Happy One Mori ra mắt tổ hợp nhà mẫu hút gần 1.500 khách tham dự

Sự kiện thu hút sự góp mặt của gần 1.500 khách hàng và đối tác chiến lược minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của dòng sản phẩm "Căn hộ tầm chuyên gia", đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về nguồn cung nhà ở chất lượng cao dành cho khách hàng ở thực và nhà đầu tư tại khu Đông Bắc, TP.HCM.

Không khí hào hứng và đầy sôi động tại Nhà Điều hành trung tâm Happy One tối 26.11

Vị trí vàng, cận tuyến metro số 2 và loạt tiện ích ngoại khu đa dạng là điểm nhấn kết nối của Happy One Mori tại TP.HCM

Tổ hợp nhà mẫu Happy One Mori chính thức được giới thiệu gồm căn Officetel, căn hộ 2 phòng ngủ và căn hộ 3 phòng ngủ

Các căn mẫu đều được thiết kế và trau chuốt từng chi tiết với độ tinh xảo cao. Nếu căn mẫu 3 phòng ngủ mang đến cảm nhận về sự sang trọng, thì căn 2 phòng ngủ là nơi truyền cảm hứng cho các gia chủ với phong cách miền nhiệt đới tươi mới sinh động. Trong khi đó, căn Officetel Happy One Mori lại mang đến vẻ đẹp của sự đơn giản mà tinh tế, đa năng dành cho nhóm chuyên gia trẻ tại TP.HCM.

Mỗi chi tiết nội thất được lựa chọn tỉ mỉ, hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng, mang đến trải nghiệm chân thực cho khách tham quan

Đồng hành cùng khách hàng, Vạn Xuân Group triển khai chính sách tài chính linh hoạt và ưu đãi

Việc đưa vào vận hành tổ hợp nhà mẫu không chỉ thể hiện tinh thần cam kết mạnh mẽ của Vạn Xuân Group về tiến độ và chất lượng, mà còn khẳng định chiến lược phát triển dòng sản phẩm mang giá trị thực, lấy nhu cầu và trải nghiệm sống của khách hàng làm trọng tâm để phát triển dự án.