Hành trình Việt - Trải nghiệm để yêu thêm Việt Nam cùng TTC Hospitality

TTC Hospitality mang đến “hành trình Việt” đầy tự hào cho kỳ nghỉ sắp tới

Làm mới trải nghiệm qua những "lát cắt" sống động của hành trình Việt

Những điểm đến quen thuộc như Đà Lạt, Khánh Hòa, Vĩnh Long, Cần Thơ… đều được bổ sung các trải nghiệm mới, mang lại sức hút khác biệt cho hành trình của du khách.

Tại Dốc Lết, một trong những bãi biển đẹp bậc nhất Việt Nam, không gian nghỉ dưỡng nay thêm phần sôi động với sự xuất hiện của công viên nước TTC Van Phong Aqua Park hướng biển. Kết hợp cùng TTC Van Phong Bay Resort, rừng phượng rộng hơn 3,5 hecta và vườn thú tương tác Tiny Zoo, sân pickleball, nơi đây tạo nên tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi trọn gói, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách.

TTC Van Phong Aqua Park góp phần hoàn thiện tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi và giải trí bên biển Dốc Lết

Được mệnh danh là Đà Lạt thu nhỏ, Thung lũng Tình yêu không chỉ hội tụ cảnh quan tinh hoa của xứ sở sương mù mà còn góp thêm chuỗi trải nghiệm đa sắc cho khách tham quan. Khu du lịch vừa cho ra mắt đường trượt sắc màu, xe trượt quán tính, trượt cỏ… với những cung đường trượt thót tim giữa khung cảnh lãng mạn, tạo nên sự trải nghiệm rất riêng của thành phố Đà Lạt và đầy cảm hứng cho du khách.

Đặc biệt, ấp ủ từ những "giấc mơ hoa" của phố sương Đà Lạt, Thung lũng Tình yêu đã tạo tác nên một vườn hoa diệu kỳ với hình ảnh toa tàu, nàng thơ ôm đàn hay những quả khinh khí cầu kết từ hàng ngàn sắc hoa. Tại đây, du khách không chỉ ngắm hoa mà còn như lạc vào một giấc mơ hoa sống động giữa đời thực.

Những quả khinh khí cầu hoa bừng nở tại Thung lũng Tình yêu

Hành trình còn tiếp nối với những trải nghiệm đậm đà bản sắc Việt. Tại Huế, TTC Imperial Hotel đưa du khách trở về không gian cung đình với cổ phục, ẩm thực ngự thiện và nhã nhạc cung đình. Trong khi đó, TTC Hotel - Cần Thơ mang đến những bữa cơm quê mộc mạc ngay trong khách sạn 5 sao bên bến Ninh Kiều.

Tại Phan Thiết, hành trình nghỉ dưỡng, tham quan được kết nối liền mạch khi lưu trú tại TTC Hotel - Phan Thiết kết hợp khám phá TTC World - Tà Cú, điểm đến sinh thái, tâm linh nổi bật với tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn lập kỷ lục châu Á là "Tượng Phật nằm dài nhất trên đỉnh núi" năm 2013, hai ngôi chùa thiêng niên đại hơn 100 năm cùng hệ sinh thái động thực vật phong phú, khu vườn thiền bên tháp chuông gió nhạc thiền lớn nhất Việt Nam, công trình đá khắc kinh Phật độc đáo… Tất cả tạo nên không gian an nhiên và chữa lành hiếm có.

Đổi gió cho kỳ nghỉ dài cùng không khí trong lành tại TTC World - Tà Cú

Hành trình sẽ khép lại trọn vẹn hơn với chuyến đi trong ngày nhẹ nhàng tại Vĩnh Long: Thưởng thức ẩm thực đặc trưng xứ Dừa tại Nhà hàng nổi TTC - nơi sở hữu thực đơn 300 món ăn từ dừa; Ghé TTC Mekong Aqua Park "nghỉ mát" giữa không gian xanh mướt, cùng các trò chơi dân gian đậm nét miền Tây và giải nhiệt cùng công viên nước duy nhất tại khu vực.

Ưu đãi đại lễ - Trải nghiệm để yêu thêm Việt Nam

Bên cạnh đa dạng sản phẩm trải nghiệm, TTC Hospitality còn mang đến loạt hoạt động và ưu đãi hấp dẫn. Ẩm thực là điểm chạm cảm xúc rõ ràng nhất. Từ những chương trình buffet trong không khí lễ hội đến những trải nghiệm "vị quê" như đổ bánh xèo, thưởng thức món ăn dân dã... gợi lên sự thân thuộc nhưng vẫn đầy mới mẻ. Đây không chỉ là hành trình vị giác, mà còn là cách để du khách kết nối với văn hóa bản địa một cách sống động.

Song song đó, chương trình nghỉ dưỡng được thiết kế theo hướng trọn gói, kết hợp lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm trong cùng một hành trình. Không cần lên kế hoạch quá nhiều, du khách vẫn có thể tận hưởng kỳ nghỉ một cách trọn vẹn.

Đặc biệt, điểm nhấn của mùa lễ năm nay là chương trình Love Valley Concert 2026, tại Thung lũng Tình yêu. Với chủ đề "Chạm nhịp yêu - Bùng cảm xúc", sự kiện hứa hẹn mang đến một đêm nhạc sôi động, mở ra những trải nghiệm khác biệt cho Đà Lạt.

Love Valley Concert 2026 hứa hẹn khuấy động không khí kỳ nghỉ

Mùa lễ này, "hành trình Việt" không chỉ là một chuyến đi mà là cơ hội để cảm nhận và kết nối những giá trị quen thuộc theo một cách mới mẻ hơn. Lên lịch cùng TTC Hospitality để bắt đầu hành trình của riêng bạn.

