Háo hức chờ xem giải đua thuyền truyền thống TP.HCM 2023

Giải đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng 2023 thi đấu 2 hạng, mỗi hạng có 3 nội dung là thuyền 10 tay chèo nam, thuyền 20 tay chèo nam, thuyền 20 tay chèo nam nữ phối hợp. Các nội dung đều thi đấu với cự ly 500 m xuất phát đồng hàng. Hạng A dành cho VĐV đến từ TP.Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cùng các đội khách mời gồm An Giang, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Bình. Hạng B dành cho các đơn vị lực lượng vũ trang công an, quân đội, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp.

Giải đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng trở thành thường niên, thu hút sự quan tâm của công chúng NGỌC HUỆ

Giải vô địch đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng nằm trong Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ 1 năm 2023 nhằm góp phần phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn TP.HCM. Ngoài những màn thi đấu hấp dẫn từ môn đua thuyền truyền thống, người hâm mộ còn được thưởng thức các hoạt động biểu diễn thể thao dưới nước đặc sắc như trình diễn thuyền buồm, trình diễn bay bằng ván phản lực,...

Chờ những màn tranh tài hấp dẫn của giải đua thuyền truyền thống TP.HCM 2023 NGỌC HUỆ

Nhiều hoạt động biểu diễn thể thao dưới nước kết hợp cùng giải đua thuyền truyền thống TP.HCM 2023 tạo sức hút cho người hâm mộ NGỌC HUỆ

Giải đua thuyền truyền thống TP.HCM mở rộng 2023 là sự kiện thể thao được tổ chức thường niên nhằm tạo điều kiện cho các VĐV thi đấu, học hỏi kinh nghiệm. Qua đó kiểm tra trình độ, tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham dự các giải quốc gia, quốc tế.