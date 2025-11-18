Hảo Hảo lan tỏa 'Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự' qua cuộc thi trưng bày toàn quốc

Khởi động từ tháng 11.2025, cuộc thi tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những hoạt động thường niên được mong đợi nhất của thương hiệu Hảo Hảo. Năm nay, chương trình được xem là một phiên bản nâng cấp toàn diện, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, minh bạch và sáng tạo mà Hảo Hảo luôn hướng đến.

Cụ thể, sự kiện có nhiều đổi mới ấn tượng về hình thức, nội dung lẫn cách thức tổ chức, hướng đến một sân chơi chuyên nghiệp, minh bạch và truyền cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ trong cộng đồng tiểu thương.

Hội đồng giám khảo uy tín

Điểm nhấn đặc biệt của Cuộc thi Trưng bày Hảo Hảo 2025 là hội đồng giám khảo uy tín, gồm những gương mặt hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông, nghệ thuật và thương hiệu, nhằm mang đến góc nhìn công tâm và đa chiều.

Cửa hàng dự thi của tiểu thương Nguyễn Phương Nam (Thái Nguyên)

Đại diện Ban giám khảo chia sẻ cảm nhận khi tham gia chấm thi cuộc thi trưng bày Hảo Hảo 2025: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đồng hành cùng cuộc thi năm nay. Tôi cảm nhận được mỗi gian hàng đều là một câu chuyện sáng tạo được kể bằng cả tâm huyết và tình cảm dành cho thương hiệu Hảo Hảo. Có thể nói, đây là sân chơi thực sự ý nghĩa, nơi lan tỏa năng lượng tích cực và sự gắn kết giữa con người với thương hiệu Việt thân thuộc".

Tiểu thương Đặng Thị Thu Thảo (Đồng Nai) bám sát chủ đề và kỷ niệm 25 năm của Hảo Hảo

Tiêu chí chấm điểm rõ ràng - định hướng sáng tạo đúng trọng tâm

Năm nay, bộ tiêu chí chấm điểm được xây dựng chi tiết và rõ ràng hơn, giúp các điểm bán định hướng ý tưởng rõ ràng và phát huy thế mạnh riêng. Mỗi giám khảo đảm nhận một thế mạnh riêng, góp phần đảm bảo quá trình đánh giá diễn ra khách quan, công bằng và chuyên nghiệp.

Bộ tiêu chí chấm điểm giúp các điểm bán dễ dàng định hướng ý tưởng, phát huy điểm mạnh và tạo nên những không gian trưng bày vừa đẹp mắt, vừa mang đậm tinh thần thương hiệu Hảo Hảo.

Đại diện Ban giám khảo chia sẻ yếu tố giúp một gian hàng nổi bật và chinh phục ban giám khảo: "Một gian hàng muốn nổi bật không chỉ cần đẹp mà còn phải có 'hồn'. Ba yếu tố quan trọng nhất là: ý tưởng độc đáo - thẩm mỹ tinh tế - và cảm xúc chân thành. Ý tưởng cần phù hợp chủ đề và thể hiện tinh thần Hảo Hảo; bố cục phải hài hòa, ấn tượng; và trên hết, gian hàng nên kể được một câu chuyện - câu chuyện về sự sáng tạo, gắn kết và niềm vui mà Hảo Hảo mang lại cho mọi người".

Các siêu thị cũng hưởng ứng nhiệt tình chương trình trưng bày Hảo Hảo năm 2025

Thông điệp thương hiệu mới - "Hảo mọi lúc, Hảo mọi sự"

Điều làm nên khác biệt nữa của cuộc thi năm nay chính là tinh thần cộng đồng và cảm xúc thương hiệu. Mỗi gian hàng không chỉ thể hiện sức sáng tạo của người bán, mà còn lan tỏa giá trị "Hảo mọi lúc, Hảo mọi sự", góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu Việt gần gũi, bền bỉ và luôn đồng hành cùng mọi người.

Đại diện thương hiệu Acecook nhấn mạnh Chương trình thi đua Trưng bày Hảo Hảo 2025: Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự không chỉ là một cuộc thi trưng bày mà còn là dịp để mọi người cùng nhau lan tỏa giá trị "Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự". Mỗi điểm bán tham gia dự thi đều mang đến sự nhiệt huyết và niềm vui khi được sáng tạo với một thương hiệu quen thuộc gắn bó với hàng triệu gia đình Việt. Chính năng lượng tích cực đó khiến cuộc thi năm nay trở nên đặc biệt hơn hẳn.

Với sự đầu tư bài bản, dàn giám khảo chất lượng và tiêu chí rõ ràng, Chương trình thi đua Trưng bày Hảo Hảo 2025: Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự đã và đang mang đến không khí thi đua sôi nổi trên toàn quốc, khơi dậy niềm tự hào thương hiệu và tinh thần "Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự" trong từng điểm bán.

Thông qua đó, Hảo Hảo cũng khẳng định vị thế thương hiệu luôn hiện diện mọi lúc, mọi nơi, đồng hành cùng tất cả đối tác, nhà phân phối, cửa hàng và người tiêu dùng Việt. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà còn là cam kết của thương hiệu về sự đồng hành, chia sẻ và gắn bó bền vững.

Tiểu thương Phạm Quốc Ý (Gia Lai) sáng tạo trang trí thành cổng cửa tiệm

Thông tin chương trình Đối tượng tham gia: Các tiệm bán lẻ và bán sỉ có cửa hàng trưng bày sản phẩm Hảo Hảo trên toàn quốc.

Thời gian trưng bày: Từ ngày 1.11.2025 đến 30.11.2025.

Thời gian công bố kết quả (dự kiến): Ngày 15.12.2025.

Chủ đề: "Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự".

Các điểm bán sẽ sử dụng thùng, vỏ thùng, gói sản phẩm Hảo Hảo (tất cả SKU) cùng vật dụng trang trí do Acecook cung cấp để thiết kế gian hàng.

Bài dự thi được gửi qua website chính thức của chương trình tại www.haohaotrungbay.com, đồng thời chia sẻ công khai trên Facebook cá nhân.



