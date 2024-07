Hari Won nói gì về tranh cãi khi làm giám khảo cuộc thi vũ đạo?

Hari Won chia sẻ lý do được nhà sản xuất mời làm giám khảo cuộc thi vũ đạo L.X

Chương trình Nữ hoàng vũ đạo đường phố dự kiến sẽ phát sóng trên HTV7 từ ngày 27.7, quy tụ những nhóm nhảy đường phố nữ tài năng nhất Việt Nam. Ban giám khảo chính thức gồm có Hari Won, Diệp Lâm Anh và vũ công Hàn Quốc - Wootae. Ngoài ra, Gil Lê sẽ đảm nhận vai trò MC.

Việc Hari Won trở thành giám khảo chính của chương trình khiến dân mạng xôn xao tranh luận. Nhiều người cho rằng bà xã Trấn Thành thiếu chuyên môn cần thiết để đánh giá thí sinh trong một cuộc thi vũ đạo đường phố. Mặc dù Hari Won từng ra mắt trong một nhóm nhạc Hàn Quốc, phần lớn ý kiến cho rằng kỹ năng vũ đạo và trình diễn của cô chưa đạt đến trình độ đáng kể.

Hari Won trở thành giám khảo cuộc thi vũ đạo cùng Diệp Lâm Anh, Wootae BTC

Tại buổi họp báo ra mắt chương trình Nữ hoàng vũ đạo đường phố diễn ra vào chiều 17.7, Hari Won đã thẳng thắn lên tiếng trước những tranh cãi xoay quanh vai trò mới của mình. Nữ ca sĩ cho hay: "Khi poster chương trình đăng tải, có rất nhiều tranh cãi về tôi rằng Hari Won có xứng đáng để ngồi ở đó hay không. Thực ra tôi cũng tự nhận thấy việc được tham gia chương trình này là một may mắn. Thứ hai, nếu so với tuổi nghề chuyên về nhảy với Diệp Lâm Anh, Wootae thì tôi không có tên tuổi gì. Tôi cũng không thể nào mà so sánh với hai nhân vật kia được".

Hari Won Trấn Thành ‘mệt mỏi’ vì tôi không đi làm

Theo Hari Won, khi mời cô làm giám khảo, phía nhà sản xuất đã biết về quá trình cô từng là thực tập sinh ở Hàn Quốc. Nữ ca sĩ nói nhà sản xuất không cần cô quá chú trọng về vấn đề chuyên môn hay kỹ thuật như Diệp Lâm Anh, Wootae. Thay vào đó, họ cần những giám khảo thấy được khía cạnh ngôi sao của những vũ công. "Ban tổ chức mong muốn tôi có thể khai thác được khía cạnh ngôi sao, câu chuyện bên trong của họ. Với những người chuyên môn thì chỉ có thể thấy được về kỹ thuật, đôi khi họ không thấy được những khía cạnh khác của thí sinh. Đó là lý do ban tổ chức mời tôi tham gia vào vị trí này", giọng ca Anh cứ đi đi giãi bày.

Nữ ca sĩ hy vọng có thể mang đến góc nhìn độc đáo về thí sinh cũng như màu sắc khác cho chương trình L.X

Nữ ca sĩ cho biết cô đã theo dõi 2 mùa chương trình Nữ hoàng vũ đạo đường phố phiên bản Hàn Quốc và cảm thấy rất thích thú. Chính vì thế, ngay khi nhận được lời mời ngồi ghế nóng, cô đã đồng ý ngay. Bên cạnh đó, bà xã Trấn Thành chia sẻ cô còn đi học nhảy với huấn luyện viên vũ đạo để có thêm kinh nghiệm. "Tôi nghĩ muốn ngồi ở vị trí đó, tôi ít nhất phải biết chút chút thì mới quan sát, nhận xét được. Vì chương trình này, tôi đã học được khá nhiều. Mong rằng khi tôi ngồi vị trí này sẽ không bị mắc cỡ với bản thân và để khán giả thấy là Hari Won cũng biết về vũ đạo, cũng có những kiến thức riêng, khía cạnh khác nữa", cô chia sẻ.

Ngoài ra, Hari Won tiết lộ ngay trong tập phát sóng đầu tiên, cô sẽ có phần thể hiện khả năng vũ đạo sau thời gian tập luyện. Nữ ca sĩ cho biết cô được chồng ủng hộ, cổ vũ khi đảm nhận vai trò mới. Người đẹp 8X bày tỏ: "Anh Thành nói rằng chương trình này rất hợp với tôi. Trước đó, anh cũng hay bảo tôi nên tham gia chương trình nào liên quan đến nhảy vì đó cũng là năng khiếu của tôi. Anh Thành giống như "sư phụ riêng" của tôi vì anh có kinh nghiệm dẫn nhiều chương trình liên quan đến vũ đạo. Chắc chắn anh ấy sẽ thấy được những khía cạnh mà mình chưa biết nên tôi đã học hỏi thêm từ chồng".