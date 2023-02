Hấp dẫn giải golf chuyên nghiệp Challenge 2023

Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng cùng gió lớn, các golfer đã trải qua 18 hố thi đấu đầy thách thức trong ngày thi đấu đầu tiên. Những gương mặt trẻ nổi bật phải kể đến như Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh, cạnh tranh cùng các VĐV giàu kinh nghiệm như Park Sang Ho, Trần Lê Duy Nhất,... đã mang đến những màn trình diễn nổi bật. Ở bảng nữ, hai vị trí dẫn đầu đang là ĐKVĐ Nguyễn Thảo My và Ngô Bảo Nghi, tuy nhiên cuối ngày, do trời tối không đảm bảo điều kiện thi đấu vì vậy có hai nhóm đấu nữ buộc phải tạm hoãn và các nhóm này sẽ thi đấu tiếp tục vào hôm nay 22.2.

Lê Khánh Hưng đang dẫn đầu bảng nam tại Lexus Challenge 2023 BTC

Tính đến thời điểm hiện tại, hai gương mặt VĐV trẻ triển vọng Lê Khánh Hưng và Nguyễn Anh Minh đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Á quân Lexus Challenge 2022, Lê Khánh Hưng hoàn thành 18 hố thi đấu đầu tiên với tổng 68 gậy (-3 điểm). Đáng chú ý, Khánh Hưng xuất phát cùng flight đấu với Brian Jung và Joel Troy, hai tay gậy được đánh giá là đối thủ đáng gờm. Ghi 4 birdie và chỉ mắc một bogey duy nhất, nam VĐV sinh năm 2008 đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và hiện xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng.

Cùng chia nhau vị trí thứ hai với 69 gậy (-2 điểm) là Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Kiệt và Trương Chí Quân. Các tên tuổi đàn anh như Trần Lê Duy Nhất, Park Sang Ho hay Đinh Song Hài đều đang so kè nhau với cùng số điểm là Even par. Với các VĐV golf giàu kinh nghiệm, nhiều cú chuyển mình và bứt phá ở các vòng đấu sau là điều người hâm mộ hoàn toàn có thể trông đợi.

Ở bảng nữ, hai VĐV Việt Nam là Nguyễn Thảo My và Ngô Bảo Nghi đã có một cuộc so tài điểm số sát nút. VĐV Nguyễn Thảo My có khởi đầu không mấy thuận lợi khi mắc bogey ở hố 2. Tuy nhiên sau đó, cô xuất sắc ghi được đến 6 điểm Birdie và kết thúc ngày thi đấu đầu tiên với thành tích khá tốt là 70 gậy (-1), tạm dẫn đầu bảng nữ.

Thảo My đang dẫn đầu ở bảng nữ BTC

Đối thủ phải nhắc đến của Thảo My tại bảng nữ, đáng chú ý là VĐV Ngô Bảo Nghi. Cựu vô địch quốc gia quê ở Vũng Tàu xuất phát vào buổi chiều và với lợi thế sân nhà đang thi đấu rất ổn định. Vì trời tối không đủ điều kiện ánh sáng, hai nhóm đấu nữ bao gồm Bảo Nghi sẽ hoàn thành hố đấu cuối cùng vào ngày hôm nay dưới điều kiện thi đấu phù hợp. Như vậy nếu ghi điểm birdie ở hố cuối, Bảo Nghi sẽ vươn lên cùng với Thảo My dẫn đầu bảng nữ.

Giải golf Challenge 2023 được tổ chức tại sân golf par 71 The Bluffs Ho Tram, sẽ được tiếp tục diễn ra trong 3 ngày tiếp theo. Sau vòng đấu thứ 2 diễn ra vào ngày 22.2, tốp 50 golfer xuất sắc nhất sẽ được qua cắt và tiến vào vòng tiếp theo để cạnh tranh Cúp vô địch.