pha Long. Đây là nơi ghi dấu bản hùng ca bi tráng của những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ biên cương phía bắc Tổ quốc.

Theo chân các chiến sĩ bộ đội biên phòng tới dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được xây dựng trong khuôn viên trang trọng ở bên cạnh đồn, các thành viên trong đoàn Hành trình Từ Trái Tim không nén nổi xúc động khi nghe kể về những tấm gương đã anh dũng hy sinh để bảo vệ bờ cõi biên cương Tổ quốc.

Thành viên đoàn Hành trình Từ Trái Tim cùng các chiến sĩ lưu dấu trước văn bia trấn ải Đồn biên phòng Pha Long

Chia sẻ thêm về đơn vị, trung tá Hùng cho biết, Đồn biên phòng Pha Long vinh dự 2 lần được Nhà nước trao tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (năm 1979 và năm 2012). Hiện nay, đồn quản lý hơn 16 km đường biên giới. Trong khi đó, địa bàn xã Pha Long sau sáp nhập gồm các xã Tả Ngài Chồ, Dìn Chin, Tả Gia Khâu và Pha Long, với quy mô dân số 14.449 người, trong đó khoảng 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chiếm 26,46%.

Theo trung tá Hùng, để giúp người dân khu vực biên giới, những năm qua, đơn vị đã triển khai nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa đói giảm nghèo. Cạnh đó, đồn cũng thực hiện chương trình "Con nuôi đồn biên phòng", dự án "Nâng bước em tới trường", hỗ trợ 17 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trung tá Lục Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn biên phòng Pha Long phát biểu, đánh giá cao ý nghĩa của những cuốn sách quý Hành trình trao tặng cho các chiến sĩ

Tại buổi giao lưu, trung tá Lục Mạnh Hùng khẳng định, những cuốn sách quý được Hành trình Từ Trái Tim trao tặng không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa mà còn là "động lực tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng.

Cạnh đó, những kiến thức về lập thân, lập nghiệp, kiến quốc sẽ được cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp thu, qua đó truyền tải đến thanh niên, người dân địa phương để giúp bà con có lộ trình khởi nghiệp vững chắc hơn.

Hun đúc bản lĩnh người lính bảo vệ biên cương, dựng xây cuộc sống nơi bản làng

Cùng chung cảm xúc, trung tá Lèng Văn Trai, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Pha Long, cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất phấn khởi khi đón đoàn Hành trình Từ Trái Tim. Đặc biệt là những cuốn sách quý và món quà được nhận từ đoàn rất ý nghĩa và mang giá trị thiết thực.

"Những cuốn sách trong Tủ sách đổi đời và các phần quà không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn giúp chúng tôi yên tâm công tác, có thêm nghị lực giữ vững tay súng bảo vệ biên cương", trung tá Trai nhấn mạnh.

Những cuốn sách trong "Tủ sách đổi đời" cùng nhiều phần quà thiết thực đã được Hành trình Từ Trái Tim trao tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên Phòng Pha Long

Trung tá Trai cho biết, xã Pha Long được mệnh danh là vùng "Trường Sa trên cạn" bởi sự khắc nghiệt của thiên nhiên, thường xuyên xảy ra thiếu nước và chia cắt bởi địa hình núi đá. Khó khăn lớn nhất chính là nhận thức của người dân nơi đây còn hạn chế, sản xuất chủ yếu theo lối mòn tự cung tự cấp, chưa mang tính hàng hóa.

Vì vậy, những kiến thức từ trong những cuốn sách quý sẽ được nghiên cứu, vận dụng để truyền tải đến người dân địa phương. "Các cuốn sách được trao tặng có ý nghĩa thiết thực khi Đoàn Thanh niên của đồn phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân về khởi nghiệp, cách làm kinh tế theo khoa học kỹ thuật, thay đổi tư duy sản xuất truyền thống ngay trên quê hương", trung tá Trai nói.

Trung tá Trai cho biết thêm, ngoài nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới và giúp người dân phát triển kinh tế, những năm qua, việc tuyên truyền pháp luật, bảo vệ đường biên mốc giới luôn được các cán bộ, chiến sĩ lồng ghép khéo léo vào các buổi làm việc cùng bà con. Nhờ vậy, người dân không chỉ biết cách làm kinh tế mà còn luôn đồng hành cùng bộ đội biên phòng trong việc phát quang đường mốc, cung cấp thông tin kịp thời để xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở.

Trong khi đó, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Hoàn, cán bộ Đồn biên phòng Pha Long, cho rằng, những cuốn sách quý mà đoàn trao tặng cũng sẽ là cẩm nang tri thức giúp những người trẻ tại biên cương Tổ quốc trang bị thêm hành trang cho tương lai.

Những cuốn sách quý tiếp thêm nghị lực cho cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ biên giới, giúp người dân địa phương phát triển sinh kế

Đặc biệt, trong điều kiện tiếp cận tư liệu còn nhiều hạn chế tại vùng biên giới, những câu chuyện về ý chí trong những cuốn sách sẽ là nguồn tư liệu để anh và đồng đội tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, vững vàng trước mọi gian khổ.

"Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, chắt lọc để áp dụng vào thực tiễn, từ đó tìm ra cách làm hiệu quả, giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo trên quê hương mình", thiếu tá Hoàn chia sẻ.

Sau chuyến thăm ở Đồn biên phòng Pha Long, đoàn xe của Hành trình Từ Trái Tim di chuyển gần 8 tiếng để đến tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, đoàn sẽ có những hoạt động giao lưu, tặng quà, tặng sách ý nghĩa với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.



