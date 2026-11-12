Happy One Elite ‘ra quân’ tạo sức nóng trên thị trường căn hộ khu đông TP.HCM

Sự kiện được kết nối trực tuyến tại hai điểm cầu TP.HCM và Hà Nội, với không gian tổ chức được đầu tư chỉn chu cùng chuỗi hoạt động giới thiệu, trải nghiệm và kết nối xuyên suốt.
Phát biểu tại sự kiện, ông Trịnh Xuân Hà - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vạn Xuân Group - khẳng định Happy One Elite là dự án được Chủ đầu tư dành trọn tâm huyết và kỳ vọng lớn nhất từ trước đến nay nhằm kiến tạo một "chuẩn sống mới".
Đại diện đối tác tài chính, bà Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Ngân hàng Quân đội MB Chi nhánh Thảo Điền - bày tỏ sự ấn tượng trước quy mô sự kiện cùng sức nóng từ gần 2.500 khách mời tham dự, đồng thời khẳng định niềm tự hào khi đồng hành cùng Happy One Elite.
Khoảnh khắc quan trọng nhất của chương trình được ghi dấu bằng nghi thức "Rise to Elite". Đại diện 12 đại lý & liên minh đại lý chiến lược cùng Ban lãnh đạo Vạn Xuân Group thực hiện nghi thức kết nối các quả bóng mang logo nhận diện, chính thức kích hoạt hành trình chinh phục những cột mốc thành công mới cùng Happy One Elite.
Với sự đầu tư chỉn chu, thông điệp truyền cảm hứng cùng chính sách đồng hành hấp dẫn, sự kiện giới thiệu Happy One Elite khẳng định nhất quán chủ trương đầu tư đầy tâm huyết của Vạn Xuân Group, sẵn sàng tạo nên sức hút lớn cho thị trường bất động sản khu đông TP.HCM nói riêng và 2 cầu Nam - Bắc nói chung.
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