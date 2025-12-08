Hấp dẫn giải CLB shuffle dance, khiêu vũ và dân vũ thể thao toàn quốc 2025

Gần 1.000 VĐV tham dự giải

Giải các CLB shuffle dance, khiêu vũ và dân vũ thể thao toàn quốc năm 2025 do Cục TDTT Việt Nam phối hợp với Quỹ Công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình và Công ty TNHH Diamond Academy tổ chức. Giải đấu năm nay có quy mô lớn với sự tham dự của gần 1.000 VĐV đến từ 28 đơn vị trên toàn quốc, diễn ra trong 2 ngày (6 và 7.12).

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Long Khánh - Đồng Nai; nhì: TP.HCM; đồng hạng ba: Lâm Đồng và Túc Trưng.

Các tiết mục đặc sắc tại giải CLB shuffle dance, khiêu vũ và dân vũ thể thao toàn quốc năm 2025 ẢNH: BTC

Bà Nguyễn Thị Chiên - Phó trưởng phòng TDTT cho mọi người (Cục TDTT Việt Nam) nhấn mạnh cho biết: "Dân vũ thể thao những năm gần đây đang phát triển mạnh mẽ trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các bài dân vũ được sáng tạo, biên soạn dựa trên những vũ đạo, điệu múa truyền thống trong nước và quốc tế, đồng thời kết hợp, pha ghép từ kỹ thuật của thể dục, khiêu vũ, võ thuật và một số môn thể thao khác. Qua đó không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Giải các CLB shuffle dance, khiêu vũ và dân vũ thể thao toàn quốc năm 2025 còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, giải cũng là dịp để triển khai, hướng dẫn các địa phương phát triển phong trào dân vũ thể thao, bảo đảm yêu cầu chuyên môn, phù hợp với chiến lược phát triển thể dục, thể thao; chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

Ban Tổ chức tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải các CLB shuffle dance, khiêu vũ và dân vũ toàn quốc năm 2025 ẢNH: BTC

Tại giải này, các VĐV tranh tài ở 6 nhóm nội dung thi đấu gồm: thể dục đồng diễn – kết hợp vũ đạo với kỹ thuật các loại hình thể dục tay không, aerobic, nghệ thuật, dụng cụ, cổ động... khiêu vũ tập thể/khiêu vũ cộng đồng - đơn giản, đồng đều, thiên về trình diễn (show dance, line dance…). Dân vũ thể thao hiện đại – shuffle dance, zumba, showcase, street dance, vũ đạo nghệ thuật, các nhóm nhảy hiện đại. Dân vũ thể thao truyền thống – biên soạn từ vũ đạo truyền thống Việt Nam, khuyến khích vũ đạo dân tộc thiểu số như múa cồng chiêng, nhảy sạp, múa quạt... Dân vũ dưỡng sinh – tăng cường sức bền, tốt cho người trung – cao tuổi. Võ nhạc - 70% cấu trúc bài là kỹ thuật quyền của các môn phái võ cổ truyền Việt Nam và một số môn võ khác.