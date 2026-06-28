'Hành trình yêu thương' chung tay chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Hoạt động do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hải Phòng và nhà thuốc Pharmacity vừa tổ chức không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, tiếp thêm động lực cho các gia đình vượt qua khó khăn, vun đắp tổ ấm bền vững.

Sự kiện đã mang đến dịch vụ thăm khám y tế chất lượng cùng hàng trăm phần quà thiết thực cho gần 400 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Diễn ra tại UBND phường Hải Dương (TP.Hải Phòng), "Hành trình yêu thương" là một trong những chiến dịch vì cộng đồng trọng điểm được triển khai. Chương trình hướng tới mục tiêu mang đến sự hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp phụ nữ mang thai có một thai kỳ an toàn và tạo nền tảng phát triển vững chắc cho trẻ nhỏ ngay từ giai đoạn đầu đời.

Phụ nữ và trẻ nhỏ được chăm sóc y tế miễn phí trong chương trình ẢNH: C.T.V

Tại sự kiện, đội ngũ các y bác sĩ và dược sĩ giàu kinh nghiệm đã triển khai trạm tầm soát sức khỏe cộng đồng. Tại đây, người dân không chỉ được kiểm tra các chỉ số cơ bản như đo loãng xương, huyết áp, đường huyết mà còn được các chuyên gia y tế, bác sĩ từ các bệnh viện uy tín trực tiếp tư vấn sức khỏe.

Bên cạnh việc thăm khám miễn phí, 50 phần quà đặc biệt (trị giá 5 triệu đồng/phần) cũng được tặng cho các mẹ bầu và mẹ có con nhỏ đang có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, 350 phần quà chăm sóc sức khỏe cũng được trao tặng cho toàn bộ người dân đến tham gia chương trình.

Hoạt động đã chăm sóc y tế cho gần 400 phụ nữ

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ "Hành trình yêu thương" không chỉ đơn thuần là hoạt động khám sức khỏe, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ, mà còn đem đến cơ hội để người dân được tư vấn, được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, cải thiện dinh dưỡng và phòng ngừa bệnh tật một cách chủ động".

Tiếp nối chuỗi thành công đó, "Hành trình yêu thương 2026" tại Hải Phòng là điểm khởi đầu cho hành trình năm nay. Theo kế hoạch, vào tháng 10.2026, chuyến xe nhân ái của chương trình sẽ tiếp tục lăn bánh đến tỉnh Vĩnh Long, dự kiến nâng tổng số người được thụ hưởng từ chiến dịch này trên cả nước lên 800 người.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động cấp phát quà, thông qua các buổi tọa đàm và tư vấn sức khỏe, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Việc hướng dẫn thực hành chăm sóc y tế khoa học giúp các bậc phụ huynh tự tin hơn trong việc bảo vệ con trẻ, qua đó khích lệ các gia đình vượt qua nghịch cảnh để xây dựng một tổ ấm khỏe mạnh, hạnh phúc.