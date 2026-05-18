Hari Won diện váy cưới khoe nhan sắc tuổi 41

Trong khuôn khổ
triển lãm cưới The legacy Odyssey diễn ra tại The Reverie Saigon (TP.HCM), Hari Won xuất hiện trên sàn diễn thời trang với vai trò vedette cho phần trình diễn bộ sưu tập váy cưới mang phong cách bridal couture Hàn Quốc. Hari Won làm vedette cho show váy cưới
Hari Won diện thiết kế phom ballgown với phần corset ôm sát, chân váy xòe rộng và chi tiết đính kết thủ công cầu kỳ. Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, bộ váy được hoàn thiện với hơn 1.000 viên đá Swarovski nhằm tạo hiệu ứng bắt sáng khi trình diễn trên sân khấu. Nữ ca sĩ kết hợp cùng kiểu tóc búi gọn và lớp trang điểm nhẹ nhàng
Ở tuổi 41, Hari Won nhận nhiều lời khen với diện mạo trẻ trung. Nữ ca sĩ lựa chọn phong cách trang điểm tự nhiên, giúp tôn lên những đường nét gương mặt. Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh của Hari Won trên sàn diễn mang màu sắc nhẹ nhàng, phù hợp tinh thần của bộ sưu tập
Khoảnh khắc vợ Trấn Thành xuất hiện ở vị trí kết màn nhanh chóng trở thành điểm nhấn của chương trình
Thiết kế mà Hari Won trình diễn mang tên “Adel”, thuộc bộ sưu tập “Queen of the Odyssey”, lấy cảm hứng từ hình ảnh nữ hoàng hiện đại với các thiết kế váy cưới có phom dáng cổ điển kết hợp chi tiết đính pha lê, ren và voan. Một số mẫu váy sử dụng kỹ thuật dựng corset cùng phần thân váy nhiều lớp nhằm tạo hiệu ứng bồng bềnh khi di chuyển
Sự kiện có sự tham gia của nhiều thương hiệu trong lĩnh vực cưới, trang sức và thời trang. Không gian triển lãm được chia thành nhiều khu vực trưng bày dành cho váy cưới, áo dài, bàn tiệc và dịch vụ chụp ảnh cưới
Bên cạnh phần trình diễn thời trang, sự kiện cũng đánh dấu màn hội ngộ giữa Hari Won và nhà thiết kế Choi Jae Hoon. Ông được biết đến là người từng thực hiện trang phục cưới cho nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc như IU hay Song Hye Kyo
Theo ban tổ chức,
The legacy Odyssey hướng đến mô hình triển lãm cưới kết hợp trải nghiệm nghệ thuật và thời trang cao cấp. Chương trình quy tụ khoảng 30 thương hiệu trong lĩnh vực cưới, từ váy cưới, âu phục, trang sức cho đến dịch vụ hình ảnh và trang trí tiệc
