Hari Won: Tôi và Trấn Thành đều có tính gia trưởng

Tối 15.12, chương trình Người yêu tôi đỉnh nhất chính thức lên sóng tập đầu tiên. Chương trình này được Việt hóa từ gameshow âm nhạc kết hợp tình yêu My boyfriend is better của Hàn Quốc. Theo đó, Thanh Duy giữ vai trò MC còn Hari Won, Sam và Diệu Nhi là những thành viên của ban bình luận giúp những cô gái đưa ra lựa chọn đúng đắn khi quyết định đầu tư vào tiết mục của chàng trai nào.

Hari Won chia sẻ thẳng thắn về quan điểm của mình trong tình yêu Ảnh: BTC

Trong phần chia sẻ về quan điểm "Yêu qua ứng dụng hẹn hò", Hari Won thừa nhận cô từng không ủng hộ việc này. Giọng ca Anh cứ đi đi cho rằng hai người cần phải gặp nhau trực tiếp, trò chuyện thì mới hiểu rõ tính cách cũng như xác định có nên phát triển mối quan hệ tình cảm hay không. Trong khi đó, TikToker Long Chun lại có góc nhìn thoải mái hơn về câu chuyện này. Anh chia sẻ: "Tôi đã sử dụng ứng dụng hẹn hò và quen được một bạn. Hiện tại, chúng tôi đã bên nhau được 5 năm".

Bên cạnh đó, Hari Won cùng ban bình luận còn thảo luận sôi nổi về chủ đề "Gia trưởng mới lo được cho em" mà cặp đôi thí sinh Ngô Trường Giang và Thư Lê đưa ra. Nếu diễn viên Sam nhận định đàn ông gia trưởng là người thích áp đặt và ít lắng nghe thì bà xã Trấn Thành lại có suy nghĩ khác.

Luke D và bạn trai Thanh Trúc là cặp đôi giành chiến thắng ở tập đầu tiên Ảnh: BTC

Hari Won tiết lộ cả mình và ông xã Trấn Thành đều có tính gia trưởng. Tuy nhiên, tính cách này cần nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau, cô nói: "Gia trưởng mà kiếm được nhiều tiền, thương mình thì được. Nhưng gia trưởng mà xấu tính, không biết lo lắng cho mình thì cực kỳ ghét". Tiếp lời, Diệu Nhi cho biết một số phụ nữ vẫn thích đàn ông gia trưởng vì họ đưa ra quyết định nhanh chóng và họ phù hợp với những người không giỏi tự lập kế hoạch.

Ngoài ra, trong tập 1 các thí sinh như Apollni, Trường Giang, Luke D cũng có màn trình diễn ấn tượng với những ca khúc như Đừng làm trái tim anh đau, Thương em, Mùa yêu đầu... Trong đó, dẫu phần thể hiện của Luke D lép vế hơn so những người chơi còn lại nhưng nhờ sự tin tưởng và bình chọn của bạn gái, anh đã "lội ngược dòng" và giành chiến thắng với phần thưởng 100 triệu đồng.