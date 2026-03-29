'Hành trình Từ Trái Tim' về mạch nguồn ‘thủ phủ cà phê’

Lan tỏa khát vọng lớn đến thế hệ trẻ

Sáng cùng ngày, trong "Hành trình Từ Trái Tim", Tập đoàn Trung Nguyên Legend di chuyển đến "thủ phủ cà phê" - Đắk Lắk để giao lưu, chia sẻ về tầm quan trọng của văn hóa đọc sách với các sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên (Đắk Lắk).

Hành trình Từ Trái tim tiếp tục lan tỏa tinh thần khát vọng lớn đến sinh viên tại các trường đại học tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Buổi giao lưu có sự tham dự của nhạc sĩ Dương Thụ; nhà sử học Dương Trung Quốc; Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh; Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu; Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh; ca sĩ Izara Thiên Nga; ca sĩ Uyên Linh cùng đông đảo các bạn sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi giao lưu, PGS-TS Lê Đức Niêm, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên cho biết, nhà trường rất vinh dự khi được Tập đoàn Trung Nguyên Legend lựa chọn là địa điểm tiếp theo trong "Hành trình Từ Trái Tim".

PGS-TS Lê Đức Niêm chia sẻ, ban giám hiệu nhà trường rất tự hào khi được làm việc và hoạt động tại Trường ĐH Tây Nguyên. Đây là nơi ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng theo học và đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng đưa thương hiệu cà phê Việt Nam ra quốc tế.

"Chúng tôi đánh giá cao về hoạt động "Hành trình Từ Trái Tim" của Tập đoàn. Hoạt động này sẽ giúp các thế hệ sinh viên của trường được tiếp cận với tầm quan trọng của việc đọc sách. Qua đó, thế hệ sinh viên, thế hệ trẻ có thể trở thành những khởi nghiệp xuất sắc trong tương lai gần và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển mạnh mẽ trong tương lai xa", PGS-TS Lê Đức Niêm nhấn mạnh.

Các bạn trẻ sinh viên hào hứng đến tham gia giao lưu với các khách mời về khát vọng, niềm tin và cách vượt qua thất bại trong cuộc sống

Tại buổi giao lưu, nhạc sĩ Dương Thụ đã kể lại hành trình khởi nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, từ một quán cà phê nhỏ đến Tập đoàn cà phê nổi tiếng trên diễn đàn quốc tế.

Trong dịp này, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đến với Trường ĐH Tây Nguyên bằng trái tim thông qua trao tặng sách đổi đời và học bổng cho các học sinh, sinh viên với mong muốn khơi dậy ý chí, làm động lực cho các bạn trẻ khát khao lập thân và cống hiến.

Em Phạm Quỳnh Phương Anh (Trường THPT thực hành Cao Nguyên) chia sẻ: "Những quyển sách là món quà có thể giúp ích cho cuộc đời của em. Em tâm đắc nhất là cuốn sách Không Bao Giờ Thất Bại, Tất Cả Là Thử Thách đã tiếp sức thêm tinh thần cố gắng rèn luyện bản thân để có thể cống hiến cho đất nước trong tương lai".

Các khách mời Hành trình Từ Trái Tim ký tặng sách và hòa mình cùng sự năng động của các bạn trẻ sinh viên

Tiếp thêm tinh thần thanh niên khởi nghiệp

Tại buổi giao lưu với Trường ĐH Tây Nguyên, Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh chia sẻ, lý do lớn nhất mà khiến cho bạn đồng hành với "Hành trình Từ Trái Tim" là một điểm chạm về tinh thần lan tỏa tri thức, ý chí và khát vọng lập thân, lập nghiệp đến với cộng đồng.

Theo hoa hậu Hà Trúc Linh, tri thức chính là cầu nối, bước tiến giúp cho chúng ta có thể vươn xa và đi thật là xa, vươn cao hơn nữa. Cho nên, việc học tập và có tri thức mới giúp cho chúng ta phát triển thật lâu dài và thật sự bền vững.

"Đối với tôi, điều tiên quyết nhất trong hành trình phát triển bản thân là tri thức và học tập. Hành trình từ trái tim sẽ giúp cho các bạn trẻ đánh thức những khát vọng, giá trị lớn trong trái tim của các bạn. Dù sao chăng nữa, tất cả những việc chúng ta làm đều phải xuất phát từ trái tim", hoa hậu Hà Trúc Linh nhắn nhủ.

Chương trình diễn ra sôi động tại Bảo tàng Thế giới Cà phê với những câu chuyện khơi dậy ý chí, khát vọng nơi người trẻ - thế hệ rường cột của đất nước

Chiều cùng ngày, tại Bảo tàng Thế giới Cà phê (P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục có buổi giao lưu với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và trao tặng những cuốn sách quý đổi đời trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời đến các học sinh, sinh viên nhằm trang bị tri thức, khát vọng thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng và mật mã thành công, để lập chí khởi nghiệp làm giàu cho chính mình và tương lai vĩ đại cho đất nước.

ThS Trần Quốc Cường, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Buôn Ma Thuột cho biết, Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao giá trị mà chương trình "Hành trình Từ Trái Tim" của Tập đoàn Trung Nguyên Legend mang lại. Đặc biệt, việc lan tỏa văn hóa đọc khơi dậy tinh thần học tập suốt đời, ý chí lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm cống hiến cho đất nước trong thế hệ trẻ.

Theo ThS Trần Quốc Cường, nhà trường tin rằng những cuốn sách trao tặng hôm nay sẽ là nguồn động lực giúp cho các em học sinh, sinh viên nuôi dưỡng ước mơ, xây dựng bản lĩnh, phát triển tư duy để từng bước khẳng định mình trong tương lai.

Những cuốn sách truyền cảm hứng về khát vọng lập thân, lập nghiệp của Hành trình Từ Trái Tim thu hút các bạn trẻ sinh viên

Tiếp nối hành trình tại Buôn Ma Thuột - "thủ phủ cà phê", Hành trình Từ Trái Tim sẽ tiếp tục đến với các trường đại học tại Hà Nội và khu vực Tây Bắc, lan tỏa khát vọng lập chí vĩ đại - khởi nghiệp kiến quốc, góp phần xây dựng ý chí khởi nghiệp cho thanh niên, thế hệ trẻ trong tương lai.