Hành trình về quê đón tết an toàn của 1.000 công nhân

Chặng đường đoàn viên mỗi người một câu chuyện

Năm mới cận kề là thời điểm hầu hết công nhân ở xa xứ mong muốn gác lại công việc để về quê đón tết bên gia đình. Tuy nhiên, trong mỗi dịp tết đến vé tàu, xe di chuyển về quê tăng gấp hai, gấp ba lần ngày thường và gặp tình trạng khan hiếm. Vì vậy nếu khoảng cách về quê không quá xa, đa phần họ quyết định lựa chọn xe máy để đồng hành trên chặng đường đoàn viên.

Chị Trần Thị Thanh Mai - công nhân may tại quận 12, TP.HCM cho biết: "Năm qua may mắn tôi có việc làm do công ty có đơn hàng đều, vẫn được tăng ca nên gia đình còn cố gắng trụ được. Dù vậy, cũng là năm khó khăn của cả nhà khi chồng tôi làm thợ hồ bữa có bữa không rồi thêm phải mổ thận tốn thêm mớ tiền. Nhiều thứ đến dồn dập nên tết này gia đình tôi chia đôi ăn Tết, chỉ đủ tiền mua vé xe để chồng về quê ở Thanh Hóa làm đám giỗ cho bà nội, còn ba mẹ con tôi sẽ chạy xe máy về Bình Phước ăn tết với chị gái cho tiết kiệm".

Còn anh Hoàng Anh Quốc - 38 tuổi ngụ ở quận 12 nhớ lại: "Quê tôi ở Phan Rang, mọi năm tôi vẫn lựa chọn xe máy để chở vợ với con về quê, nhưng tôi chưa có điều kiện để đi bảo dưỡng xe máy trước vì làm cái đó sẽ tốn một mớ chi phí, nên năm ngoái gia đình tôi đang đi thì gặp sự cố, tắt máy giữa đường làm cả nhà phải đi bộ một quãng đường khá xa để tìm tiệm sửa. Năm nay tôi chỉ mong bớt khó khăn để gia đình tôi đi về quê được thuận lợi hơn, đỡ bị gặp trục trặc".

Không chỉ anh Quốc, chị Mai mà còn nhiều công nhân khác tại TP.HCM cũng ưu tiên lựa chọn xe máy làm phương tiện di chuyển về quê đón tết, bởi sự linh hoạt về thời gian và đặc biệt là tiết kiệm được khá nhiều chi phí trong dịp Tết. Tuy nhiên, việc kiểm tra và bảo dưỡng xe máy trước chặng đường di chuyển dài lại chưa được quan tâm, khiến cho chặng hành trình về quê có thể gặp nhiều sự cố và không an toàn.

Tiếp sức an toàn cho hành trình "chở" t ết về quê

Với mong muốn đồng hành và hỗ trợ anh chị em công nhân có chặng đường về quê đón tết an toàn bằng xe máy, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) đã tổ chức ngày hội "Tết đoàn viên - 1.000 chuyến đi an toàn" dành tặng 1.000 suất kiểm tra và thay nhớt xe miễn phí. Ngày hội có sự phối hợp với các đơn vị như Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (YEAC) và Công ty cổ phần AP SaiGon Petro (SaiGon Petro), diễn ra vào 2 ngày 27 và 28.1.2024 tại văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TP.HCM quận 12 và quận 7.

Chương trình thu hút hơn 1.000 anh chị em công nhân làm việc tại các công ty, nhà máy khu vực lân cận và người thân cùng tham gia. Tại đây, 1.000 chiếc xe máy được đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm kiểm tra vành xe, nan hoa, thắng xe, đèn, bôi trơn các chi tiết chuyển động, thay nhớt xe, sửa chữa và tư vấn tình trạng xe… để đảm bảo hành trình đi đường xa về quê được an toàn.

Bên cạnh tài trợ kinh phí bảo dưỡng và thay nhớt xe với tổng giá trị 122.000.000đ, Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) còn trao tặng 200 phần quà tết cho những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần trị giá 400.000đ nhằm mang thêm niềm vui trong những ngày giáp tết.

Các công nhân xếp hàng dài đăng ký tham gia ngày hội từ rất sớm

Đội ngũ kỹ thuật tư vấn chăm sóc xe tận tình cho người tham gia

Sau khi kiểm tra xe kỹ càng, đội ngũ kỹ thuật sẽ tiến hành thay nhớt xe máy

Chương trình trao tặng thêm quà, chúc Tết để nhân đôi may mắn trong năm mới cho công nhân

Ngày hội kiểm tra và thay nhớt xe còn mang đậm "hương vị" Tết cổ truyền với những gian hàng trò chơi dân gian như: Xin chữ thư pháp, ném lon, thi hát lô tô... dành cho công nhân trong thời gian đợi bảo dưỡng xe.

Những phần quà từ các trò chơi được trao cho những người tham gia may mắn

Đây là năm đầu tiên GIC tổ chức hoạt động đồng hành cùng công nhân về quê đón tết an toàn và mong muốn sẽ tiếp tục nhân rộng hoạt động này trong những năm tiếp theo. Trước đó đơn vị cũng từng thực hiện các hoạt động vì cộng đồng như: Trao giỏ quà nghĩa tình cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các Khu công nghiệp trong đại dịch Covid-19; Tài trợ ghép thận; Tổ chức chương trình thiện nguyện khám chữa bệnh và trao quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Lâm Đồng...