Happy One Elite ‘ra quân’ tạo sức nóng trên thị trường căn hộ khu đông TP.HCM

Sự kiện được kết nối trực tuyến tại hai điểm cầu TP.HCM và Hà Nội, với không gian tổ chức được đầu tư chỉn chu cùng chuỗi hoạt động giới thiệu, trải nghiệm và kết nối xuyên suốt.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trịnh Xuân Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vạn Xuân Group - khẳng định Happy One Elite là dự án được Chủ đầu tư dành trọn tâm huyết và kỳ vọng lớn nhất từ trước đến nay nhằm kiến tạo một "chuẩn sống mới".

Ông Trịnh Xuân Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vạn Xuân Group - chia sẻ tầm nhìn và định hướng phát triển dự án Happy One Elite tại sự kiện

Đại diện đối tác tài chính, bà Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Ngân hàng Quân đội MB Chi nhánh Thảo Điền - bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô sự kiện cùng sức nóng từ gần 2.500 khách mời tham dự, đồng thời khẳng định niềm tự hào khi đồng hành cùng Happy One Elite.

Đại diện Ngân hàng Quân đội MB Chi nhánh Thảo Điền chia sẻ tại chương trình 'Come And Feel To Share'

Từ cảm hứng khởi nguồn đến định hướng kiến tạo không gian sống, câu chuyện Happy One Elite được ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên - Giám đốc Marketing Vạn Xuân Group - chia sẻ tại chương trình. Qua đó, 5 giá trị E.L.I.T.E. được hé lộ như nền tảng hình thành bản sắc của dự án

Điểm nhấn của sự kiện được ghi dấu khi ông Nguyễn Thành Hiếu - Phó tổng giám đốc Vạn Xuân Group - trực tiếp công bố chi tiết các chính sách ưu đãi đặc biệt cùng phương thức thanh toán dự kiến dành riêng cho khách hàng sở hữu dự án Happy One Elite sắp tới

Khoảnh khắc quan trọng nhất của chương trình được ghi dấu bằng nghi thức "Rise to Elite". Đại diện 12 đại lý & liên minh đại lý chiến lược cùng Ban lãnh đạo Vạn Xuân Group thực hiện nghi thức kết nối các quả bóng mang logo nhận diện, chính thức kích hoạt hành trình chinh phục những cột mốc thành công mới cùng Happy One Elite.

Đại diện Vạn Xuân Group cùng 12 đại lý & liên minh đại lý chiến lược thực hiện nghi thức "Rise to Elite", chính thức khởi động dự án Happy One Elite

Với sự đầu tư chỉn chu, thông điệp truyền cảm hứng cùng chính sách đồng hành hấp dẫn, sự kiện giới thiệu Happy One Elite khẳng định nhất quán chủ trương đầu tư đầy tâm huyết của Vạn Xuân Group, sẵn sàng tạo nên sức hút lớn cho thị trường bất động sản khu đông TP.HCM nói riêng và 2 cầu Nam - Bắc nói chung.