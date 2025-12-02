Hanwha Life công bố khách hàng trúng thưởng đợt đầu chương trình ‘Đồng hành vững bước’

Lễ quay số trúng thưởng (đợt 1) diễn ra tại TP.HCM dưới sự chứng kiến của đại diện khách hàng Hanwha Life Việt Nam

Khuyến mại hấp dẫn, không thể bỏ lỡ

Trong đợt quay số tháng đầu tiên (dành cho các hợp đồng bảo hiểm phát hành từ ngày 1.10.2025 đến ngày 31.10.2025), Hanwha Life Việt Nam đã tìm ra 5 chủ nhân của các giải thưởng giá trị gồm 1 giải đặc biệt - Xe máy điện VinFast Klara Neo; 2 giải nhất - Tivi Samsung Crystal UHD 4K 43 inch; 2 giải nhì - Tai nghe không dây Samsung Galaxy Buds3.

Danh sách khách hàng trúng thưởng đợt quay số tháng đầu tiên đã được công bố trên website chính thức của Hanwha Life Việt Nam. Công ty sẽ liên hệ trực tiếp đến những khách hàng trúng thưởng để hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng theo quy định.

Chương trình "Đồng hành vững bước" sẽ còn tiếp tục diễn ra sôi động với 5 đợt quay số hàng tháng (tổ chức lần lượt từ tháng 11.2025 đến tháng 4.2026) và 1 đợt quay số đặc biệt cuối chương trình vào tháng 4.2026, mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội trúng thưởng trong suốt thời gian khuyến mại.

Các giải thưởng giá trị và hấp dẫn vẫn đang chờ đón những khách hàng may mắn ở các đợt quay số tiếp theo. Với đợt quay số hàng tháng, mỗi đợt sẽ mang đến loạt giải thưởng hấp dẫn gồm 01 xe máy điện Vinfast Klara Neo, 2 Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 43 inch và 2 tai nghe không dây Samsung Galaxy Buds3. Đợt quay số đặc biệt cuối chương trình gồm 1 giải đặc biệt xe ô tô Hyundai Tucson phiên bản 2.0 xăng đặc biệt và 3 giải nhất điện thoại Iphone Air 256GB.

Chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước” với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,3 tỉ đồng

Chương trình áp dụng cho khách hàng nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và có hợp đồng được phát hành trong thời gian khuyến mại, đồng thời hoàn tất thanh toán phí bảo hiểm kỳ đầu theo quy định. Với mỗi 10 triệu đồng phí bảo hiểm kỳ đầu, khách hàng sẽ nhận ngay 1 mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia quay số. Phí bảo hiểm kỳ đầu càng cao, khách hàng càng có nhiều MSDT và gia tăng cơ hội trúng thưởng.

Đặc biệt, mỗi MSDT là một cơ hội trúng thưởng độc lập, khách hàng có thể trúng nhiều giải trong cùng một đợt quay số nếu sở hữu nhiều MSDT. Hơn nữa, khách hàng đã trúng thưởng ở đợt quay số hàng tháng vẫn tiếp tục được tham gia đợt quay số đặc biệt cuối chương trình để có cơ hội "rước" thêm xe ô tô Hyundai Tucson hoặc iPhone Air mới nhất.

Để biết thêm chi tiết về chương trình, vui lòng xem tại đây: https://hanwhalife.com.vn/vi

Bảo hiểm Hanwha Life - sản phẩm vượt trội, quy trình nhanh gọn

Từ tháng 6.2025, Hanwha Life Việt Nam đã ra mắt 4 sản phẩm bảo hiểm mới ấn tượng, bao gồm: Bảo hiểm liên kết chung "Đồng hành vững bước", Bảo hiểm liên kết đơn vị "Đồng hành sống thỏa chất", "Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo" và "Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn" được thiết kế với quyền lợi vượt trội, mức phí hợp lý, giúp khách hàng ở nhiều phân khúc thu nhập khác nhau có thể dễ dàng tham gia không chỉ cho cá nhân mà còn cho cả gia đình.

Các giải pháo bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam mang đến sự bảo vệ toàn diện cho khách hàng

Bên cạnh đó, Hanwha Life Việt Nam còn triển khai hệ thống phát hành hợp đồng bảo hiểm tự động từ tháng 10.2025, giúp quy trình tham gia bảo hiểm trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Với việc ứng dụng hàng loạt công nghệ hiện đại như định danh điện tử (eKYC), chữ ký điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI)… vào quy trình xử lý và phát hành hợp đồng tự động, chỉ trong 30 phút khách hàng sẽ có ngay bộ hợp đồng bảo hiểm để được bảo vệ tài chính một cách kịp thời.

Có thể thấy, việc chủ động bảo vệ sức khỏe và tài chính của bản thân và gia đình chưa bao giờ dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện đến thế với danh mục sản phẩm bảo hiểm toàn diện cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm của Hanwha Life Việt Nam.

Tham gia ngay bảo hiểm cùng Hanwha Life Việt Nam để vừa an tâm được bảo vệ sức khỏe, tài chính, vừa có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị trong chương trình khuyến mại "Đồng hành vững bước".