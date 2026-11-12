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    Happy One Elite ‘ra quân’ tạo sức nóng trên thị trường căn hộ khu đông TP.HCM

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    Thông tin dịch vụ
    Sự kiện giới thiệu dự án với chủ đề 'Come and Feel to Share' diễn ra ngày 10.11.2026 đã đánh dấu bước khởi động mạnh mẽ của Happy One Elite trên thị trường. Quy tụ gần 2.500 chuyên viên tư vấn từ 12 đại lý chiến lược, sự kiện mở ra hành trình kết nối nguồn lực, lan tỏa sức hút dự án.

    Sự kiện được kết nối trực tuyến tại hai điểm cầu TP.HCM và Hà Nội, với không gian tổ chức được đầu tư chỉn chu cùng chuỗi hoạt động giới thiệu, trải nghiệm và kết nối xuyên suốt.

    Phát biểu tại sự kiện, ông Trịnh Xuân Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vạn Xuân Group - khẳng định Happy One Elite là dự án được Chủ đầu tư dành trọn tâm huyết và kỳ vọng lớn nhất từ trước đến nay nhằm kiến tạo một "chuẩn sống mới".

    Happy One Elite ‘ra quân’ tạo sức nóng trên thị trường căn hộ khu đông TP.HCM - Ảnh 1.

    Ông Trịnh Xuân Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vạn Xuân Group - chia sẻ tầm nhìn và định hướng phát triển dự án Happy One Elite tại sự kiện

    Đại diện đối tác tài chính, bà Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Ngân hàng Quân đội MB Chi nhánh Thảo Điền - bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô sự kiện cùng sức nóng từ gần 2.500 khách mời tham dự, đồng thời khẳng định niềm tự hào khi đồng hành cùng Happy One Elite.

    Happy One Elite ‘ra quân’ tạo sức nóng trên thị trường căn hộ khu đông TP.HCM - Ảnh 2.

    Đại diện Ngân hàng Quân đội MB Chi nhánh Thảo Điền chia sẻ tại chương trình 'Come And Feel To Share'

    Happy One Elite ‘ra quân’ tạo sức nóng trên thị trường căn hộ khu đông TP.HCM - Ảnh 3.

    Từ cảm hứng khởi nguồn đến định hướng kiến tạo không gian sống, câu chuyện Happy One Elite được ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên - Giám đốc Marketing Vạn Xuân Group - chia sẻ tại chương trình. Qua đó, 5 giá trị E.L.I.T.E. được hé lộ như nền tảng hình thành bản sắc của dự án

    Happy One Elite ‘ra quân’ tạo sức nóng trên thị trường căn hộ khu đông TP.HCM - Ảnh 4.

    Điểm nhấn của sự kiện được ghi dấu khi ông Nguyễn Thành Hiếu - Phó tổng giám đốc Vạn Xuân Group - trực tiếp công bố chi tiết các chính sách ưu đãi đặc biệt cùng phương thức thanh toán dự kiến dành riêng cho khách hàng sở hữu dự án Happy One Elite sắp tới

    Khoảnh khắc quan trọng nhất của chương trình được ghi dấu bằng nghi thức "Rise to Elite". Đại diện 12 đại lý & liên minh đại lý chiến lược cùng Ban lãnh đạo Vạn Xuân Group thực hiện nghi thức kết nối các quả bóng mang logo nhận diện, chính thức kích hoạt hành trình chinh phục những cột mốc thành công mới cùng Happy One Elite.

    Happy One Elite ‘ra quân’ tạo sức nóng trên thị trường căn hộ khu đông TP.HCM - Ảnh 5.

    Đại diện Vạn Xuân Group cùng 12 đại lý & liên minh đại lý chiến lược thực hiện nghi thức "Rise to Elite", chính thức khởi động dự án Happy One Elite

    Với sự đầu tư chỉn chu, thông điệp truyền cảm hứng cùng chính sách đồng hành hấp dẫn, sự kiện giới thiệu Happy One Elite khẳng định nhất quán chủ trương đầu tư đầy tâm huyết của Vạn Xuân Group, sẵn sàng tạo nên sức hút lớn cho thị trường bất động sản khu đông TP.HCM nói riêng và 2 cầu Nam - Bắc nói chung.

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    Happy One Elite căn hộ bất động sản khu đông TP.HCM Vạn Xuân Group

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