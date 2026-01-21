Happy Home Cà Mau rộn ràng trước thềm năm mới





Hạ tầng hiện hữu, không gian sống lý tưởng

Trên nền tảng quy hoạch đồng bộ và thực hiện mục tiêu đưa Happy Home Cà Mau thành khu đô thị văn minh, đáng sống bậc nhất Cà Mau, thời điểm này Happy Home đang bước vào giai đoạn đẩy nhanh công tác chỉnh trang và hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan, cũng như hệ tiện ích nội khu. Song song đó, dự án cũng từng bước đưa các hoạt động cộng đồng vào vận hành thử nghiệm, xây nên nhịp sống sôi động, giàu sinh khí tại khu đô thị.

Khu lõi công viên và hồ trung tâm đang được chỉnh trang, đồng bộ cảnh quan và tăng cường mảng xanh

Hiện tại, công viên trung tâm Dream Park đang được tập trung đầu tư hoàn thiện, trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng trọng điểm của Happy Home Cà Mau. Với quy mô khoảng 12,5 ha và hệ thống 69+ hạng mục cảnh quan - chức năng, Dream Park được định hướng là "trái tim xanh" của khu đô thị, nơi kết nối các hoạt động vui chơi, thư giãn, rèn luyện sức khỏe và tổ chức sự kiện ngoài trời cho cư dân.

Công viên đang được Chủ đầu tư khẩn trương thi công và sớm đưa vào hoạt động, dự kiến hoàn thành trước tết Nguyên đán 2026. Hiện tại, các tuyến đường dạo bộ ven hồ và trục kết nối từ quảng trường trung tâm vào khu hồ cảnh quan đã hoàn tất đổ bê tông, hình thành trục không gian liên hoàn phục vụ sinh hoạt cộng đồng, dạo bộ và các hoạt động ngoài trời. Song song đó, công tác trồng cây xanh, hoa và hoàn thiện mảng xanh ven hồ được triển khai đồng bộ, góp phần định hình rõ diện mạo cảnh quan của công viên. Hệ thống chiếu sáng quanh khu lõi công viên và hồ trung tâm cũng đang được thi công, từng bước nâng cao điều kiện sinh hoạt buổi tối và gia tăng giá trị sử dụng cho không gian công cộng, hướng tới trạng thái sẵn sàng vận hành.

Ngoài công viên trung tâm, các dãy shophouse trên tuyến đường số 1, sẵn sàng bàn giao trong tháng 1.2026. Đồng thời các tiện ích khác như hệ hệ thống chiếu sáng, đèn đường, các mảng trang trí mỹ thuật trên các trục đường kết nối chính dẫn vào quảng trường và công viên trung tâm và nhiều hoạt động khác đang được triển khai để đón mừng năm mới Bính Ngọ.

Việc đồng thời đẩy nhanh công tác chỉnh trang, xây mới và hoàn thiện các tiện ích, hạ tầng, cảnh quan cho thấy Chủ đầu tư dự án Happy Home Cà Mau đang từng bước xây dựng dự án trở thành nơi đáng sống với đầy đủ các tiện ích chất lượng, kiến tạo môi trường sống có giá trị sử dụng lâu dài và gắn kết cộng đồng.

Chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí tạo điểm nhấn dịp đầu năm

Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng và tiện ích, Happy Home Cà Mau cũng từng bước định hình vai trò điểm đến của các hoạt động lễ hội, sự kiện, văn hóa và giải trí tại Cà Mau. Việc đầu tư đồng bộ các không gian công cộng như quảng trường, công viên và khu vực tổ chức sự kiện tạo điều kiện để khu đô thị trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng mở, thu hút người dân địa phương và cư dân tương lai.

Mở đầu cho chuỗi hoạt động trong năm 2026 là sự kiện "Tết Khởi Sắc 2026", được tổ chức ngay trong khuôn viên Khu đô thị Happy Home Chương trình bao gồm nhiều hoạt động trải nghiệm, giải trí và tương tác, góp phần tạo không khí lễ hội đầu năm và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Không khí cận Tết tại Happy Home Cà Mau với các hoạt động cộng đồng và giải trí

Các hoạt động như "Săn Happy Fish - Mang hạnh phúc về nhà" với hình thức game AR và "Săn Lì Xì Hạnh Phúc" được tổ chức tại khu vực lõi hồ, quảng trường trung tâm và Quảng trường Phạm Ngọc Hiển, mang đến không gian vui tươi, hiện đại và giàu tính tương tác. Bên cạnh đó, công viên trung tâm và khu vui chơi trẻ em duy trì các hoạt động vận động nhẹ, máy tập thể dục ngoài trời và các tuyến dạo bộ, hình thành nhịp sinh hoạt cộng đồng thường xuyên trong không gian xanh.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là Đại nhạc hội "Tết Khởi Sắc 2026", với sự tham gia của dàn nghệ sĩ được nhiều thế hệ khán giả yêu thích như Lam Trường, Isaac, Bùi Lan Hương, Mỹ Mỹ và ban nhạc Chillies. Sự kiện không chỉ mang đến đêm nhạc nghệ thuật chất lượng mà còn tạo tiền đề để Happy Home Cà Mau trở thành địa điểm tổ chức các lễ hội và sự kiện văn hóa - giải trí định kỳ trong tương lai.

Thông qua việc đồng thời hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và tổ chức các hoạt động văn hóa - giải trí, Happy Home Cà Mau đang từng bước khẳng định định hướng phát triển như một khu đô thị có đời sống cộng đồng rõ nét, vận hành ổn định và giá trị sử dụng bền vững, góp phần làm phong phú thêm không gian sinh hoạt văn hóa của thành phố Cà Mau.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sự kiện "Tết Khởi Sắc 2026" vui lòng truy cập:

https://tetkhoisac.happyhomecamau.vn/