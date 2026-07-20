Hành trình vượt đèo đỏ tới biên thùy Ia Chía, Gia Lai

Hai thế giới kết nối bằng một lời hứa

Nếu có một chiếc camera bay dọc theo chiều dài đất nước, người ta sẽ chứng kiến hai lát cắt hoàn toàn tương phản nhưng lại đang chuyển động chung một nhịp đập hướng về ngày khai trường vùng biên giới cả nước.

Lát cắt thứ nhất nằm tại những tổ hợp nhà máy quy mô hàng chục hecta của Nội thất The One tại 2 miền Bắc Nam. Trong không gian rộng lớn của các nhà máy cơ khí và nhà máy gỗ, bầu không khí luôn vội vàng khẩn trương. Ánh lửa hàn robot xanh lóe lên liên tục, những cánh tay máy CNC chuyển động nhịp nhàng tự động hóa, tiếng máy dập, máy cắt vang lên đều đặn. Từng kiện hàng mang logo Nội thất The One được đóng gói, dán nhãn chuyển ra bãi xe bốc dỡ liên tục ngày đêm.

Khẩn trương vận chuyển hàng hóa tại Nhà máy The One

Lát cắt thứ hai, cách đó hàng nghìn cây số, là công trường xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Ia Chía (Gia Lai). Dưới cơn mưa rừng đổ ập xuống dốc đất đỏ bazan trơn trượt, tiếng máy xúc gầm vang san gạt mặt bằng. Các cán bộ, chiến sĩ cùng công nhân xây dựng đang đổ bê tông tường rào, trát vữa các dãy nhà học và nhà nội trú.

Điều gì đã kết nối vệt lửa hàn công nghệ của nhà máy hiện đại miền Bắc với những giọt mồ hôi của người lính giữa đại ngàn Tây nguyên? Đó chính là sứ mệnh mang lại một không gian học tập, sinh hoạt khang trang cho con em đồng bào tại xã biên giới Ia Chía trước thềm năm học mới. Tại Gia Lai, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai đã khởi động chiến dịch thần tốc có tên "90 ngày đêm" thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới tỉnh Gia Lai, cùng kết nối 1 phần "trái tim" công nghiệp của The One với dải đất biên thùy xa xôi.

Điểm trường Ia Chía, Gia Lai đang gấp rút hoàn thành

"Trái tim" công nghiệp và cam kết trước bão ngàn

Để đáp ứng số lượng hàng ngàn bộ bàn ghế học sinh, giường tầng nội trú, tủ tài liệu và bàn ghế giáo viên... cùng một lúc cho toàn bộ dự án trường học vùng biên trong thời gian ngắn, đó là một bài toán hóc búa về mặt tiến độ. Nếu không phải là một doanh nghiệp sở hữu năng lực dự án tối ưu với quy mô sản xuất công nghiệp cực lớn, việc bị "hụt hơi" giữa chừng là điều hoàn toàn có thể dự báo trước.

Tại các nhà máy của The One, lệnh sản xuất cho các dự án vùng biên được ưu tiên đặt ở chế độ đặc biệt. Nhờ dây chuyền sản xuất tự động hóa đồng bộ, hàng ngàn sản phẩm đạt độ đồng đều tuyệt đối về mặt kích thước và chất lượng đã ra đời chỉ trong thời gian ngắn. Mỗi sản phẩm là một lời cam kết về sự công bằng: Trẻ em vùng biên thùy cũng phải được sử dụng những trang thiết bị học tập có chất lượng tương đương với học sinh ở các đô thị lớn với tiêu chuẩn ISO, TCVN đầy đủ.

Nhịp đập công nghiệp hiện đại tại Nhà máy Nội thất The One

Hơn thế nữa, Tây nguyên không chỉ có nắng đỏ bụi mờ, nơi đây còn có những mùa mưa dầm dề kéo dài hàng tháng trời, độ ẩm trong không khí luôn ở mức bão hòa. Thiết bị trường học vùng cao nếu không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật vượt trội sẽ rất nhanh xuống cấp, mối mọt hoặc rỉ sét. Hiểu rõ thách thức đó, những chiếc giường tầng, từng bộ khung bàn ghế học sinh gửi lên các vùng biên giới đều trải qua quy trình xử lý bề mặt nghiêm ngặt và sơn tĩnh điện chống trầy xước, chống oxy hóa tối đa. Từng mối hàn mạ kẽm được kiểm tra kỹ lưỡng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của bộ phận kiểm soát chất lượng (QC), các góc cạnh gỗ được bo tròn an toàn để bảo vệ học sinh nhỏ tuổi. Chúng được thiết kế không chỉ để đẹp, mà là để "gan lì" bền bỉ cùng thời tiết vùng biên giới.

Sức nặng từ uy tín hơn 30 năm kiến tạo

Trong một công trình có ý nghĩa đặc biệt về an sinh xã hội và "thế trận lòng dân" nơi phên dậu Tổ quốc như Trường nội trú Ia Chía, sự lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị chưa bao giờ là điều ngẫu nhiên. Tại sao giữa hàng trăm đơn vị nội thất, chủ đầu tư và chính quyền địa phương lại đặt trọn niềm tin vào cái tên Nội thất The One?

Câu trả lời nằm ở chiều dài lịch sử và sức nặng của một thương hiệu quốc gia.

Trải qua hành trình hành trình 30 năm xây dựng và phát triển (tiền thân là Nội thất Hòa Phát), thương hiệu này đã trở thành một phần ký ức học đường của biết bao thế hệ người Việt. Sự thấu hiểu sâu sắc thể trạng, thói quen học tập và các tiêu chuẩn công thái học của học sinh Việt Nam đã giúp The One thiết kế ra những sản phẩm bảo vệ cột sống và thị lực cho trẻ em một cách khoa học nhất.

Bàn ghế học sinh The One - sản phẩm quen thuộc tại các trường học

Đặc biệt, vị thế thương hiệu quốc gia nhiều năm liền chính là tấm thẻ bài bảo chứng vững chắc nhất. Khi Nhà nước đầu tư một công trình trường học vùng biên quy mô lớn, điều họ cần là một đối tác có đủ "sức nặng" về uy tín pháp lý, năng lực tài chính vững mạnh để cam kết tiến độ cung ứng đến cùng, đồng thời có dịch vụ bảo hành dài hạn đáng tin cậy. Sự hiện diện của logo The One tại công trường chính là lời khẳng định cho một cam kết chất lượng dài lâu, đồng hành cùng sự nghiệp gieo chữ nơi biên cương.

Bàn ghế đã sẵn sàng chờ ngày lắp đặt

Trở lại với hiện trường thực tế tại Ia Chía những ngày tháng 7 này, bầu không khí thi công đang ở giai đoạn nước rút. Các dãy phòng học vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thô, thợ xây hối hả trát vữa, thợ sơn chờ những khoảnh khắc hửng nắng hiếm hoi để phủ màu sơn mới cho những mảng tường còn ẩm ướt.

Trong bối cảnh công trình chưa thể lắp đặt thiết bị ngay lập tức, một phương án vận chuyển và bảo quản "đi trước một bước" đã được triển khai chặt chẽ. Những chiếc xe container lớn chở đầy bàn ghế The One, sau khi vượt qua hàng trăm cây số đường đèo dốc sạt lở, đã tiếp cận công trường một cách an toàn. Ngay lập tức, các sản phẩm được hạ tải, đưa toàn bộ bàn ghế, giường tầng vào các khu vực nhà kho tạm thời được che chắn cực kỳ cẩn thận và chờ ngày lắp đặt hoàn thiện, mang lại vẻ khang trang, đầy đủ cho công trình.

Bàn ghế The One đã sẵn sàng tại điểm trường

Chiến dịch "90 ngày đêm" ở Gia Lai vẫn đang tiếp tục với những giọt mồ hôi rơi xuống đất đỏ bazan. Công trường có thể còn ngổn ngang gạch đá, nhưng bên trong những kho chứa tạm, sự sẵn sàng của bàn ghế, giường tủ… từ Nội thất The One chính là lời cam kết vững chắc nhất cho tương lai tươi sáng sắp tới.

Khi tiếng trống khai trường lịch sử của năm học mới vang lên giữa núi rừng, những lớp màng bảo vệ kia sẽ được tháo gỡ. Đó cũng là lúc những chiếc bàn, chiếc ghế mang sứ mệnh 30 năm nâng niu tri thức Việt chính thức đồng hành cùng các em học sinh viết nên những trang mới, tự tin và vững chãi hơn nơi biên giới Tổ quốc.