Hấp dẫn và kịch tính Cúp bóng đá 7 người toàn quốc 2021

Sau khi nhiều sự kiện, hoạt động thể thao bị hoãn, hủy do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuối năm 2021 một sân chơi mới của bóng đá phong trào toàn quốc đã chính thức được ra đời. Công ty Cổ phần bóng đá Việt – VietFootball phối hợp với CLB bóng đá Phù Đổng và được sự hỗ trợ của trường Đại học Nha Trang đã tổ chức Cúp bóng đá 7 người vô địch toàn quốc – Hyundai Cup 2021 (VSC-S1) tại Khánh Hòa, quy tụ 12 đội bóng phong trào hàng đầu cả nước tham dự.

Để thích nghi với điều kiện tình hình mới, VSC-S1 đã được tổ chức theo hình thức bong bóng khép kín, đảm bảo nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch. Các đội bóng và các thành viên tham dự giải đều tập trung ăn ở tại một địa điểm và chỉ di chuyển đến nơi thi đấu, tập luyện và trở về. Các trận đấu cũng không đón tiếp khán giả và sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của truyền hình FPT để phục vụ người hâm mộ.

Vòng bảng bắt đầu vào cuối tuần qua đã diễn ra gay cấn với 18 trận đấu để chọn 8 đội vào tứ kết. Ở bảng A đương kim Á quân VPL-S2 Zebit Sài Gòn với nhiều cầu thủ futsal chuyên nghiệp trong đội hình đã bị cầm hòa cả 3 trận và chỉ xếp thứ nhì sau Hiệp Hòa. Trong khi đó dù có được lợi thế sân nhà cùng với đó là nhiều ngôi sao trong đội hình, tuy nhiên Nam Phương Khánh Hòa lại xếp chót bảng này sau cả đại diện xứ Nghệ là Anh Pháp nên phải chính thức chia tay với giải

Còn tại bảng B, Thành Thành FC của bầu Thảo với 2 thắng, 1 hòa dẫn đầu bảng, trong khi đó dù không được đánh giá cao bằng Bất động sản (BĐS) Nam Dương tuy nhiên Hiếu Hoa Quahaco trong lần đầu tham dự một giải đấu thuộc hệ thống của VietFootball đã có được chiến thắng sát nút 2-1 để vươn lên thứ nhì. Nổi bật nhất trong đội hình của Hiếu Hoa chính là “người hùng futsal Việt Nam” – Văn Hiếu.





Đội BĐS Nam Dương do cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn dẫn dắt may mắn giành vé vớt đi tiếp. Bất ngờ nhất ở bảng này là Gia Việt, đội bóng từng dự nhiều sân chơi 7 người kể cả bóng đá bãi biển, nhưng lần này không may mắn khi chỉ hòa 1 trận và thua 2 trận nên sớm bị loại. Ở bảng C, hai đại diện của miền Bắc là Du Lịch và Mobi đã thể hiện được sức mạnh tuyệt đối của mình khi vượt qua dễ dàng Nghiêm Phạm Holdings và Hồng Lạc để cùng nắm tay nhau vào tứ kết.

Ngày 30.12, 4 trận tứ kết sẽ diễn ra giữa Hiệp Hòa gặp Mobi, Thành Thành gặp Anh Pháp, Du Lịch gặp Bất động sản Nam Dương và Zetbit Sài Gòn gặp Hiếu Hoa Quahaco. Ngày 1.1 sẽ diễn ra 2 trận bán kết và ngày 2.1 chung kết.