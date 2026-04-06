Hành trình Từ Trái Tim tiếp lửa thanh niên lập nghiệp, làm giàu trên quê hương

Mở hội đón Hành trình Từ Trái Tim

Nằm sâu dưới chân thung lũng, bản Púng và bản Muông là hai bản xa nhất của P.Chiềng Sinh. Dù có khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, nhưng người dân nơi đây đã từng bước vươn lên phát triển kinh tế nhờ cây cà phê - loại cây chủ lực giúp nhiều hộ gia đình ổn định cuộc sống, tạo nên diện mạo khởi sắc giữa núi rừng Tây Bắc.

Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục băng qua những cung đường vùng cao để đến với người dân bản Púng và bản Muông

Ngay từ sáng sớm, khi nghe tin Hành trình Từ Trái Tim sẽ đến thăm, đông đảo bà con đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để chờ đón. Không khí rộn ràng, cùng tiếng cười nói của dân bản lan tỏa khắp không gian. Trong niềm vui ấy, những điệu múa xòe uyển chuyển, những bước nhảy sạp rộn ràng - vốn chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội lớn đã được đồng bào dân tộc Thái trình diễn như lời chào đón nồng hậu, chân thành gửi đến các thành viên trong đoàn.

Đáp lại tình cảm mộc mạc đó, Hành trình Từ Trái Tim đã trao tặng người dân, thanh niên và học sinh trong bản những cuốn sách quý thuộc "Tủ sách Nền tảng đổi đời", cùng nhiều phần quà thiết thực phục vụ đời sống. Những trang sách không chỉ mở ra tri thức, mà còn gieo vào lòng người niềm tin, ý chí lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương, đất nước.

Những phần quà ý nghĩa của Hành trình Từ Trái Tim được trao tặng đến người dân bản Púng

Ông Lò Văn Công, Bí thư, Trưởng bản Púng, cho biết hiện bản có 520 hộ dân, 100% đều trồng cà phê. Từ năm 2015 đến nay, cây cà phê trở thành "đòn bẩy" giúp kinh tế địa phương khởi sắc rõ rệt. Đến nay, bản không còn hộ nghèo.

Cũng theo vị trưởng bản, chương trình "Hành trình Từ Trái Tim" đến giao lưu, trao tặng sách và quà cho người dân, trẻ em trong bản mang ý nghĩa rất thiết thực, tạo động lực tinh thần lớn cho cộng đồng. Đặc biệt, khi Trung Nguyên Legend là một tập đoàn lớn trong lĩnh vực cà phê, sự hiện diện của đoàn càng trở nên gần gũi và truyền cảm hứng đối với người dân địa phương - những người đang gắn bó trực tiếp với cây cà phê.

"Những cuốn sách và chia sẻ từ đại diện Trung Nguyên không chỉ giúp bà con hiểu rõ hơn giá trị của cà phê, mà còn tiếp thêm niềm tin, khát vọng để phát triển cây trồng này bền vững hơn, từ đó nâng cao đời sống", ông Công nhấn mạnh.

Các em học sinh bản Púng chăm chú đọc những quyển sách nền tảng đổi đời

Cùng chung cảm xúc với ông Công, anh Cà Văn Tỉnh bày tỏ cảm xúc phấn khởi khi gặp gỡ các thành viên trong đoàn "Hành trình Từ Trái Tim". Anh chia sẻ, bản thân đã trồng cà phê khoảng 15 năm, đến nay gia đình anh có khoảng 1,2 vạn gốc, đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Sắp tới, anh dự định mở rộng thêm 2.000 gốc cà phê. Cuộc gặp gỡ và nhận những cuốn sách của Hành trình Từ Trái Tim hôm nay là nguồn động lực để anh tiếp tục phát triển kinh tế lâu dài, làm giàu cho mảnh đất quê hương.

Món quà quý giá cho thanh niên lập nghiệp

Trong khi đó, ông Lù Văn Chung, Bí thư, Trưởng bản Muông, cho biết, ông rất bất ngờ và vui mừng khi nhận tin Hành trình Từ Trái Tim do Trung Nguyên Legend khởi xướng mang theo những cuốn sách quý đổi đời đến thăm một nơi ở vùng sâu, vùng xa như bản Muông.

Theo ông Chung, bản Muông có 158 hộ dân, trong đó khoảng 70% hộ trồng cà phê. Đến nay, cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao đời sống và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Đặc biệt, việc phát triển cây cà phê đã giúp nhiều thanh niên trong bản không còn phải rời quê hương đi làm ăn xa, mà lựa chọn ở lại lập nghiệp. "Chúng tôi tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô trồng cây cà phê, tạo việc làm tại chỗ, giúp thanh niên gắn bó với bản làng và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương", ông Chung cho biết.

Các em học sinh bản Muông hạnh phúc khi nhận những phần quà từ Hành trình Từ Trái Tim

Chính vì vậy, vị Trưởng bản Muông trân trọng những cuốn sách Hành trình Từ Trái Tim trao tặng. Theo ông đây là những món quà quý sẽ giúp thanh niên địa phương mở rộng tri thức, truyền cảm hứng để tiếp tục học hỏi, phát huy lợi thế sẵn có, mạnh dạn lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

Nhận cuốn sách quý trong "Tủ sách Nền tảng Đổi đời" của Trung Nguyên Legend, em Cà Duy Đạt (học sinh lớp 12, Trường THPT Chiềng Sinh) cho biết, bản thân xúc động.

Đạt chia sẻ, gia đình mình đang trồng khoảng gần 1.000 gốc, mỗi năm cho thu nhập khoảng 200 triệu, đủ cho gia đình trang trải cuộc sống nhưng chưa thể vươn lên làm giàu. Vì vậy, Đạt có dự định thi vào Học viện Nông nghiệp, học những kiến thức về kỹ thuật trồng cây, đặc biệt là cây cà phê để trở về lập nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

"Cuốn sách mà Tập đoàn Trung Nguyên trao tặng đã tiếp thêm cho em những động lực về những dự định mà em luôn ấp ủ bấy lâu nay. Em sẽ giữ gìn cẩn thận để tìm hiểu những giá trị quý báu trong đó", Đạt nói và gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong đoàn.

Giữa những bản làng còn nhiều cách trở, những cuốn sách quý sẽ tiếp lửa hun đúc cho hành trình hiện thực hóa khát vọng lớn của các bạn trẻ

Đồng hành cùng những hoạt động của Hành trình từ Trái Tim tại bản Púng và bản Muông, ông Ngô Vĩnh Thái, Chủ tịch MTTQ P.Chiềng Sinh (Sơn La) đánh giá những món quà của đoàn trao tặng mang ý nghĩa rất lớn, nó không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc đối thanh niên tại vùng sâu vùng xa.

"Những cuốn sách không chỉ cung cấp tri thức mà còn khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước", ông nói và cho rằng, không chỉ nhận sách và quà, bà con và thanh niên tại đây còn có cơ hội giao lưu, tiếp cận với những tư duy mới, những triết lý sống tích cực. Đây chính là "cánh cửa" mở ra những chân trời mới, giúp người dân thay đổi nhận thức, mạnh dạn vươn lên phát triển kinh tế.