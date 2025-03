Hấp dẫn 2 cặp đấu bán kết

Nhà vô địch đứt mạch bất bại

Sau 10 trận bất bại, tính từ vòng loại giải TNSV THACO cup 2025, hôm qua đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa phải nhận trận thua đầu tiên. Nhà vô địch TNSV THACO cup 2025 quyết tâm tìm kiếm ít nhất trận hòa trước đội Trường ĐH Malaysia ở lượt cuối bảng B nhằm chiếm ngôi nhất bảng, qua đó né được đội mạnh nhất bảng A là Trường ĐH Life (Campuchia) ở bán kết. Đó là lý do dù sớm có vé vào bán kết, HLV Nguyễn Công Thành vẫn tung ra sân đội hình với đầy đủ các gương mặt trụ cột như Lê Văn Thức, Ngân Như Dũng, Hà Minh Thành, Nguyễn Văn Anh. Trong khi đó, đội Trường ĐH Malaysia cũng quyết tâm không kém bởi nếu thắng đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, họ lên ngôi đầu bảng, còn nếu thua sẽ đứng trước nguy cơ bị loại.

Đội bóng đến từ Malaysia cho thấy việc để hòa ở trận ra quân trước Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) là do thiếu may mắn. Tiền vệ Zikry Bin Hafis có khả năng thu hồi lẫn phát động tấn công sắc bén giúp đội Trường ĐH Malaysia có thế trận tốt hơn so với đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Bên cạnh đó, tiền đạo Haziq Bin Deli với thể hình cao to nhưng rất khéo léo và khả năng tác chiến độc lập tốt, đã nhiều lần gây khó khăn cho hàng phòng ngự đội bóng sinh viên xứ Thanh. Chính Haziq Bin Deli có pha đoạt bóng dũng mãnh, sau đó đi bóng khéo léo và dứt điểm chuẩn xác đánh bại thủ môn Thatsa Xaiyasone, ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, mang về thắng lợi cho đội Trường ĐH Malaysia.

Trường ĐH Malaysia (áo vàng) vào bán kết

Sau trận đấu, HLV Mohd Yazli Yahya của đội Trường ĐH Malaysia thổ lộ: "Chúng tôi không có suy nghĩ sẽ chọn đối thủ ở vòng bán kết mà đặt mục tiêu chơi cống hiến ở tất cả các trận đấu. Các đội tham dự giải TNSV quốc tế 2025 - cúp THACO lần này đều mạnh, đội chúng tôi cũng muốn phô diễn hết khả năng". Trong khi đó, HLV Nguyễn Công Thành thừa nhận đội Trường ĐH Malaysia đã có trận đấu tốt hơn so với đội ông và kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân. "Bị đứt mạch thắng thật đáng tiếc nhưng đây là bước lùi cần thiết để các cầu thủ đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa trở lại mạnh mẽ hơn ở bán kết", HLV Nguyễn Công Thành chia sẻ.

Chủ nhà dừng bước

Ở trận còn lại mang tính chất quyết định cục diện bảng A giữa đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng với đội Trường ĐH Lào diễn ra rất kịch tính. Ngay từ phút đầu tiên của hiệp 1, đội chủ nhà đã gặp bất lợi lớn khi hậu vệ Nguyễn Vũ Thành Nam nhận thẻ đỏ rời sân sau pha phạm lỗi ngăn cản tình huống có thể ghi bàn của đối phương.

Việc thiệt quân không ngăn được quyết tâm của các học trò HLV Nguyễn Đình Long. Tuy nhiên đội chủ nhà đã bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn của Hoàng Huy Dương và Phan Hoài Nam trước khi phải nhận bàn thua ở phút 27 khi Sinthasone Khamkeng tận dụng thành công cơ hội đồng đội tạo ra. Sau bàn thắng khai thông bế tắc, đội Trường ĐH Lào triển khai tấn công thanh thoát hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lần lượt Thanousack, Xayasouk không dứt điểm thành công.

Đội chủ nhà (áo đỏ) dừng bước Ảnh: Nhật Thịnh

Dồn toàn bộ sức lực lẫn quyết tâm ở hiệp 2, các cầu thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng tạo sức ép tấn công khá tốt, có một số cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Ở phút bù giờ, đội chủ nhà lại nhận thêm bàn thua. Bàn thắng này của Thaksinh mang lại thắng lợi chung cuộc 2-0 cho đội Trường ĐH Lào cùng tấm vé vào bán kết.

Như vậy vòng bảng giải TNSV quốc tế 2025 - cúp THACO khép lại, xác định được 4 đội vào bán kết là đội Trường ĐH Life (Campuchia, nhất bảng A), đội Trường ĐH Lào (nhì bảng A), đội Trường ĐH Malaysia (nhất bảng B), đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (nhì bảng B).

Ngày 28.3, đội Trường ĐH Life gặp đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở trận bán kết 1 diễn ra lúc 15 giờ 30, còn đội Trường ĐH Malaysia gặp đội Trường ĐH Lào ở trận bán kết 2 lúc 18 giờ.