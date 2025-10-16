Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hari Won, Sam rạng rỡ mừng Trương Quỳnh Anh lên chức

Thạch Anh
Thạch Anh
16/10/2025 16:28 GMT+7

Diễn viên Trương Quỳnh Anh thử sức ở lĩnh vực kinh doanh bằng việc khai trương nhà hàng chay. Nhiều đồng nghiệp như Sam, Hari Won, Thanh Trúc, Kha Ly... đến chúc mừng cô 'lên chức' bà chủ.

Sau thời gian ấp ủ, diễn viên Trương Quỳnh Anh chính thức khai trương nhà hàng ẩm thực chay tại TP.HCM, mong muốn lan tỏa thông điệp “ăn xanh - sống lành - an trú trong từng khoảnh khắc” đến mọi người. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp như diễn viên Sam, ca sĩ Thu Thủy, diễn viên Huỳnh Lập… dành thời gian đến chúc mừng cô chính thức lên chức bà chủ. Đáng chú ý, con trai cao 1,8 m của nữ ca sĩ cũng có mặt để ủng hộ cô.

Trương Quỳnh Anh và các cộng sự bài trí không gian quán theo hướng đơn giản, ấm cúng. Nữ ca sĩ hy vọng đây không chỉ là quán chay mà còn là nơi để mọi người tìm lại năng lượng tích cực, sống chậm lại để yêu thương bản thân hơn.

Trương Quỳnh Anh nói thêm cô đến với vai trò mới này một cách tình cờ, đồng thời chia sẻ: “Thời gian để khai trương hơi gấp rút, chỉ khoảng 2-3 tuần để chuẩn bị mọi thứ. Tôi và các chị em phải chăm chút từng chi tiết nhỏ trong quán để mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng”.

Hari Won, Sam rạng rỡ mừng Trương Quỳnh Anh lên chức - Ảnh 1.

Trương Quỳnh Anh được con trai ủng hộ khi quyết định thử sức kinh doanh. Dù vậy, nữ diễn viên khẳng định vẫn cân bằng thời gian cho nghệ thuật và chăm sóc con

Ảnh: NVCC

Trương Quỳnh Anh nói cô yêu thích công việc kinh doanh từ lâu, song vì bận rộn với công việc nghệ thuật và chăm sóc gia đình nên chưa thể toàn tâm toàn ý cho lĩnh vực mới. Đến hiện tại, khi mọi thứ đủ duyên, sao phim Cuộc chiến hoa hồng quyết định thử sức bằng một nhà hàng chay. “Bản thân tôi cũng là một người theo đạo Phật và cũng thích ăn chay nên phát triển theo hướng đi này là phù hợp, với mong muốn gieo duyên cho mọi người”, cô bộc bạch.

Cũng theo nữ diễn viên, việc trải nghiệm kinh doanh cũng khiến bản thân bận rộn hơn khi phải phân chia thời gian cho nghệ thuật, chăm sóc con trai. Tuy nhiên, Trương Quỳnh Anh khẳng định: “Tôi thích cảm giác bận rộn này vì cảm thấy một ngày của mình trôi qua đầy ý nghĩa. Sáng tôi có thể lên chăm chút cho quán, chiều thì đi đón con và tối sẽ đi livestream bán hàng hoặc đi diễn. Một ngày của tôi bây giờ có nhiều sắc màu hơn, từ đó tôi có thêm động lực để làm việc”.

Dàn sao đến mừng Trương Quỳnh Anh lên chức bà chủ

Hari Won, Sam rạng rỡ mừng Trương Quỳnh Anh lên chức - Ảnh 2.

Sam diện áo dài truyền thống đến chúc mừng Trương Quỳnh Anh. Màn đọ sắc của bộ đôi diễn viên khiến khán giả thích thú

Ảnh: NVCC

Hari Won, Sam rạng rỡ mừng Trương Quỳnh Anh lên chức - Ảnh 3.

Hari Won có mối quan hệ thân thiết với Trương Quỳnh Anh. Trong ngày nữ diễn viên Cuộc chiến hoa hồng khai trương nhà hàng chay, vợ Trấn Thành sắp xếp thời gian đến để ủng hộ

Ảnh: NVCC

Hari Won, Sam rạng rỡ mừng Trương Quỳnh Anh lên chức - Ảnh 4.

Kha Ly, Thanh Trúc đưa hai con gái đến dự khai trương. Bộ đôi nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có tổ ấm viên mãn sau quãng thời gian dài miệt mài hoạt động nghệ thuật

Ảnh:NVCC

Hari Won, Sam rạng rỡ mừng Trương Quỳnh Anh lên chức - Ảnh 5.
Hari Won, Sam rạng rỡ mừng Trương Quỳnh Anh lên chức - Ảnh 6.

Huỳnh Lập mặc giản dị, còn Vy Oanh được khen ngợi nhan sắc trẻ trung khi đến ủng hộ đồng nghiệp. Với việc lấn sân sang kinh doanh, nữ diễn viên hy vọng có thể truyền cảm hứng ăn chay đến mọi người

Ảnh: NVCC

Hari Won, Sam rạng rỡ mừng Trương Quỳnh Anh lên chức - Ảnh 7.

Sau chương trình Bước nhảy hoàn vũ, Trương Quỳnh Anh và Quỳnh Nga vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, sẵn sàng ủng hộ các dự án của đồng nghiệp

Ảnh: NVCC

Hari Won, Sam rạng rỡ mừng Trương Quỳnh Anh lên chức - Ảnh 8.

Thu Thủy cùng chồng diện trang phục đồng điệu đến chúc mừng Trương Quỳnh Anh

Ảnh: NVCC

Hòa Minzy đọ sắc cùng Dương Cẩm Lynh, Trương Quỳnh Anh

Hòa Minzy đọ sắc cùng Dương Cẩm Lynh, Trương Quỳnh Anh

Trên thảm đỏ chương trình Vietnam Beauty Fashion Fest 2024, Hòa Minzy, Dương Cẩm Lynh, Trương Quỳnh Anh đều diện những chiếc đầm dài thướt tha và khoe nhan sắc cuốn hút.

Xem thêm bình luận