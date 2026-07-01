Hanoi Centre bất ngờ thay áo, mở màn hành trình mới tại trung tâm Hà Nội

Hanoi Centre - Tâm điểm chú ý mới của người dân Thủ đô

Trong nửa đầu năm 2026, Hanoi Centre là một trong những điểm đến nổi bật trên bản đồ mua sắm, giải trí của Thủ đô. Tọa lạc giữa trung tâm thành phố, Hanoi Centre sở hữu không gian mua sắm hiện đại, quy tụ nhiều thương hiệu đình đám trong nước và quốc tế. Nơi đây nhanh chóng trở thành điểm hẹn yêu thích của người dân địa phương và cộng đồng yêu thích mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm giải trí.

Mỗi ngày, Hanoi Centre đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, mua sắm

Không chỉ đầu tư vào hệ sinh thái thương hiệu, Hanoi Centre còn thường xuyên triển khai các hoạt động tương tác, sự kiện trải nghiệm, tạo nên nhiều lý do để khách hàng quay trở lại khám phá. Đây cũng là lý do Hanoi Centre nhận được sự quan tâm và phủ sóng dày đặc trên các trang mạng xã hội, hội nhóm chia sẻ địa điểm vui chơi cuối tuần.

"Ban đầu mình ghé Hanoi Centre đơn giản vì gần nhà. Nhưng giờ đây, mỗi khi muốn mua sắm hay gặp gỡ bạn bè, mình đều nghĩ đến nơi này đầu tiên. Điều mình thích nhất là mỗi lần quay lại Hanoi Centre đều có thêm những trải nghiệm mới", chị Thu Hà (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Với chú Minh Hoàng (61 tuổi, Hà Nội), Hanoi Centre còn mang ý nghĩa đặc biệt khi nơi đây từng là Nhà in Tiến Bộ gắn bó hơn 30 năm. "Chú rất bất ngờ khi cơ quan cũ của mình giờ lại đẹp và hiện đại thế này. Dù thay đổi nhiều, nơi đây vẫn mang lại cảm giác thân thuộc. Gần đây, Hanoi Centre trang hoàng đẹp lắm, nào là đồng hồ cát khổng lồ rồi chú bắt gặp xe bus 2 tầng trang trí rất đẹp đi ngang qua. chú cũng tò mò không biết sắp tới sẽ có gì?".

Không chỉ riêng chú Minh Hoàng, nhiều người dân Hà Nội cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho những thay đổi của Hanoi Centre.

Những ngày cuối tháng 6, Hanoi Centre thu hút sự chú ý với động thái ấn tượng

Những ngày gần đây, hình ảnh xe bus 2 tầng mang diện mạo nổi bật xuất hiện trên nhiều tuyến phố trung tâm như Nhà hát Lớn, Văn Miếu hay Bưu điện Hà Nội thu hút sự chú ý của người đi đường. Song song với đó, đồng hồ cát khổng lồ tại mặt tiền Nguyễn Thái Học nhanh chóng trở thành điểm check-in "hot hit" trên mạng xã hội.

Bên cạnh các hoạt động tương tác và ưu đãi dành cho khách tham quan, Hanoi Centre cũng liên tục làm mới không gian với nhiều hạng mục trang trí, cảnh quan và thương hiệu mới. Tất cả đang góp phần tạo nên cảm giác cả khu vực đang bước vào giai đoạn đếm ngược cho một cột mốc quan trọng.

Loạt hoạt động thú vị đang được Hanoi Centre chuẩn bị cho ngày chào sân chính thức

Theo đại diện Hanoi Centre, ngày 2.7 tới đây trung tâm thương mại sẽ chính thức tổ chức lễ khai trương, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trở thành điểm đến đa trải nghiệm của người dân Thủ đô.

Dịp này, Hanoi Centre sẽ giới thiệu diện mạo hoàn chỉnh cùng hệ sinh thái gần 200 thương hiệu trong nước và quốc tế, trải dài từ thời trang, mỹ phẩm đến ẩm thực và giải trí.

Bên cạnh quy mô thương hiệu, Hanoi Centre còn thu hút bằng những trải nghiệm mua sắm độc đáo. Theo đó, người tiêu dùng Hà Nội lần đầu có cơ hội tiếp cận nhiều thương hiệu và mô hình bán lẻ mới ngay tại trung tâm thành phố như: Bershka, Urban Revivo, ZARA Concept Store, BOSS Flagship Store hay POP MART Flagship Store.

Không dừng lại ở mua sắm, Hanoi Centre hướng đến mô hình "one-stop destination", nơi khách tham quan có thể mua sắm, vui chơi, giải trí và tận hưởng trong cùng một điểm đến. Từ Galaxy CineX, Timezone, Adventure S, Woopie đến hệ thống nhà hàng và quán cà phê, khách hàng có thể dành trọn một ngày tại đây.

Sự đa dạng trong trải nghiệm vui chơi, giải trí giúp Hanoi Centre trở thành điểm hẹn yêu thích của người dân Thủ đô ẢNH: KHU VUI CHƠI ADVENTURE S

Trong tháng khai trương từ 2.7.2026, Hanoi Centre sẽ mang đến chuỗi hoạt động nổi bật như lễ khai trương chính thức cùng các màn trình diễn mãn nhãn, chương trình trình diễn thời trang, lễ hội âm nhạc, hội chợ văn hóa, quà tặng độc quyền cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu.

Trong tháng khai trương, Hanoi Center sẽ mang đến cho khách hàng chuỗi hoạt động hấp dẫn cùng nhiều ưu đãi đặc biệt

Tháng khai trương sẽ là dịp để người dân Hà Nội khám phá những trải nghiệm mới cùng hàng loạt hoạt động và ưu đãi hấp dẫn tại Hanoi Centre. Điều này hứa hẹn mang đến cho khách hàng những giây phút vui vẻ và kỷ niệm đáng nhớ trong mùa hè 2026.