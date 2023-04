Hấp dẫn bảng 'tử thần' vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia 2023

Kết quả bốc thăm VCK đã đưa 12 đội vào 3 bảng như sau: Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và chủ nhà Tây Ninh ở bảng A; Vietetl, HAGL, An Giang và Bình Phước ở bảng B; Đồng Tháp, Bình Dương, SLNA, Thanh Hóa ở bảng C. Kết quả này cho thấy bảng C có thể xem là "tử thần" khi trình độ 4 đối thủ trong bảng đều được coi là ngang nhau. Theo đó, kết thúc vòng loại, U.19 Bình Dương và Đồng Tháp là hai đội đứng đầu hai bảng đấu D và E. Với truyền thống ở các giải trẻ, đây luôn là đối thủ khó chịu tại các giải U.19 hay U.21 quốc gia hằng năm.



Trong số này, cái tên U.19 SLNA gần như đã trở thành thương hiệu ở các giải đấu trẻ. Các cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ dù xếp thứ hai ở vòng loại nhưng luôn là thế lực ở các giải đấu trẻ do Tập đoàn truyền thông Thanh Niên tổ chức. Trong khi đó, U.19 Thanh Hóa trong các năm qua luôn là đội bóng khó chơi so với các đối thủ còn lại. So với 11 đội bóng góp mặt tại VCK năm nay, đội bóng trẻ xứ Thanh là đội duy nhất được dẫn dắt bởi một vị HLV trưởng người nước ngoài, ông Svetislav. Có thể nói, mỗi cặp đấu tại bảng C sẽ là mỗi trận chung kết với 4 đội bóng của bảng này. Đứng quên Thanh Hóa và Đồng Tháp từng vô địch các giải U tại Tây Ninh. Thanh Hóa từng vô địch giải U.17 năm 2019 còn Đồng Tháp vô địch giải U.17 năm 2016.

Ngoài bảng C được đánh giá là "tử thần", hai bảng đấu còn lại là A và B được xem là khá cân bằng. Các đội như Hà Nội, Đà Nẵng ở bảng A hay HAGL và Viettel ở bảng B gần như được đánh giá cao so với phần còn lại. Tuy nhiên, bóng đá luôn có yếu tố bất ngờ và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đừng quên Tây Ninh và Bình Phước lần đầu tiên có mặt tại VCK tỏ ra là ẩn số sẵn sàng gây bất ngờ. Tây Ninh khi nhận đăng cai giải cho biết họ chỉ mong vào tứ kết, nhưng đó là mong đợi có cơ sở vì lực lượng trẻ của chủ nhà khá tốt, đang độ chín. Còn Bình Phước cũng tỏ rõ tham vọng gây bất ngờ.

Trưởng đoàn Nguyễn Giang Đông của U.19 Hà Nội phát biểu trong cuộc họp báo, nhấn mạnh: "Đội chúng tôi dù có sự chuẩn bị tốt nhưng thời gian từ vòng loại đến VCK quá ngắn, vừa phải di chuyển từ thời tiết mát ngoài Bắc vào miền Nam nắng nóng chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều đến thể lực vì không dễ để thích nghi, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm để đi đến trận cuối cùng".

Còn trưởng đoàn Nguyễn Hải Biên của U.19 Viettel nói: "Năm rồi chúng tôi đã thua đau trong trận chung kết trước Hà Nội nên lần này Viettel rất quyết tâm đòi nợ. Việc đội U.17 mới vô địch gần đây giúp tinh thần toàn đội thêm hưng phấn và là động lực tốt để chúng tôi chinh phục giải U.19".

Phát biểu trong cuộc họp báo, nhà báo Nguyễn Công Khế, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải hoan nghênh sự có mặt của 12 đội dự VCK, đồng thời nhấn mạnh tiêu chí xanh sạch đẹp của giải, kêu gọi các đội bóng bên cạnh việc thi đấu trung thực, đẹp mắt cống hiến cho khán giả thì cũng phải chặt chẽ về mặt hồ sơ, tránh để xảy ra sự cố như trường hợp của SLNA và Gia Định như giải U.21 năm ngoái.

Ông Khế cũng nói đến nhiều nét mới của giải như giải thưởng tăng từ 80 lên 100 triệu đồng cho đội vô địch, tiệc tổng kết sẽ làm tại đỉnh núi Bà Đen ngày 3.5, rất nhiều cầu thủ giỏi tập trung về giúp HLV trưởng U.17 và U.20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn, người sẽ có mặt xuyên suốt ở giải theo dõi tuyển chọn lực lượng cho U.17 Việt Nam tham dự VCK U.17 châu Á tại Thái Lan trong tháng 6 và đội U.20 Việt Nam dự Asiad vào tháng 9 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu cũng cho biết, VFF đang hoàn thiện phần mềm quản trị quản lý chặt về hồ sơ VĐV tránh để xảy ra những sai sót đáng tiếc như giải U.21 năm 2022.. Ông Trần Huy Đức, ủy viên Ban chấp hành VFF cho biết, VFF sẽ nới rộng trong thời gian tới việc cho phép các cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống được tham dự các giải trẻ mà không ràng buộc việc phải đăng ký thi đấu 3 đội và chỉ ra sân 2 đội như hiện nay. Ông Lê Hoàng Tùng, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm huấn luyện thi đấu TDTT Tây Ninh cũng cho biết, do thời tiết vẫn còn nắng nóng nên các trận ở sân chính đá từ 15 giờ và sân phụ từ 14 giờ.

Đến tham dự buổi họp báo còn có ông Trần Anh Minh - Giám đốc Sở VH-TT-DL Tây Ninh, trưởng BTC địa phương; ông Lê Quang Chánh - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh, Phó BTC địa phương; ông Đỗ Hồng Sơn - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra còn có gần 100 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị địa phương, các đội bóng, giám sát, trọng tài, phóng viên báo đài...

Vào ngày mai 22.4, VCK U,19 quốc gia sẽ diễn ra lễ khai mạc tại sân Tây Ninh và hai trận đấu đầu tiên của giải giữa U.19 Hà Nội gặp U19 Đà Nẵng (15 giờ) và U.19 Tây Ninh chạm trán U.19 Khánh Hòa (17 giờ 30 phút). Toàn bộ 25 trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên FPT play và truyền hình Báo Thanh Niên.

