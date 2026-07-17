Happy One Sora hoàn thành phần thô, tăng tốc giai đoạn hoàn thiện dự án

Sáng 17.7.2026, tại công trường dự án Happy One Sora, số 27 Đường số 09, phường Linh Xuân, TP.HCM - Vạn Xuân Group đã tổ chức "Lễ cất nóc và hoàn thành phần thô" dự án Happy One Sora, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình đưa dự án bước sang giai đoạn hoàn thiện.

Toàn cảnh khu căn hộ Happy One Sora ngày cất nóc dự án và hoàn thành phần thô

Buổi lễ có sự tham dự của Ban Lãnh đạo Vạn Xuân Group, đại diện đối tác đầu tư Nhật Bản TBS Capital Vietnam - TBS Group, nhà thầu chính An Phong, đối tác xây dựng Vạn Xuân Incons, đơn vị tư vấn giám sát SCQC, ngân hàng tài trợ chính Vietcombank, các đối tác chiến lược và đại diện khách hàng - cư dân tương lai.

Đại diện Vạn Xuân Group - ông Trịnh Xuân Hà, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc phát biểu tại buổi lễ

Đồng hành cùng dự án, đối tác đầu tư TBS Capital Vietnam - TBS Group (Nhật Bản) - ông Tabata Masato, CEO TBS Capital Vietnam chia sẻ: "Đối với Tập đoàn TBS Group, Happy One Sora không chỉ là dự án hợp tác đầu tiên với Vạn Xuân Group, mà còn là nền tảng để hai bên tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, trên tinh thần tin cậy, tôn trọng và cùng hướng tới những giá trị bền vững. Chúng tôi tin rằng, với sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, dự án sẽ tiếp tục được hoàn thiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và sớm được bàn giao đến khách hàng".

Ông Nguyễn Khắc Đồng - Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng An Phong chia sẻ về tâm huyết kiến tạo từ những ngày đầu triển khai thi công phần ngầm & thân





Ông Nguyễn Minh Khang, Tổng giám đốc Điều hành Vạn Xuân Incons cam kết toàn bộ đội ngũ đã, đang và sẽ luôn kiểm soát chặt chẽ từng hạng mục, từng quy trình thi công, đặt chất lượng, an toàn và tiến độ lên hàng đầu

Nghi thức cắt bóng bay, nâng thanh thép "vàng" cuối cùng của dự án

Nghi thức cất nóc được thực hiện trong không khí trang trọng và ý nghĩa, đồng thời minh chứng cho uy tín, năng lực của chủ đầu tư và các đối tác - đánh dấu việc hoàn thành phần kết cấu của công trình, mở ra giai đoạn hoàn thiện và bàn giao sản phẩm chỉn chu nhất đến tay khách hàng - cư dân tương lai Happy One Sora.