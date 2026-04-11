Hành trình Từ Trái Tim truyền lửa khát vọng cho sinh viên vùng cao

Chạm vào trái tim người trẻ bằng những câu chuyện thật

Tại Trường cao đẳng Lai Châu (tỉnh Lai Châu), sự xuất hiện của hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh, hoa khôi Vũ Như Quỳnh và ca sĩ Thái Thùy Linh đã "đốt nóng" hội trường. Hàng trăm sinh viên, học sinh hào hứng lấp kín không gian, tạo nên bầu không khí sôi động tại "cái nôi" đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lai Châu.

Không khí sôi động càng được khuấy động bởi những điệu múa đậm bản sắc của đồng bào Mông - món quà "cây nhà lá vườn" đầy ý nghĩa dành tặng Hành trình Từ Trái Tim.

Những trải nghiệm cá nhân trên hành trình lập thân, lập nghiệp của các khách mời tiếp lửa cho người trẻ trên hành trình định hướng tương lai

Trong dòng chảy cảm xúc ấy, những câu chuyện đời, chuyện nghề về hành trình vượt khó của chính các khách mời được chia sẻ một cách chân thành, gần gũi, không chỉ truyền cảm hứng mà còn giúp sinh viên định hình con đường phát triển bản thân, hun đúc ý chí vượt khó để dựng xây quê hương, đất nước.

Ca sĩ Thái Thùy Linh mang đến câu chuyện về bản lĩnh và sự bền bỉ, bắt đầu từ những thất bại rất đời. 3 lần thi mới đỗ nhạc viện, 15 lần học guitar vẫn chưa thành thạo, nhưng chị chưa từng dừng lại. Với chị, "thua keo này ta bày keo khác" không phải khẩu hiệu, mà là cách để đi tiếp.

Khoảnh khắc khiến nhiều sinh viên lặng đi là khi nữ ca sĩ bật khóc trên sân khấu. Trước mắt chị là những gương mặt trẻ trạc tuổi con gái mình và một Lai Châu đã đổi thay sau 15 năm trở lại. Ký ức về những ngày cùng tình nguyện viên gom từng bộ quần áo cũ, mang lên vùng cao - bất chấp hoài nghi, chỉ trích - như ùa về.

Từ đó, chị nhắn nhủ sinh viên hãy tận dụng tuổi trẻ để dấn thân, bởi "rực rỡ" không chỉ nằm trên sân khấu, mà còn ở cách mỗi người sống và cống hiến.

Các khách mời giao lưu cùng các sinh viên, ký tặng những cuốn sách Nền tảng Đổi đời, lan tỏa tinh thần lập thân, lập nghiệp, kiến quốc

Trong khi đó, câu chuyện của hoa khôi Vũ Như Quỳnh lại chạm đến trái tim tất cả bằng những lát cắt nhiều tổn thương. Lớn lên trong môi trường còn định kiến "trọng nam khinh nữ", từng trải qua bạo lực gia đình và học đường, bị mỉa mai ngoại hình khi ước mơ trở thành người mẫu, nhưng cô không gục ngã và cố gắng theo đuổi ước mơ.

Nữ hoa khôi tiết lộ, động lực lớn nhất giúp cô thành công chính là mong muốn thay đổi cuộc sống cho mẹ và báo hiếu bà. "Còn trẻ là còn cơ hội làm lại", Như Quỳnh nhắn nhủ, đồng thời khẳng định chính những khó khăn đã tạo nên một phiên bản mạnh mẽ hơn của mình.

Còn hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh mang đến câu chuyện về cội nguồn và sự tiếp nối. Từ hành trình vươn lên của người mẹ gốc Cao Bằng khi cố gắng làm việc để nuôi các con đi du học nước ngoài, Phương Linh nhấn mạnh giá trị của lòng biết ơn và trách nhiệm của người trẻ với quê hương. Với nền tảng học vấn quốc tế, cô lựa chọn tham gia các hoạt động xã hội như một cách lan tỏa tri thức và tiếng nói tích cực.

Sinh viên Lý Thị Xua và ước mơ đưa trang phục của đồng bào dân tộc Mông vươn ra thế giới nhận được sự động viên, khích lệ của các khách mời

"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân nhỏ", Phương Linh chia sẻ, khuyến khích sinh viên kiên trì tích lũy từ những việc giản dị nhất, để mỗi người có thể "rực rỡ" theo cách riêng, gắn với sự phát triển của cộng đồng và đất nước.

Khơi dậy khát vọng, nghị lực vươn lên từ những "hạt giống tri thức"

Tại buổi giao lưu, bà Lê Thị Hà Giang, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Lai Châu, cho biết, Lai Châu là tỉnh còn nhiều khó khăn, phần lớn học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, xuất phát điểm thấp, điều kiện học tập hạn chế. Vì vậy, việc tiếp cận tri thức, hình thành tư duy và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trở nên đặc biệt quan trọng.

Cô Lê Thị Hà Giang, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Lai Châu đánh giá cao các giá trị Hành trình Từ Trái Tim đem đến cho các em sinh viên

Trong bối cảnh đó, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ mang đến sách mà còn chở đầy yêu thương, góp phần bù đắp khoảng trống về động lực và niềm tin cho người trẻ.

Theo bà Giang, Trường cao đẳng Lai Châu không chỉ là đào tạo nghề mà còn hướng đến giáo dục toàn diện, giúp người học có kỹ năng, tư duy, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Bà đánh giá, chương trình được xem là nguồn động lực để học sinh, sinh viên thêm tự tin, dám nghĩ, dám làm và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

"Nhà trường cũng bày tỏ mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng, lan tỏa đến nhiều vùng khó khăn hơn nữa, để ngày càng nhiều học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận tri thức, được truyền cảm hứng và tiếp thêm nghị lực vươn lên", bà Giang nói.

Các bạn trẻ sinh viên vui mừng đón nhận những cuốn sách đổi đời do Hành trình Từ Trái Tim trao tặng

Nhận được những cuốn sách quý từ Hành trình Từ Trái Tim, em Thào A Giàng (quê Lào Cai, sinh viên năm nhất lớp vận hành đánh máy) bày tỏ sự biết ơn đến chương trình. Giàng chia sẻ, bản thân sinh ra trong một gia đình 4 anh chị em, bố mẹ làm nghề nông dân nên từ nhỏ đã sớm ý thức về trách nhiệm với bản thân và gia đình.

Chọn theo học nghề vận hành máy xúc, nam sinh đặt mục tiêu sau khi ra trường sẽ làm một công việc nuôi sống bản thân, phụ giúp kinh tế gia đình. Giàng cũng mong muốn sẽ dùng chính tay nghề của mình mở thêm những con đường mới, để bản làng bớt khó khăn, để cuộc sống người dân dần khởi sắc.

"Đọc những cuốn sách được nhận từ Hành trình Từ Trái Tim giúp em có thêm nguồn động lực để tiếp tục cố gắng. Em tin rằng, chỉ cần kiên trì, mình có thể đi xa hơn những gì đang có", Giàng nói.

Đánh thức ý chí cho học sinh trước ngưỡng cửa cuộc đời

Tiếp tục hành trình, chiều cùng ngày, Hành trình Từ Trái Tim có mặt tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Lai Châu. Tại đây, đoàn đã tặng những cuốn sách quý, những phần quà thiết thực và truyền cảm hứng về ý chí quyết tâm cho các em khối 12.

Hành trình Từ Trái Tim trao tặng những cuốn sách quý đến các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Lai Châu

Bằng những câu hỏi gần gũi liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia diễn ra trong thời gian 2 tháng tới, PGS-TS Trần Hữu Đức, Giám đốc Đào tạo Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã giúp các em nhìn lại hành trình học tập của chính mình, tiếp thêm sự tự tin và tinh thần vượt qua thử thách đầu đời.

PGS-TS Trần Hữu Đức chia sẻ những gửi gắm của Hành trình Từ Trái Tim đến các em học sinh: "Các em hãy tưởng tượng ước mơ, hoài bão của mình là một hình ảnh. Và khi gặp khó khăn, các em hãy nhớ đến hình ảnh đó, nó sẽ tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua".

Các em sinh viên hào hứng với những tấm gương truyền cảm hứng và kiến thức trong qua những trang sách quý Hành trình Từ Trái Tim trao tặng

Đón đoàn Hành trình Từ Trái tim, bà Trần Thị Mỹ Tâm, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh Lai Châu, cho rằng, buổi gặp gỡ là sự truyền cảm hứng rõ nét, tiếp thêm động lực cho thầy và trò nhà trường trong công tác dạy và học. Đặc biệt là giúp học sinh lớp 12 vững tin hơn trên ngưỡng cửa khởi nghiệp và kiến tạo tương lai.

Nữ hiệu trưởng tiết lộ, trước khi đón đoàn, bà đã từng tiếp cận với hệ sinh thái sách của Trung Nguyên Legend. Qua buổi gặp gỡ này, bà càng biết ơn và bày tỏ lòng khâm phục đối với tâm huyết của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend qua những cuốn sách quý. Đó không chỉ là tri thức, mà còn là nguồn cảm hứng quý giá cho cả học sinh, đội ngũ giáo viên cũng như đối với bất cứ một cá nhân nào mà được tiếp cận.