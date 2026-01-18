Háo hức gặp U.23 Trung Quốc, Việt Nam sẽ biết cách vượt qua 'Vạn lý trường thành'

U.23 Trung Quốc có tiến bộ, nhưng không phải không có điểm yếu

Những gì mà U.23 Trung Quốc làm được đến giờ phút này tại vòng chung kết giải U.23 châu Á năm 2026 thực sự khá đáng khen. Từ chỗ không được đánh giá cao ở một bảng đấu có 2 "ông kẹ" từng vô địch U.23 châu Á năm 2013 là Iraq và giành hạng tư năm 2022 là Úc, họ đã xuất sắc vượt lên với 1 trận thắng và 2 trận hòa để có 5 điểm, đứng thứ nhì. Sau đó họ đã chơi đầy quả cảm để vượt qua một ông lớn từng vô địch U.23 châu Á khác là Uzbekistan trên chấm 11m luân lưu ở tứ kết.

Cái hay của U.23 Trung Quốc xuyên suốt từ đầu giải đến giờ khi họ là đội duy nhất chưa để lọt lưới trong thời gian thi đấu chính thức. Đây là điều bất ngờ so với chính Trung Quốc nhiều năm gần đây khi thường chơi vụng về, lúng túng và để lọt lưới khá bất cẩn trong các giải đấu quốc tế mà họ tham gia. Chính những sai sót trong cách chơi đó cùng với lực lượng thiếu độ tinh nhuệ cần thiết khiến trình độ bóng đá Trung Quốc từ đội tuyển đến U.23 bị chững lại.

U.23 Trung Quốc (phải) chơi tự tin trước U.23 Uzbekistan ẢNH: AFC

Tuy nhiên sự có mặt của HLV Antonio Vicente, một chiến lược gia người Tây Ban Nha đã làm nên một diện mạo mới cho U.23 Trung Quốc. Nhà cầm quân này đã "biến" một đội U.23 Trung Quốc yếu đuối trước đây thành một đội bóng có lối chơi kỷ luật, chặt chẽ và đầy tham vọng. Đó chính là việc xây dựng một hệ thống chiến thuật phù hợp "biết mình biết ta" cho đội bóng, tập trung cách tổ chức phòng ngự có chiều sâu, kết hợp đề cao sự an toàn và hạn chế rủi ro.

Thủ kiên cường - luân lưu bản lĩnh, U.23 Trung Quốc bản vào bán kết gặp U.23 Việt Nam

Gần như toàn bộ các trận đấu tại vòng chung kết giải U.23 châu Á, chính Trung Quốc luôn là đội nhập cuộc với tư thế "cửa dưới", chơi với đội hình thấp, bố trí số đông đến 5 hậu vệ và chấp nhận bị lấn lướt. Những trận với Úc, Iraq hay Uzbekistan, họ chơi như vậy không lạ, nhưng ngay cả trận gặp Thái Lan, cách chơi của đội bóng đông dân nhất châu lục này cũng không hề thay đổi. Điều đó chứng tỏ họ không chủ trương mạo hiểm, ra sân với tư tưởng phải không thua trước hết rồi mới nghĩ đến chuyện chờ thời cơ giành chiến thắng.

Hàng thủ U.23 Trung Quốc (phải) cao to, tranh chấp quyết liệt ẢNH; AFC

Làm được điều đó, Trung Quốc có sự chuẩn bị kỹ với thể lực tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ, nhất là dựa vào hàng thủ dày, đặc biệt là vai trò thủ môn Li Hao. Đây là một người giữ thành được đào tạo tại CLB Atletico Madrid, đã thể hiện quá hay tại giải đấu lần này. Thống kê cho thấy thủ môn này đã có 24 pha cứu thua xuất thần, giúp U.23 Trung Quốc giữ sạch lưới tuyệt đối như hiện tại. Đặc biệt nhất là 8 pha cứu thua ngoạn mục của anh trước đội bóng mạnh Uzbekistan ở tứ kết khiến ai nấy đều thán phục. Nói cách khác, chính Li Hao là "tấm lá chắn" quan trọng nhất giúp U23 Trung Quốc tiến sâu. Anh đúng là "một nửa đội bóng" mang lại niềm tin lớn cho U.23 Trung Quốc.

Thủ môn Li Hao quá xuất sắc ẢNH: AFC

U.23 Trung Quốc có tiến bộ, nhưng không hẳn là không có điểm yếu. Xem cách chơi của họ vẫn còn nhiều thời điểm, hàng thủ và tuyến giữa đánh mất sự tập trung. Cách xử lý chưa gọn gàng và dứt khoát khi phá bóng còn lúng túng, còn để xảy ra không ít tình huống phạt cố định. Nhất là các khoảng trống quá lớn ở nách bên phải 3 trung vệ. Các đối thủ như Úc, Iraq và nhất là Uzbekistan đều đã từng khai thác rất nhiều, nhưng lại để vuột cơ hội vì sự nôn nóng khi kết thúc. Riêng hàng tấn công của U.23 Trung Quốc thì khá bình thường, phối hợp chưa sắc nét và khả năng tạo đột biến không cao.

U.23 Việt Nam không ngại đối đầu, sẵn sàng vượt qua "bức tường thép"

Trước đối thủ lì lợm, bản lĩnh trong cách tổ chức phòng ngự như vậy, nhất là hệ thống chiến thuật "trước sau như một" sẽ được vận hành ở trận bán kết sắp tới, nếu không cảnh giác rất có thể cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ rơi vào cái bẫy mà U.23 Trung Quốc chắc chắn sẽ giăng ra. "Cái bẫy" đó nếu U.23 Việt Nam nôn nóng tràn lên, mải mê tấn công thì rất dễ dính đòn "hồi mã thương" khi đối thủ chuyển trạng thái.

U.23 Việt Nam đang rất thăng hoa sau chiến thắng tứ kết ẢNH: VFF

Trận bán kết này cũng sẽ khác với những gì mà người Trung Quốc thể hiện ở Panda Cúp hồi tháng 11 năm rồi khi mà họ đối đầu thua U.23 Việt Nam 0-1. Họ đã rút ra nhiều bài học khi chơi đôi công với chúng ta và đã bị trừng phạt với bàn thắng của Minh Phúc. Nên U.23 Trung Quốc sẽ cảnh giác hơn với những pha bật nhả nhanh ở trung lộ và leo biên thần tốc của 2 hậu vệ cánh Việt Nam. Có thể họ sẽ không đẩy cao tốc độ, chọn cách đá "cù cưa" để bịt kín các miếng đánh có tính sát thương cao và những pha tạo đột biến của U.23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik: 'Tôi tin rằng bóng đá Việt Nam đã đạt đến một tiêu chuẩn rất cao'

Vậy thì giải mã U.23 Trung Quốc bằng cách nào? Chắc chắn thầy Kim sẽ không từ bỏ cách đá mà U.23 Việt Nam đã vận dụng rất hay ở các trận vừa qua. Đó là sự chủ động áp sát, pressing mạnh mẽ, dù vẫn yêu cầu phòng ngự an toàn, nhưng không co cụm đội hình mà trái lại bắt người chặt, phong tỏa nhanh, hạn chế không gian chơi bóng của đối thủ. Cách chơi đó sẽ giúp U.23 Việt Nam kiểm soát được trận đấu. Nếu U.23 Trung Quốc đá thấp thì U.23 Việt Nam sẽ linh hoạt cách chơi để buộc họ phải luôn đuổi theo bóng và với tư duy đĩnh đạc trong cách bố trí của thầy Kim, chắc chắn chúng ta đủ khả năng không bị "hút" vào ma trận của đối thủ.

Niềm vui chiến thắng này sẽ tiếp tục lặp lại ở bán kết? ẢNH: VFF

Cái khác của U.23 Việt Nam so với Trung Quốc, chính là hàng tấn công. Nếu đối thủ không có những mũi nhọn xuất sắc thì chúng ta có Đình Bắc và nhiều cầu thủ khác đủ khả năng quấy rối tạo đột biến. Cách chơi tự tin, chủ động gắn kết nhịp nhàng của các mũi nhọn U.23 Việt Nam trong các trận vừa qua đã lan tỏa cảm xúc bùng nổ và ghi bàn. Chỉ cần giữ "cái đầu" không bay bổng sau chiến thắng tứ kết, cẩn trọng trong từng đường bóng, tập trung giải quyết trận bán kết bằng tất cả tinh hoa có được của mình bằng tinh thần mạnh mẽ, U.23 Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng phá lưới Li Hao, buộc người giữ thành của Trung Quốc phải lần đầu vào lưới nhặt bóng.

Bộ đội Minh Phúc và Đình Bắc, những người đã ghi bàn tuyệt hay vào lưới UAE ẢNH: VFF

Đình Bắc đã chứng tỏ kỹ năng xuất thần của mình ở sân chơi châu lục. Anh lại đang được kỳ vọng lớn để "giải mã" U.23 Trung Quốc. Sự thể hiện rắn rỏi, vững vàng với 3 pha ghi bàn đủ mọi tư thế (chân phải sút 11m vào lưới Jordan, chân trái ghi bàn vào lưới Ả Rập Xê Út và đánh đầu ngược vào lưới UAE) đã đưa Đình Bắc trở thành ngôi sao sáng rực trên bầu trời châu Á. Đó cũng là cách anh truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đồng đội, thôi thúc mọi người nỗ lực hơn, tiếp tục phát huy bản lĩnh để U.23 Việt Nam sẽ bay cao hơn nữa vào ngày 20.1 này để lọt vào chung kết, viết tiếp câu chuyện Thường Châu 8 năm trước.