Hấp dẫn 4 cặp đấu tứ kết

Ở lượt trận cuối bảng C hôm qua, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM thất thủ 0-2 trước đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Kết quả này giúp thầy trò HLV Tạ Hồng Hà đoạt tấm vé cuối cùng vào tứ kết dành cho một trong 2 đội xếp hạng ba có thành tích tốt. Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cùng 3 điểm so với đội xếp hạng ba bảng A là ĐH Huế nhưng hơn đối thủ này ở hiệu số bàn thắng bại (-2 so với -5). Lách cửa hẹp vào tứ kết, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chạm trán đội xếp nhất bảng A là đội Trường ĐH Quy Nhơn. Đây là cặp đấu thú vị bởi cả hai đều là tân binh của VCK TNSV THACO cup 2025. Ở cặp đấu này, đội Trường ĐH Quy Nhơn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ấn tượng thể hiện ở các trận đã qua.

Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (phải) giành vé vào tứ kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai tân binh khác cũng vào tứ kết là đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (nhì bảng B) và đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (nhì bảng C). Đây là cặp đấu được đánh giá cân tài cân sức. Đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa có Ngân Như Dũng, Nguyễn Văn Anh chơi nổi bật, có thể tạo đột biến. Đội bóng xứ Thanh cũng phòng ngự hiệu quả và triển khai tấn công nhanh sắc bén. Trong khi đó đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có sự tổ chức lối chơi tốt, chặt chẽ và hiệu quả, sẵn sàng đánh bật đối thủ.

Đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng (nhì bảng A) sẽ chạm trán đối thủ rất mạnh ở tứ kết là đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng (nhất bảng B). Với những gì thể hiện ở vòng đấu bảng, đại diện đến từ Đà Nẵng được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua vô địch. Đội bóng do HLV Trần Trung Kiên dẫn dắt chơi bóng già dặn, bài bản và hiệu quả nhờ lực lượng có chiều sâu. Họ dễ dàng vào tứ kết chỉ sau 2 lượt trận thắng thuyết phục ở bảng B "tử thần" có sự góp mặt của các đội mạnh là Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa và Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM). Trong khi đó với những gì thể hiện ở vòng bảng, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng chưa làm CĐV nhà an tâm. Điểm sáng của đội bóng này là tinh thần thi đấu nỗ lực của từng cá nhân cầu thủ khi được trao cơ hội ra sân. Nếu giữ được trạng thái thi đấu như ở hiệp 2 trận gặp Trường ĐH Quy Nhơn, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng có thể tạo bất ngờ ở tứ kết.

Cặp tứ kết còn lại giữa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (nhất bảng C) với đội Trường ĐH Văn Hiến (hạng ba bảng B) được dự báo nảy lửa. Đây là hai đội bóng tên tuổi trong làng bóng đá sinh viên và giàu tham vọng ở VCK TNSV THACO cup 2025. Đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội chơi bóng kiểm soát, ổn định và hiệu quả. Trong khi đội Trường ĐH Văn Hiến có nhiều gương mặt mới so với mùa giải trước, non kinh nghiệm nhưng đầy chất lượng, sức trẻ.

4 đội bóng khu vực TP.HCM được chia đều vào 4 cặp tứ kết và cũng không đội nào cùng khu vực vòng loại gặp nhau ở tứ kết tạo nên nét thú vị cho VCK TNSV THACO cup 2025.