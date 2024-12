Hành trình xúc động của cha bị tai biến và con gái

"Khi muốn từ bỏ ước mơ, hãy nghĩ đến lý do vì sao bạn bắt đầu. Còn mình thì quá nhiều lý do để không bao giờ được bỏ cuộc", chị Phan Thị Trà My, tên thường gọi là Phan Lem (32 tuổi, ngụ TP.Huế), chia sẻ về hành trình đón cha bị tai biến về nhà chăm sóc.

Ông Hưng hạnh phúc khi sống cạnh con gái ẢNH: NVCC

Nuôi hy vọng

Clip chị Phan Lem chia sẻ khoảnh khắc trong cuộc sống thường nhật cùng người cha ngồi xe lăn, ông Phan Văn Hưng (57 tuổi) đã nhận về "mưa tim". Chị kể năm 2004, cha bị tai biến, dẫn đến liệt toàn thân. Khi đó, chị mới học lớp 6. Cô con gái bé bỏng vô cùng sốc và xót xa cho cha nhưng bất lực, không biết làm gì hơn.

"Khi còn khỏe, ba là một người hiền lành, tốt bụng, được xóm giềng yêu quý. Đặc biệt trong ký ức của mình, ba rất thương các con. Mình là con gái "rượu" của ba đó! Nhiều năm sau, vì hoàn cảnh gia đình, ba được chuyển về TP.HCM để nhà nội chăm sóc, còn 3 anh em vẫn ở lại Đắk Nông", chị Phan Lem kể.

Chị Phan Lem cảm thấy may mắn vì mỗi ngày trôi qua được phụng dưỡng cha và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình ẢNH: NVCC

Từ đây, cô con gái ít có dịp được gặp cha. Thời gian cứ thế trôi qua, học xong cấp 3, năm 2012 chị Phan Lem quyết định không học đại học mà chuyển đến Huế sinh sống. Trước đó, cha chị cũng cùng gia đình nhà nội chuyển về đây và 2 cha con gặp gỡ nhau thường xuyên hơn.

"Khi đã trưởng thành, hiểu chuyện, mình nuôi hy vọng kiếm thật nhiều tiền để có thể có điều kiện tốt nhất đón ba về chăm sóc. Mình bắt đầu khởi nghiệp với một cửa hàng thời trang, nỗ lực làm việc điên cuồng bất kể ngày đêm, phát triển bản thân từng ngày. Mình tự nhủ bản thân nhất định phải giàu để không bao giờ vất vả như xưa nữa và báo hiếu cho ba", chị chia sẻ.

Năm 2022, chị đã hiện thực hóa được mơ ước đó, khi đủ điều kiện về kinh tế để phụng dưỡng, chăm sóc cha. Khi nghe con ngỏ lời, ông Hưng cho biết vô cùng lo lắng, sợ rằng bản thân là gánh nặng cho con. Tuy nhiên với sự thuyết phục của chị Phan Lem, ông đã về sống cùng con dưới một mái nhà.

Tự hào về con

Thời gian sống kề cạnh bên cha với chị Phan Lem là những ngày hạnh phúc nhất trong đời. Hiện chị đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc với cô con gái đầu lòng gần 8 tháng tuổi và ổn định về kinh tế để phụng dưỡng cha.

Mỗi lần có bạn bè, người thân đến nhà thăm, ông Hưng luôn "khoe" về con gái. Dù khó khăn trong việc nói chuyện nhưng ông Hưng luôn cố gắng thể hiện tình yêu thương và niềm tự hào về cô con gái hiếu thảo, giỏi giang.

Chia sẻ câu chuyện của gia đình lên mạng xã hội với mục đích lưu giữ kỷ niệm cùng cha cũng như mong lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người, chị Phan Lem vô cùng hạnh phúc khi nhận được tình cảm của cư dân mạng.

Nhiều người dành lời khen và sự ngưỡng mộ cho hành trình nỗ lực bền bỉ, lòng hiếu thảo của chị cũng như chúc ông Hưng sức khỏe, sống vui vẻ bên người thân.

Mình có đọc được nhiều bình luận các bạn chia sẻ rằng họ không còn ba mẹ cạnh bên để chăm sóc. Mình cảm thấy may mắn vì còn có ba để được phụng dưỡng, báo hiếu mỗi ngày. Mình trân trọng từng phút giây bên ba", chị bày tỏ.

Hiện tại, chị Phan Lem đang kinh doanh các mặt hàng quần áo cho mẹ và bé. Chị cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển công việc cũng như dành thời gian bên cha. Cô con gái dự định sẽ đưa cha đi phục hồi chức năng, hy vọng có thể cải thiện sức khỏe của ông.